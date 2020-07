Paris, le 16 Juillet 2020

Informations financières

Signature d’un accord sous conditions suspensives avec United Beverages S.A. en vue de la cession des activités du Groupe en Pologne

Le closing de l’opération devrait intervenir d’ici 2 à 4 mois



Accord de principe sur la modification d’un contrat de fourniture vrac de Scotch Whisky conclu avec un fournisseur de MBWS, en vue de la mise à disposition prochaine du solde de l’Avance 2 par COFEPP sous réserve de formalisation contractuelle et de la levée des autres conditions suspensives

Engagement de mise à disposition par la COFEPP d’une tranche additionnelle intermédiaire

d’un montant maximum de 5,5 millions d’euros en fonction des besoins immédiats du Groupe

Tenue de l’Assemblée Générale à huis clos le 31 juillet 2020

L’AG sera destinée à statuer sur l’approbation des comptes 2019

Marie Brizard Wine & Spirits (Euronext : MBWS) annonce aujourd’hui des avancées majeures dans la réalisation de son plan stratégique et sur les accords de financement conclus avec son actionnaire majoritaire COFEPP.

ACCORD SOUS CONDITIONS SUSPENSIVES AVEC UNITED BEVERAGES S.A. POUR LA CESSION DES ACTIVITES DU GROUPE EN POLOGNE

Marie Brizard Wine & Spirits annonce la signature d’un accord sous conditions suspensives avec United Beverages S.A. pour l’acquisition de la totalité des actions de MBWS Polska et d’une partie des actions de Polmos Lancut en Pologne. La clôture de l'accord devrait avoir lieu d’ici 2 à 4 mois. Il est rappelé que la contribution de l’activité polonaise est négative dans la quote-part des résultats du Groupe, a généré un EBITDA de -9.3 millions d’euros en 2019, et a donc substantiellement grevé ces dernières années le retour à la profitabilité.

Cet accord, conclu à l’issue d’un processus compétitif rigoureux, s’inscrit dans la volonté stratégique de MBWS d’évaluer chacune de ses activités au regard de leur capacité à créer de la valeur pour le Groupe sur le long terme afin de rétablir de façon pérenne sa profitabilité. Il constitue ainsi une étape importante de la poursuite de l’exécution du plan stratégique 2019-2022. L’accord prévoit le versement d’un prix de cession en plusieurs échéances. Par ailleurs, compte tenu de la dette financière nette liée à l’activité cédée, l’impact immédiat en trésorerie demeurera très limité.

En grande difficulté depuis de nombreuses années et malgré les améliorations récentes induites par les efforts de productivité et une politique commerciale sélective, l’activité polonaise de MBWS ne possède ni la présence ni la taille critique requises pour atteindre les objectifs de rentabilité pérenne à moyen et long terme. Face à ce constat, et jugeant les perspectives d’amélioration organique difficiles, le conseil d’administration du Groupe a conclu que l’option la plus favorable, notamment en vue de maximiser la valeur pour les actionnaires, serait de mener un processus de vente afin de trouver le bon partenaire disposant d’une taille critique.

L'accord actuel garantit en outre que MBWS et le groupe United Beverages continueront à travailler en étroite collaboration en tant que partenaires. Plus précisément, le groupe United Beverages poursuivra la production de la vodka Sobieski (une marque qui continuera à appartenir à MBWS S.A.) pour MBWS dans les distilleries et centre d’embouteillage concernés par cette cession. De plus, un nombre important de marques internationales de MBWS seront importées par le groupe United Beverages à travers la mise en œuvre d'un nouvel accord de distribution.

L’accord actuel demeure soumis à des conditions suspensives, notamment liées à la réglementation au titre des concentrations et au remboursement de certaines dettes financières liées au financement des activités polonaises.

Andrew Highcock, directeur général de Marie Brizard Wine & Spirits, a déclaré : "Je suis heureux que nous ayons pu conclure un accord avec le groupe United Beverages, l'un des acteurs les plus importants et les mieux établis sur le marché polonais des boissons alcoolisées, avec plus de 25 ans d'expérience. Je suis convaincu qu’il s’agit du meilleur accord possible pour garantir un avenir pérenne à nos actifs polonais. Ce choix permet avant tout la poursuite de l’activité pour les salariés de notre filiale que je tiens à remercier pour leur engagement et qui vont bénéficier d’un nouvel élan au sein de United Beverages. Pour MBWS, cet accord constitue également une nouvelle étape dans la stratégie de notre Groupe visant à simplifier notre modèle opérationnel et à se concentrer sur les investissements dans des actifs à valeur optimisée pour l’actionnaire. Je tiens également à remercier le groupe United Beverages pour son engagement et lui adresse des vœux de réussite".

William V Carey, directeur général du groupe United Beverages, a déclaré : "L'acquisition d'un producteur de vodka polonais de premier plan ainsi que d'une usine de distillation moderne permet de combler un axe stratégique du groupe United Beverages. Ces actifs de production, associés à notre force de distribution existante, constituent une opportunité d'investissement intéressante pour créer une plate-forme verticalement intégrée et génératrice de valeur ajoutée. A travers cette opération, United Beverages accélère le déploiement de sa stratégie visant la création d’un groupe de produits de grande consommation leader, intégré et basé en Pologne, avec un focus particulier sur le segment des boissons alcoolisées. Post acquisition, le chiffre d’affaires annuel du groupe United Beverages sera supérieur à 1 milliard d'euros et emploiera 2500 personnes en Pologne. Je me réjouis de travailler avec l'équipe de MBWS Polska et de Polmos Lancut sur l'intégration et en vue de développer l'entreprise. Je suis également convaincu du fort potentiel des deux entreprises, notamment en tant que membres du groupe United Beverages. Enfin, je tiens à remercier Andrew et MBWS d'avoir choisi le groupe United Beverages comme partenaire et je crois fermement à la création de valeur mutuelle de notre coopération actuelle".

ACCORD DE PRINCIPE SUR LA MODIFICATION D’UN CONTRAT DE FOURNITURE VRAC DE SCOTCH WHISKY CONCLU AVEC UN FOURNISSEUR DU GROUPE

A l’issue des négociations, le Groupe a finalement trouvé un accord de principe avec son fournisseur sur la modification de son contrat d’approvisionnement de fourniture vrac de Scotch Whisky.

Cet accord de principe, qui doit encore faire l’objet d’une formalisation contractuelle définitive dans les meilleurs délais avec un objectif de signature en septembre, a été accepté ce jour par le conseil d’administration de MBWS et par la COFEPP.

Pour mémoire, concernant le financement de MBWS, l’accord signé avec COFEPP le 20 décembre 2019 prévoyait une seconde avance en compte courant d’un montant de 17 millions d’euros (l’« Avance n°2 »). Dans le cadre de l’accord modifié conclu le 13 mai 2020, qui s’est traduit par la mise à disposition de la part de COFEPP le 25 mai 2020 d’une avance en compte courant d’un montant de 6 millions d’euros au bénéfice de MBWS, une avance en compte courant complémentaire était prévue pour un montant maximum de 4 millions d’euros, permettant de faire face aux besoins de trésorerie du Groupe MBWS jusqu’au 15 juillet 2020, sous réserve d’acceptation de la COFEPP et sur justificatif des besoins de trésorerie concernés. Dans le cadre d’un accord signé ce jour entre MBWS et la COFEPP, cette dernière a accepté de mettre à disposition du Groupe un montant complémentaire à hauteur de 5,5 millions d’euros maximum (le « Solde 1 bis ») (en lieu et place de l’avance complémentaire initialement prévue de 4 millions d’euros) en fonction des besoins de trésorerie immédiats du Groupe. Les sûretés consenties au bénéfice de la COFEPP au titre des sommes mises à disposition dans le cadre du Solde 1 bis seront identiques à celles prévues dans le cadre de l’avance en compte courant du 25 mai 2020. Les différents montants des avances complémentaires, dont le Solde 1 bis, viendront s’imputer sur le montant de l’Avance n°2.

La condition suspensive relative à la modification du contrat de fourniture de scotch Whisky devra être levée à la date de signature du contrat modifié définitif devant être conclu avec le fournisseur, le solde de l’Avance n°2, soit un montant compris entre 5,5 millions d’euros et 11 millions d’euros selon le montant du Solde 1 bis effectivement mis à disposition par la COFEPP, sera prochainement mis à disposition de MBWS, sous réserve (i) de la formalisation contractuelle définitive de l’accord de principe trouvé ce jour et (ii) de la levée des conditions suspensives résiduelles, et notamment l’accord de principe des créanciers publics sur un moratoire portant sur une partie des dettes fiscales et sociales du Groupe.

Il est rappelé que les créances détenues par la COFEPP sur le Groupe ont vocation à être converties en actions ordinaires dans le cadre d’une augmentation de capital, telle qu’annoncée précédemment, dont les termes et conditions demeurent inchangés. Des précisions complémentaires sur les modalités et le calendrier de l’augmentation de capital seront apportées ultérieurement.

TENUE DE L’ASSEMBLEE GENERALE A HUIS CLOS LE 31 JUILLET 2020

Compte tenu du contexte sanitaire, le Groupe a décidé, en application des termes de l’ordonnance n°2020-321 du 25 mars 2020, de tenir son assemblée générale annuelle à huis clos. Dans ces conditions, la société apportera une attention toute particulière aux réponses écrites à la suite des questions écrites qui lui seront parvenues.

Cette assemblée générale portera essentiellement sur l’approbation des comptes 2019 et n’aura pas vocation à statuer sur une quelconque résolution d’augmentation de capital qui fera, le cas échéant, l’objet d’une assemblée générale extraordinaire ultérieure.

Compte tenu notamment des engagements qui précèdent, le Groupe devrait être désormais en mesure de faire face à ses besoins de trésorerie a minima jusqu’à mi octobre 2020, en l’état de ses prévisions et hors événement extérieur exceptionnel.

Calendrier financier

- Publication du Chiffre d’affaires du premier semestre le 29 juillet 2020



