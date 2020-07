MONTRÉAL, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Theratechnologies Inc. (Theratechnologies) (TSX: TH) (NASDAQ: THTX), une compagnie biopharmaceutique au stade de la commercialisation a tenu aujourd’hui son assemblée annuelle virtuelle.

Dans le cadre de l’assemblée, les actionnaires ont élu les candidats ci-après mentionnés pour un mandat d’un an au sein du Conseil d’administration de la société et ont également nommé KPMG SRL à titre de vérificateurs de la Société pour l’année financière en cours.

Tous les candidats proposés au poste d’administrateur ont été élus dans les proportions suivantes :

#

EN FAVEUR % EN

FAVEUR #

ABSTENTION %

ABSTENTION Sheila M. Frame 21 638 746 96,64 752 700 3,36 Gérald A. Lacoste 21 397 231 95,56 994 215 4,44 Paul Lévesque 22 215 562 99,21 175 884 0,79 Gary Littlejohn 21 547 956 96,23 843 490 3,77 Paul Pommier 20 902 079 93,35 1 489 367 6,65 Dawn Svoronos 21 660 353 96,73 731 093 3,27 Dale MacCandlish-Weil 21 675 859 96,80 715 587 3,20

De plus, les actionnaires ont approuvé les amendements proposés au Règlement no 3, l’adoption du Règlement no 4, étant un règlement relatif au préavis, et une augmentation et un réapprovisionnement du nombre d’actions ordinaires disponibles pour émission sous le plan d’option d’actions.

Mme Dawn Svoronos, présidente du Conseil, et M. Paul Lévesque, président et chef de la direction de Theratechnologies, ont pris la parole lors de l’assemblée virtuelle.

« En plus d’accroître ses revenus au cours de la dernière année, Theratechnologies est devenue une compagnie très différente compte tenu de son impressionnant portefeuille en recherche et développement. Pendant que l’équipe continue à travailler sur l’amélioration et l’optimisation des revenus provenant de nos actifs commerciaux, elle bâtit un avenir à long terme pour Theratechnologies en développant un portefeuille en R&D des plus prometteurs », a déclaré Dawn Svoronos, présidente du Conseil, Theratechnologies.

« Je tiens à profiter de cette occasion pour remercier Luc Tanguay, notre président et chef de la direction sortant, qui a quitté la compagnie après 24 années de service. Sous la gouverne de Luc, Theratechnologies est devenue une compagnie biopharmaceutique commerciale ayant une présence aux États-Unis et en Europe. Il a été également en arrière du rachat des droits d’EGRIFTAMD, de l’acquisition des droits commerciaux de TrogarzoMD aux États-Unis et en Europe et de la transaction menant à l’acquisition de notre technologie SORT1+ en oncologie », a ajouté Mme Svoronos.

« En terminant, je voudrais officiellement souhaiter la bienvenue à Paul Lévesque qui est maintenant notre nouveau président et chef de la direction. Paul possède une vaste connaissance et compréhension de l’industrie pharmaceutique internationale. Je n’ai aucun doute qu’il mènera la compagnie vers de nouveaux sommets », a conclu Mme Svoronos.

« Je me suis joint à une compagnie avec un énorme potentiel à court et long termes. Après environ 100 jours dans mon nouveau poste, je suis encore plus convaincu que nous avons des actifs commerciaux épatants et un portefeuille en R&D qui continueront à créer et soutenir la croissance. Nous avons de grandes ambitions et nous sommes particulièrement bien positionnés pour les réaliser, » a soutenu Paul Lévesque, président et chef de la direction, Theratechnologies.

Enregistrement des discours

L’assemblée annuelle des actionnaires qui se tenait aujourd’hui a été erronément interrompue par l’opératrice de la plateforme virtuelle immédiatement après la section formelle de l’assemblée. Les discours de Mme Dawn Svoronos, présidente du Conseil, et de M. Paul Lévesque, président et chef de la direction, qui devaient être livrés lors de la période informelle de l’assemblée, ont été enregistrés et seront disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com à compter de 14 hres 00 aujourd’hui.

À propos de Theratechnologies

Theratechnologies (TSX : TH) est une société biopharmaceutique au stade de l’exploitation commerciale qui répond à des besoins médicaux en offrant des thérapies spécialisées pour des personnes atteintes de conditions médicales orphelines, y compris les personnes infectées par le VIH. D’autres renseignements sur Theratechnologies sont disponibles sur le site Web de la Société au www.theratech.com , sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov .

