PR N°: C2963C



STMicroelectronics renforce la connectivité sans fil de ses microcontrôleurs STM32 grâce à deux acquisitions

Avec ces acquisitions, ST étend son offre de solutions de connectivité aux technologies Ultra Large Bande (UWB) et aux technologies de communications cellulaires dédiées aux objets connectés

Genève (Suisse), le 16 juillet 2020 - STMicroelectronics (NYSE : STM), un leader mondial des semiconducteurs dont les clients couvrent toute la gamme des applications électroniques, annonce ce jour la signature de deux accords de fusion/acquisition (M&A) portant sur l’acquisition de la totalité du capital social de la société BeSpoon, spécialiste de la technologie de transmission en bande ultra-large (Ultra Wide Band - UWB), et des actifs de Riot Micro spécialisée en connectivité cellulaire dédiée aux objets connectés (CAT-M et NB-IoT). Une fois ces deux transactions finalisées, sous réserve de l’obtention des autorisations réglementaires d’usage, ST renforcera son offre de solutions de connectivité sans fil associée à ses microcontrôleurs sécurisés et aux microcontrôleurs STM32.

Basée au Bourget-du-Lac (Savoie) et fondée en 2010, BeSpoon est une société de semi-conducteur « fabless » spécialisée dans la technologie de communications ultra large bande (UWB). Sa technologie temps réel assure une localisation de précision centimétrique en environnements difficiles. En intégrant cette technologie de géolocalisation dans son portefeuille de produits STM32, ST permettra aux développeurs d’applications IoT, automobiles et de communications mobiles de proposer des services tels que l’accès sécurisé et la localisation de haute précision en intérieur comme en extérieur. ST acquerra BeSpoon auprès de son actionnaire majoritaire, TRUMPF, et de ses fondateurs. Parallèlement à cette transaction, ST et TRUMPF établiront un partenariat stratégique dans le domaine de la technologie de localisation UWB.

Basée à Vancouver (Canada), la société Riot Micro développe des solutions IoT cellulaires en appliquant des techniques de conception similaires à celles utilisées pour le développement des produits Bluetooth basse consommation (BLE) et Wi-Fi. Cette technique permet d’optimiser le coût et la consommation d’énergie des systèmes de connectivité cellulaire pour les objets connectés (CAT-M et NB IoT). L’intégration de capacités de communication cellulaire au portefeuille de microcontrôleurs STM32 renforcera l’offre de ST auprès de ses clients qui développent des applications telles que des services de suivi des marchandises et équipements, de mesure et de gestion de flotte.

Les modalités des transactions n’ont pas été dévoilées.

« ST met tout en œuvre pour proposer à ses clients les produits et les solutions dont ils ont besoin pour relever les défis et saisir les opportunités qui se présentent. Les technologies de connectivité IoT cellulaire et à ultra-large bande sont des solutions de connectivité sans fil qui porteront une prochaine vague d’objets connectés et d’applications innovantes », a déclaré Claude Dardanne, Président du Groupe Microcontrôleurs & Circuits Intégrés Numériques, STMicroelectronics. « Ces acquisitions complètent l’actuelle gamme de microcontrôleurs sans fil de ST qui prend en charge les protocoles Bluetooth 5.0 et IEEE 802.15.4, ainsi que le premier système sur puce au monde doté de la technologie LoRa®. Les microcontrôleurs sans fil font partie de notre offre de produits STM32 proposés de plus d’un millier de références et livrés à plus de 6 milliards d’unités à nos clients. Avec ces acquisitions, nous prenons en charge tous les protocoles de communications sans fil pour l’Internet des objets. »

Avertissement concernant les déclarations prospectives

Déclaration dans le cadre de la loi de 1995 sur la réforme du contentieux des valeurs mobilières (Private Securities Litigation Reform Act) :

Toutes les informations figurant ci-dessus, autres que celles qui renvoient à des données historiques, y compris les déclarations concernant nos futurs résultats d’exploitation ainsi que notre situation financière, notre stratégie commerciale, nos plans et nos objectifs opérationnels futurs, impliquent des risques et des incertitudes qui pourraient faire différer de manière significative les résultats réels de ceux anticipés dans les présentes déclarations. Ces déclarations sont uniquement fournies à titre de prévision ; elles reflètent nos convictions et nos attentes présentes à propos d’événements à venir, et sont fondées sur des hypothèses, sujettes à des risques et des incertitudes, et susceptibles d’être modifiées à tout moment. Les risques et incertitudes potentiels incluent, sans s’y limiter, les facteurs suivants : la possibilité que la transaction puisse ne pas être réalisée, y compris en raison de la non-réalisation de conditions suspensives ; le risque que les avantages attendus de l’acquisition ne puissent être concrétisés ; les difficultés rencontrées pour retenir les employés à la suite de l’acquisition ; les difficultés liées à l’expansion des installations et au transfert de la propriété intellectuelle et du savoir-faire ; la diversion de l’attention de notre équipe dirigeante par rapport à la gestion de notre entreprise ; l’impact de la concurrence et autres facteurs de risques relatifs à notre industrie et nos activités, comme indiqué dans les documents remis périodiquement à la Securities and Exchange Commission (États-Unis).

À propos de STMicroelectronics

Chez ST, nous sommes 46 000 créateurs et fabricants de technologies microélectroniques. Nous maîtrisons toute la chaîne d’approvisionnement des semiconducteurs avec nos sites de production de pointe. En tant que fabricant de composants indépendant, nous collaborons avec 100 000 clients et des milliers de partenaires. Avec eux, nous concevons et créons des produits, des solutions et des écosystèmes qui répondent à leurs défis et opportunités, et à la nécessité de contribuer à un monde plus durable. Nos technologies permettent une mobilité plus intelligente, une gestion plus efficace de l’énergie et de la puissance, et un déploiement à grande échelle de l’Internet des objets (IoT) et de la 5G.

Pour de plus amples informations, visitez le site www.st.com.

Pour plus d’information :

Relations avec les Investisseurs

Céline Berthier

Tél : +41.22.929.58.12

celine.berthier@st.com

Contacts presse ST :

Nelly Dimey

Tél : 01.58.07.77.85

Mobile : 06. 75.00.73.39

nelly.dimey@st.com

Pièce jointe