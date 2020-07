L’avion Challenger 350 sera doté d’une connectivité haute vitesse à bande Ka, une interface rafraîchie du système de gestion cabine inspirée de l’avion-phare Global 7500 et des options sophistiquées de design de cabine

Le biréacteur d’affaires Challenger 350 en tête de sa catégorie procure un vol en douceur et un rayon d’action intercontinental même avec une pleine charge de carburant et huit passagers à bord

MONTRÉAL, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les passagers ont encore plus de raisons d’aimer l’avion à succès Challenger 350 grâce à une nouvelle série d’améliorations qui rehaussent davantage l’expérience en cabine à bord de cet avion de premier ordre.

« L’avion Challenger 350 reste au sommet, car c’est le meilleur. Et ces nouvelles caractéristiques lui permettent de se démarquer encore davantage de ses concurrents », a déclaré Peter Likoray, vice-président principal des Ventes mondiales et du Marketing de Bombardier Avions d’affaires. « Les clients préfèrent cet avion, car il offre des performances sans compromis et une expérience en cabine que vous ne trouvez nulle part ailleurs dans cette catégorie. »

Bombardier a récemment marqué la 350e livraison de l’avion d’affaires Challenger 350, une étape franchie après seulement six années de service. Dans ce contexte de succès, cette plateforme gagnante continue d’évoluer.

Bombardier a l’honneur d’offrir la connectivité haute vitesse à bande Ka de Viasat à bord de l’avion Challenger 350 pour une expérience Internet améliorée sur la plupart des liaisons et régions les plus populaires de l’aviation d’affaires. Avec des programmes de service offrant les vitesses de téléchargement les plus rapides possible sur le segment des superintermédiaires, les passagers peuvent profiter d’une productivité accrue et d’une meilleure expérience en cabine, qu’il s’agisse de vidéoconférence ou de diffusion en continu. Cette offre sera disponible sur les avions Challenger 350 nouveaux et en service, ainsi que sur tous les avions de la série Challenger 300 en service.

Bombardier a également rafraîchi l’interface utilisateur du système de gestion cabine à bord de l’avion Challenger 350, s’inspirant du design de premier ordre de l’avion-phare de Bombardier, le biréacteur Global 7500, pour procurer une expérience utilisateur moderne par les écrans tactiles des rebords latéraux et une nouvelle application propre à cette plateforme. Ce nouveau design intègre également des cartes animées, ce qui permet de rester plus facilement informé visuellement de la progression du vol.

De plus, les clients jouissent d’une plus large sélection de designs de cabine grâce à une série d’arrangements intérieurs élaborés et contemporains qui assurent un équilibre parfait entre esthétique et ergonomie.

Bombardier a apporté plusieurs autres améliorations récentes à l’avion Challenger 350, notamment une technologie d’insonorisation de cabine hors pair, une esthétique raffinée du poste de pilotage et des options d’affichage tête haute et de système de vision améliorée (EVS). Une trousse d’amélioration des performances permet à l’avion de voler jusqu’à 1 500 milles marins plus loin au départ de courtes pistes, ce qui s’ajoute à ses performances impressionnantes au décollage et à l’atterrissage, notamment la capacité d’approche à angle prononcé.

Avec un rayon d’action véritable de 3 200 milles marins, à pleine charge carburant et passagers, le biréacteur d’affaires Challenger 350 peut relier New York à Londres ou Paris à Dubaï sans escale* avec un vol en douceur et les pus faibles coûts d’exploitation directs de sa catégorie.

Ces dernières améliorations seront offertes à partir de cette année.

* Dans certaines conditions d’exploitation.

Bombardier, Challenger, Challenger 350 et Global 7500 sont des marques déposées ou non déposées de Bombardier Inc. ou de ses filiales.

