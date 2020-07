TORONTO, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Health Care Services International, opérant sous le nom de Novus Santé (Novus), a le plaisir d’annoncer la signature d’un protocole d’entente avec HealthCare365 (HC365). Ils forment ainsi un partenariat stratégique pour améliorer leurs services de navigation santé numériques et humains.



La collaboration sur le développement de nouveaux services innovateurs a déjà commencé. En effet, Novus a l’intention de déployer une offre robuste de gestion des maladies chroniques auprès de ses clients actuels et nouveaux dans les semaines à venir.

Selon des recherches menées par l’Organisation mondiale de la santé, l’asthme est non seulement une maladie chronique fréquente, mais aussi la plus commune chez les enfants. Celle-ci touche plus de 339 millions d’individus à travers le monde. Bien qu’incurable, une gestion efficace des maladies chroniques telles que l’asthme et le diabète, accompagnée d’un soutien médical, peut aider les personnes qui en souffrent à mieux comprendre leur condition et à adapter leurs habitudes pour améliorer leur qualité de vie. En donnant accès à des outils et à des ressources éducatives, engageantes et de soutien, il est possible d’épauler les individus dans la gestion de leur maladie et de prévenir de futures complications.

« Nous avons fait évoluer nos produits de manière active afin d’améliorer ce que nous faisons déjà bien et de répondre aux besoins du marché, en particulier à la lumière des événements mondiaux actuels. Nos clients se tournent vers nous en tant qu’experts dans ce domaine et comptent sur nous pour continuer à innover et à apporter une plus grande valeur à leurs utilisateurs, et ce, en tirant parti de nos plateformes numériques puissantes et faciles à intégrer en plus de nos services hautement personnalisés », explique Robin Ingle, PDG de Novus Santé.

« Ce partenariat était tout à fait naturel. L’expérience de Novus Santé en matière de plateformes de santé numériques nous servira de base, tandis que nous nous concentrerons sur le soutien des clients de Novus en offrant ce que nous faisons le mieux : des services de navigation santé hautement personnalisés pour les cas complexes », commente Skip Schwartz, PDG de HealthCare365.

Les partenaires considèrent cette première phase comme le début d’une longue série d’offres uniques qui continueront à évoluer à mesure que le « nouveau normal » se profile. Novus et HC365 sont prêts à fournir des services essentiels dont toutes les organisations peuvent bénéficier grâce à leurs plateformes, outils et services de gestion de la santé, des risques et de la sécurité en voyage.

Il s’agit du deuxième partenariat stratégique pour Novus en 2020 depuis l’acquisition de l’entreprise technologique de surveillance des risques mondiaux, Near Threat Analytics Corp.

À propos de Novus Santé

Novus Santé est un fournisseur d’information et de services technologiques axés sur la santé. Chef de file en solutions de navigation santé et de mieux-être, Novus Santé aide les organisations à rendre les soins de santé plus accessibles, compréhensibles et efficaces pour leurs membres et leurs clients. L’offre de Novus Santé inclut l’application Navigateur voyageMD pour le suivi des voyageurs et des alertes. Novus Santé possède des bureaux canadiens à Toronto et à Montréal, en plus de partenaires et de représentants dans le monde entier. Pour plus d’informations, visitez le www.novussante.com .

À propos de Navigateur voyageMD, une division de Novus Santé

Navigateur voyageMD est une application d’obligation de diligence multimodale primée qui fournit un suivi, des informations et des ressources locales en plus d’un soutien d’urgence pour atténuer les risques et assurer la sécurité des voyageurs. Pour plus de détails, visitez le www.travelnavigator.io .

À propos de Near Threat

Near Threat est un service Web conçu pour fournir des informations consolidées en temps réel sur l’état d’un large éventail de types de menaces à travers le monde. Notre intelligence artificielle à la fine pointe de la technologie filtre des milliards de points de données quotidiennement afin de vous apporter les informations essentielles dont vous avez besoin, et ce, dans une interface unique répondant à vos besoins. Near Threat propose des solutions pour la maison et les voyages, vous permettant d’identifier et d’atténuer les risques pour vous, votre famille et votre entreprise. Pour plus d’informations, visitez le www.nearthreat.com .

À propos de HealthCare365

Fondée en 2010, HealthCare 365 est la première compagnie de gestion de la santé au Canada. Nos équipes médicale et technique travaillent à l’élaboration d’un moyen innovateur de combler les lacunes systémiques inhérentes au système de santé canadien affectant les soins aux patients. Notre équipe assure un soutien, une coordination et une navigation continus. Nous nous efforçons d’apporter un soutien à nos patients et aux professionnels de la santé qui travaillent sans relâche pour eux lorsqu’ils en ont besoin, et ce, afin qu’ils bénéficient de soins et de continuité, qu’ils soient malades ou en santé. Notre croyance fondamentale dans l’association d’une plateforme logicielle et d’un service de soins infirmiers hautement personnalisé est la force motrice de notre succès dans le domaine des soins de santé. Pour plus d’informations, visitez le www.healthcare365.org .

