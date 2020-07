OTTAWA, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Alors que les annonceurs de partout sur la planète s’engagent dans le plus grand boycottage de Facebook de tous les temps, de nouvelles données recueillies par l’Autorité canadienne pour les enregistrements Internet (ACEI) montrent que le harcèlement et la toxicité des plateformes médiatiques inquiètent les Canadiens.



Trois Canadiens sur dix se disent réticents à utiliser les médias sociaux ou à participer à une discussion en ligne parce qu’ils sont préoccupés par le harcèlement. Facebook, en particulier, a été nommé par 41 % des Canadiens comme le site Web le plus toxique qu’ils utilisent.

Ces résultats ne constituent qu’un aperçu du portrait global établi sur les habitudes de consommation d’Internet des Canadiens pendant l’ère de la COVID-19.

Principales constatations

Impossible d’arrêter - Un Canadien sur dix (11 %) se dit accro à l’Internet.

- Un Canadien sur dix (11 %) se dit accro à l’Internet. Fini la vaisselle - Un peu plus de la moitié des Canadiens (53 %) ont commandé de la nourriture en ligne en 2020. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport aux 27 % de 2019.

- Un peu plus de la moitié des Canadiens (53 %) ont commandé de la nourriture en ligne en 2020. Il s’agit d’une augmentation considérable par rapport aux 27 % de 2019. On fait une pause - Plus de la moitié des parents (58 %) imposent des règles visant à limiter le temps que leurs enfants de moins de 18 ans passent devant les écrans. Les méthodes les plus communes sont les règles non écrites (51 %), les limites de temps d’utilisation lors des jours de la semaine (39 %) et les horaires (33 %).

- Plus de la moitié des parents (58 %) imposent des règles visant à limiter le temps que leurs enfants de moins de 18 ans passent devant les écrans. Réseaux antisociaux - Trois Canadiens sur dix se disent réticents à utiliser les médias sociaux ou à participer à une discussion en ligne parce qu’ils sont préoccupés par le harcèlement. Facebook a été nommé par 41 % des Canadiens comme le site Web le plus toxique qu’ils utilisent. Un peu moins des deux tiers des Canadiens (63 %) disent ne pas se sentir harcelés sur Facebook.

- Trois Canadiens sur dix se disent réticents à utiliser les médias sociaux ou à participer à une discussion en ligne parce qu’ils sont préoccupés par le harcèlement. Comment le savent-ils? - Plus du tiers des Canadiens (37 %) pensent que leur téléphone cellulaire capte leurs conversations sans leur permission.

- Plus du tiers des Canadiens (37 %) pensent que leur téléphone cellulaire capte leurs conversations sans leur permission. Merci Alexa - 70 % des Canadiens ont dit « s’il vous plaît » et « merci » à leur assistant à commande vocale, tandis que le tiers des Canadiens ont blasphémé à l’endroit de leur assistant à commande vocale.

Propos tenus par les porte-parole :

Les Canadiens ont adopté l’économie numérique à une vitesse sans précédent pendant la pandémie de la COVID-19. Les résultats parlent d’eux-mêmes; les Canadiens achètent, se rencontrent et apprennent en ligne plus que jamais. Nous sommes fiers que le domaine .CA demeure toujours un symbole de confiance sur le Web.

– Byron Holland, président et chef de la direction, Autorité canadienne pour les enregistrements Internet

