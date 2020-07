Gonesse, le 16 juillet 2020

GROUPE MANUTAN

Chiffre d’Affaires du 3ème trimestre 2019/2020

Un chiffre d’affaires qui résiste dans un contexte de ralentissement global de l’activité

En milliers d’euros CA à fin Juin 2020 CA à fin Juin 2019 T3 2020 T3 2019 T2 2020 T2 2019 T1 2020 T1 2019 Chiffre d'affaires à périmètre constant 542 405 562 843 178 598 190 484 172 522 179 748 191 286 192 612 Contribution des sociétés acquises * 18 293 0 5 860 0 6 696 0 5 737 0 Chiffre d’affaires total 560 698 562 843 184 458 190 484 179 218 179 748 197 023 192 612

*Acquisition de la société Kruizinga finalisée en juin 2019

Au troisième trimestre de son exercice 2019/2020, l’activité du Groupe Manutan est en retrait de -3,2% (-5,4% à périmètre, change et jours constants), impactée par le ralentissement de la division Collectivités, qui a été fortement pénalisée par la fermeture des établissements scolaires en France pendant la presque totalité du trimestre.

Cette contreperformance est compensée par la croissance de la division Entreprises (+6,1% en variation brute et +2,8% à périmètre, change et jours constants).

De ce fait, l’activité du Groupe Manutan reste stable et ressort à -0,4% en cumulé (-3,6% à périmètre, change et jours constants) à la fin du troisième trimestre 2019/2020 par rapport à la même période de l’exercice 2019/2020. Le chiffre d’affaires s’établit ainsi à 560,7 millions d’euros au 30 juin 2020 contre 562,8 millions d’euros au 30 juin 2019.

Du point de vue de ses zones opérationnelles, le Groupe présente un paysage hétérogène :

En milliers d'euros CA à fin Juin 2020 CA à fin Juin 2019 T3 2020 T3 2019 T2 2020 T2 2019 T1 2020 T1 2019 Entreprises 448 503 433 933 147 466 139 039 152 078 150 229 148 959 144 665 Sud 216 478 207 410 75 285 65 805 69 506 71 546 71 687 70 059 Centre 107 754 92 602 33 448 29 012 38 693 32 713 35 613 30 877 Ouest 78 500 85 033 24 583 28 713 27 065 29 611 26 852 26 709 Nord 26 995 31 019 8 897 9 664 9 104 10 488 8 995 10 867 Est 18 776 17 870 5 253 5 846 7 710 5 871 5 812 6 153 Collectivités 112 196 128 911 36 992 51 445 27 140 29 519 48 064 47 947 Sud 112 196 128 911 36 992 51 445 27 140 29 519 48 064 47 947 TOTAL 560 698 562 843 184 458 190 484 179 218 179 748 197 023 192 612

A périmètre, change et jours constants 1er

Trimestre 2ème

Trimestre 3ème

Trimestre 4ème

Trimestre Exercice Entreprises -0,6% -5,0% 2,8% -1,0% Sud 3,6% -4,1% 13,8% 4,2% Centre -2,7% -3,7% -3,2% -3,1% Ouest -3,7% -12,9% -12,2% -9,7% Nord -14,3% -11,8% -5,0% -10,5% Est -1,1% 30,0% -4,5% 7,9% Collectivités 2,8% -9,5% -27,4% -12,5% Sud 2,8% -9,5% -27,4% -12,5% TOTAL 0,2% -5,7% -5,4% -3,6%

Toutes les zones opérationnelles du Groupe sont en recul, impactées par une diminution de l’activité en lien avec la pandémie de Covid-19, à l’exception de la zone Sud Entreprises portée par l’Italie et la France.

Les priorités du Groupe restent centrées sur l’ajustement et le développement de son offre de produits et services pour répondre au mieux aux nouveaux besoins de ses clients tout en assurant la sécurité de ses collaborateurs et de ses partenaires. Tous les entrepôts sont restés et restent opérationnels avec un maintien des consignes et mesures barrières préconisées par les autorités sanitaires.

Le Groupe remercie à nouveau tous ses collaborateurs pour l’engagement dont ils font preuve dans cette période difficile.

Dans un contexte toujours incertain, les impacts sur les résultats de l’exercice 2019/2020 de cette crise mondiale sont difficiles à estimer mais Manutan continue de mettre tout en œuvre pour les minimiser, tout en continuant à préparer l’avenir et à s’appuyer sur ses atouts fondamentaux qui restent solides.

*********************A propos du groupe Manutan

Groupe familial créé en 1966, Manutan est le leader européen du e-commerce BtoB, spécialisé dans la distribution multicanale d’équipements pour les entreprises et les collectivités.

Son offre de produits et de services de qualité est l’une des plus larges d’Europe, et lui permet de couvrir l’ensemble des besoins de ses clients et de les accompagner dans l’optimisation de leurs achats indirects.

Avec 26 filiales implantées dans 17 pays d’Europe, le Groupe compte plus de 2 200 collaborateurs et réalise un chiffre d’affaires de 774 millions d’euros en 2019/20. Manutan France a été labellisé Best Workplaces 2020.

Manutan International est une société cotée sur Euronext Paris – compartiment B - ISIN : FR0000032302-MAN.

www.manutan.com

Prochain rendez-vous : Publication du chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2019/2020 : le 15 octobre 2020 (après clôture du marché)





