Ces solutions pour les entreprises canadiennes assurent une connectivité et une sécurité de classe Affaires aux employés qui travaillent à domicile, comme complément à leur service Internet résidentiel



Un nouveau sondage a trouvé que la moitié des Canadiens occupant un emploi ne se sentaient pas à l’aise de retourner au bureau actuellement

TORONTO, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Rogers service Affaires a annoncé aujourd’hui le lancement de deux nouvelles solutions pour le travail à domicile afin de soutenir les entreprises canadiennes qui permettent à leurs employés de travailler de la maison : Internet Affaires pour la maison et Solution sécurisée de télétravail. Ces solutions pour le travail à domicile permettent aux propriétaires d’entreprise d’offrir à leurs employés une connectivité Internet distincte et sécurisée de classe Affaires afin qu’ils puissent travailler aussi facilement et en toute sécurité qu’ils le font au bureau.

« Les entreprises canadiennes nous ont dit qu’elles veulent favoriser la productivité à la maison, tout en se fiant à la sécurité des données sur les réseaux résidentiels des employés », a déclaré Dean Prevost, président, Rogers service Affaires. « Rogers Service Affaires permet maintenant aux entreprises canadiennes d’offrir des solutions complémentaires au service Internet résidentiel d’un employé qui amélioreront la productivité et la sécurité et favoriseront la collaboration numérique pour le travail à domicile. »

Un récent sondage de Rogers réalisé par Angus Reid Group a révélé que 73 % des entreprises canadiennes comptant plus de 150 employés se tourneront davantage vers le travail à domicile. Également, 45 % des Canadiens ne sont pas à l’aise de retourner à leur lieu de travail ou à leur bureau pour le moment. De plus, selon l’initiative Cybersecure Policy Exchange de l’Université Ryerson, plus de la moitié des Canadiens ont été victimes de cybercriminalitéi.

Soutenir les entreprises grâce au service Internet Affaires pour la maison de Rogers

Grâce au service Internet Affaires pour la maison de Rogers, les employés obtiennent une connexion de classe Affaires distincte de leur réseau résidentiel qui permet aussi de bloquer l’accès aux sites web qui lancent des logiciels malveillants. Les employés peuvent se connecter à leurs applications d’affaires sans faire concurrence aux appareils résidentiels pour la bande passante, optimisant ainsi leur expérience de travail à domicile.

Offrir des solutions sécuritaires pour le travail à domicile à une main-d’œuvre à distance

La Solution sécurisée de télétravail de Rogers protège également les données et les appareils d’une entreprise tout en permettant aux employés de travailler en toute sécurité à la maison ou au chalet. Cette solution permet de connecter en toute sécurité les appareils des employés au réseau de l’entreprise au moyen d’un RPV en nuage, transformant tout réseau WiFi résidentiel en une extension du réseau local de l’entreprise. Les entreprises peuvent aussi appliquer leurs politiques de sécurité pour restreindre l’accès à leur réseau.

Ces deux solutions pour le travail à domicile sont prises en charge par un service de soutien technique offert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sont prêtes à l’utilisation après leur installation à distance.

Les solutions pour le travail à domicile de Rogers sont offertes aux entreprises qui souhaitent tirer leur épingle du jeu dès aujourd’hui. Pour obtenir plus de détails, cliquer ici .

Aider les entreprises à rester productives et connectées

Rogers service Affaires continue d’aider les petites entreprises à mettre en œuvre des technologies gratuites et abordables pour qu’elles restent productives et connectées jusqu’au 30 septembre 2020. Vous trouverez ici de plus amples renseignements, notamment sur d’autres solutions technologiques pertinentes.

À propos des sondages

Rogers a commandé deux sondages auprès d’Angus Reid :

Sondage sur le commerce interentreprises : Le sondage a été réalisé en ligne du 22 au 26 mai 2020 auprès de 504 entreprises canadiennes. Aux fins de comparaison seulement, la marge d’erreur d’un échantillon probabiliste de cette taille est de plus ou moins 4,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

Sondage auprès des consommateurs : Le sondage a été réalisé du 27 au 29 2020, auprès d’un échantillon de 1 1171 Canadiens qui occupent un emploi. Aux fins de comparaison seulement, la marge d’erreur d’un échantillon probabiliste de cette taille est de plus ou moins 2,9 points de pourcentage, 19 fois sur 20.

À propos de Rogers

Rogers est une fière entreprise canadienne dont l’objectif est de donner plus de possibilités aux Canadiennes et aux Canadiens au quotidien. Notre fondateur, Ted Rogers, a acheté sa première station de radio, CHFI, en 1960. Rogers a évolué et occupe désormais une position de chef de file dans le domaine de la technologie, des sports et des médias. Elle est vouée à offrir le meilleur en matière de service sans-fil et résidentiel, de contenu sportif et de médias aux gens et aux entreprises d’ici. Ses actions sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX) sous les symboles RCI.A et RCI.B et à la Bourse de New York (NYSE) sous le symbole RCI. Pour en savoir plus sur nous, consultez aproposde.rogers.com .

À propos de Angus Reid Group

Angus Reid est le nom le plus connu et le plus respecté au Canada en matière de sondages et de données d’études de marché. Offrant diverses solutions de recherche aux entreprises, aux marques, aux gouvernements et aux organismes à but non lucratif, entre autres, l’équipe Angus Reid Global met en relation les technologies et les gens pour obtenir des renseignements essentiels qui éclairent d’importantes décisions d’affaires.

Pour en savoir plus : media@rci.rogers.com , 647‑747‑5118.