Noisy-le-Grand, France, le 16 juillet 2020,

Au titre du contrat de liquidité portant sur les actions de la société EASYVISTA (FR0010246322 – ALEZV FP) confié à Louis Capital Markets UK LLP, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité ouvert dans les livres d’Oddo BHF SCA à la date du 30/06/2020 :

1 704 titres,

137 886,13 € en espèce.

Au cours du 1er semestre 2020, il a été négocié un total de :

ACHAT 909 titres 41 580,00 € 20 transactions VENTE 562 titres 27 408,30 € 26 transactions

Il est rappelé que lors du bilan semestriel du 31/12/2019, les moyens suivants figuraient au compte de liquidité :

1 357 titres,

152 403,70 € en espèce.

Il est rappelé que lors de la mise en place du nouveau contrat de liquidité au 13/03/2019, les moyens suivants ont été mis à disposition :

4 415 titres,

121 739,93 € en espèce.

Note : ce document vous est communiqué à titre indicatif et ne substitue pas aux documents officiels de votre dépositaire Oddo BHF SCA.





A propos de EASYVISTA

EASYVISTA simplifie le Service Management en le rendant simple à déployer et facile à utiliser pour l’entreprise d’aujourd’hui. Conçue pour aider les organisations à automatiser et à personnaliser la fourniture de services, la plateforme EASYVISTA améliore l’efficacité des services informatiques et accroît la productivité des collaborateurs. Aujourd’hui, EASYVISTA permet à plus de 1 200 entreprises à travers le monde de proposer une expérience utilisateur radicalement différente, de simplifier et d’accélérer la création de services et de réduire le coût total de fourniture de services. EASYVISTA compte des clients dans de nombreux secteurs d’activité tels que les services financiers, la santé, l’enseignement supérieur, les technologies, le secteur public, la grande distribution ou encore l’industrie. Avec un siège à New York et un siège à Paris, EASYVISTA (ALEZV:EN) est une société mondiale cotée en pleine croissance, soutenue par des investisseurs de premier plan.





