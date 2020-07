LA SAISON DES FESTIVALS N’EST PAS TERMINÉE!

UN FESTIVAL VIRTUEL METTANT EN VEDETTE LES PLUS GRANDS

ARTISTES INTERNATIONAUX SE PRODUISANT SUR LES PLANCHES DE

SCÈNES EXTÉRIEURES ET DE FESTIVALS EMBLÉMATIQUES

DE WOODSTOCK AU WEMBLEY ARENA EN PASSANT PAR HYDE PARK,

VOYAGEZ SANS QUITTER LE CONFORT DE VOTRE SALON POUR ASSISTER

AU FESTIVAL LE PLUS EXCITANT DE L’ÉTÉ

QUEEN | PINK FLOYD | PAUL McCARTNEY | THE WHO | JANIS JOPLIN | COLDPLAY |

THE KILLERS | GREEN DAY | AMY WINEHOUSE | THE CURE | BOB MARLEY & THE WAILERS |

KATY PERRY | SAM SMITH | SHAKIRA | MUMFORD & SONS | ELLIE GOULDING |

GREGORY PORTER | BECK | ET PLUSIEURS AUTRES



29 JUILLET – 18 AOÛT 2020

www.rsvp.stingray.com/encore

MONTREAL, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Qello Concerts by Stingray, le plus important service de diffusion de concerts pleine longueur et de documentaires musicaux sur demande au monde, a annoncé aujourd’hui la tenue du Summer Encore Festival, un événement exclusif présenté entièrement en ligne pendant trois semaines, du 29 juillet au 18 août 2020. Les passionnés de musique pourront assister aux premières loges à des prestations des plus grandes têtes d’affiche de la scène musicale internationale. Au moment où la saison des festivals battrait normalement son plein, Qello Concerts propose une sélection inégalée de concerts enregistrés aux quatre coins du globe, diffusés dans le cadre d’un événement spécial de trois semaines qui célèbre certains des festivals, des concerts et des artistes les plus populaires de la scène musicale d’hier et d’aujourd’hui.

Dans le cadre de ce festival virtuel, les spectateurs pourront prendre un bain de soleil à Rock in Rio, vivre l’énergie galvanisante du Wembley Stadium, traverser la Manche pour se joindre à la foule du plus grand festival de France aux Eurockéennes, voyager dans le temps pour plonger dans l’ambiance historique du célébrissime Woodstock et bien plus encore, le tout sans quitter le confort de leur foyer.

Chaque semaine, le Summer Encore Festival offrira l’accès gratuit à une sélection de spectacles et d’extraits de festival parmi les plus mémorables de tous les temps, dont le passage époustouflant d’Amy Winehouse aux Eurockéennes de Belfort en 2007, la tempête de confettis livrée par Coldplay sur les planches de La Cigale en 2012, ou encore des concerts spectaculaires signés The Cure, Ellie Goulding, The Lumineers, Royal Blood, Michael Kiwanuka, Beck et plusieurs autres.

Les festivaliers et les mélomanes pourront accéder à encore plus de spectacles à couper le souffle en se procurant le laissez-passer Summer Encore Festival ALL ACCESS. Ils pourront ainsi vivre la magie du concert légendaire de Queen au Wembley Stadium, des prestations emblématiques de Pink Floyd et de Paul McCartney au Knebworth Festival 1990, de la performance marquante de Janis Joplin à Woodstock, de même que de concerts de Wu-Tang Clan, The Killer, Sam Smith, Green Day, Bob Marley, The Who et plusieurs autres.

LE COUP D’ENVOI DU SUMMER ENCORE FESTIVAL SERA DONNÉ LE MERCREDI 29 JUILLET, ET L’ÉVÉNEMENT PRENDRA FIN LE MARDI 18 AOÛT 2020.

RENDEZ-VOUS AU WWW.RSVP.STINGRAY.COM/ENCORE POUR PROFITER D’UNE OFFRE EXCLUSIVE ET VISIONNER TOUS LES CONCERTS

SUMMER ENCORE FESTIVAL PAR QELLO CONCERTS – PROGRAMMATION COMPLÈTE :

SEMAINE 1 : 29 JUILLET – 4 AOÛT

QUEEN LIVE À WEMBLEY STADIUM PINK FLOYD LIVE À KNEBWORTH 1990 – VOLUME III SHAKIRA LIVE À PARIS WU-TANG CLAN LIVE À MONTREUX MUMFORD & SONS THE ROAD TO RED ROCKS ELLIE GOULDING LIVE À MAIN SQUARE FESTIVAL 2016* ENRIQUE IGLESIAS VINA DEL MAR 2000* THE LUMINEERS LIVE À MUSILAC 2017* ROYAL BLOOD EUROCKÉENNESS 2017* GREGORY PORTER NICE JAZZ FESTIVAL 2012* SEMAINE 2 : 5 – 11 AOÛT THE ROLLING STONES SWEET SUMMER SUN : LIVE À HYDE PARK PAUL McCARTNEY LIVE À KNEBWORTH 1990 – VOLUME 1 JANIS JOPLIN 50E ANNIVERSAIRE DU FESTIVAL WOODSTOCK : THE WOODSTOCK DIARIES SHERYL CROW MILES FROM MEMPHIS : LIVE AU PANTAGES THEATRE THE KILLERS LIVE À V FESTIVAL 2014 COLDPLAY LIVE À LA CIGALE 2012* TOTO VINA DEL MAR 2004* BECK LIVE AUX EUROCKÉENNES FESTIVAL 2016 JACK JOHNSON MAIN SQUARE FESTIVAL 2014* INXS VINA DEL MAR 2003* SEMAINE 3 : 12 – 18 AOÛT CARLOS SANTANA GREATEST HITS: LIVE À MONTREUX 2011 KATY PERRY LIVE À ROCK IN RIO BRAZIL 2015** THE WHO LIVE À HYDE PARK BOB MARLEY AND THE WAILERS LIVE EN CONCERT SAM SMITH LIVE À V FESTIVAL 2014 GREEN DAY BULLET IN A BIBLE AMY WINEHOUSE LIVE AUX EUROCKÉENNES DE BELFORT 2007* THE CURE TOURNÉE 2012 AUX EUROCKÉENNES DE BELFORT 2012* MICHAEL KIWANUKA LIVE À GAROROCK FESTIVAL 2017* DAMIAN MARLEY EUROCK 15* OF MONSTERS AND MEN MAIN SQUARE FESTIVAL *CONCERTS GRATUITS **à l’exclusion du Canada

À PROPOS DE STINGRAY

La société montréalaise Stingray (TSX : RAY.A; RAY.B) est un chef de file de la musique, des médias et de la technologie qui compte plus de 1 200 employés à l’échelle mondiale. Stingray propose un vaste éventail de produits et services haut de gamme destinés aux consommateurs et aux entreprises, dont des chaînes télévisées audio et 4K ultra-HD, plus de 100 stations de radio, des services de vidéo sur demande par abonnement, des produits de karaoké, des solutions d’affichage numérique, des services de diffusion musicale pour espaces commerciaux, et des applis musicales qui ont été téléchargées à plus de 150 millions de reprises. Quelque 400 millions d’utilisateurs et d’abonnés dans 156 pays utilisent les produits et services de Stingray. Pour en savoir plus, visitez le www.stingray.com

À PROPOS DE QELLO CONCERTS BY STINGRAY

Plus important service de diffusion en continu par contournement offrant des concerts pleine longueur et des documentaires musicaux au monde, Qello Concerts par Stingray s’adresse aux utilisateurs de plus de 160 pays. Qello Concerts by Stingray peut être téléchargé sur l’App Store, Google Play, Amazon et le Roku Store, et est accessible en ligne à l’adresse www.qello.com .

