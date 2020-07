Le résultat de la plus récente évolution de la populaire voiture à deux niveaux BiLevel comprend un système de gestion de l’absorption de l’énergie de collision et de nouvelles caractéristiques conçues pour améliorer l’expérience passager

Il s’agit d’un troisième contrat cette année avec des autorités de transport américaines pour des voitures BiLevel

BERLIN, 16 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Note aux rédacteurs : Pour voir la photo associée à ce communiqué, veuillez visiter le lien suivant : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d8281000-3a06-4bd1-aed3-b7a6c9cf2cec/fr

Le fournisseur mondial de solutions de mobilité Bombardier Transport a conclu un accord avec le North County Transit District (NCTD) pour fournir onze nouvelles voitures de trains de banlieue destinées au service COASTER. L’accord a été conclu le 7 juillet 2020 à la suite d’une autorisation d’achat émise par le conseil d’administration du NCTD lors de sa réunion d’avril 2020, et d’un financement octroyé par le California Transportation Commission à sa réunion de juin 2020. L’achat de ces voitures permettra au NCTD d’augmenter considérablement la fréquence du service à des intervalles de 30 minutes et de commencer à remplacer, au cours des prochaines années, les voitures passagers et les voitures à cabine de commande COASTER plus âgées.

La commande de base, d’une valeur d’environ 42,5 millions de dollars américains, comporte huit voitures passagers et deux voitures à cabine de commande pour appuyer le plan régional aux revenus limités 2050 (Plan régional) de la San Diego Association of Governments (SANDAG) en vue d’augmenter les niveaux de service, ainsi qu’une voiture à cabine de commande additionnelle. L’accord comprend en outre l’option d’acheter jusqu’à 27 voitures additionnelles pour appuyer les besoins courants de remplacement de voitures passagers selon leur état.

À l’heure actuelle, le NCTD exploite sur la subdivision de San Diego un parc de sept locomotives et de 28 voitures à deux niveaux BOMBARDIER BiLevel qui appuient les activités du service COASTER, d’Oceanside au centre-ville de San Diego. À l’heure actuelle, le service ferroviaire COASTER offre 22 trajets réguliers en semaine et huit trajets les fins de semaine. Les intervalles entre les trains varient de 45 à 60 minutes aux heures de pointe, à plus de 3 heures et demie durant les périodes hors pointe.

Grâce à l’ajout de ce nouveau matériel, le NCTD pourra augmenter considérablement ces fréquences. Le conseil d’administration de SANDAG a approuvé le financement pour ces améliorations en septembre 2019. La fréquence aux heures de pointe augmentera à des intervalles de 30 minutes, et celle aux périodes hors pointe, à des intervalles de 60 minutes. Ainsi, le nombre de trains augmentera à 42 par jour, soit presque le double du niveau de service actuel.

« Le NCTD sera mieux positionné à l’avenir pour continuer d’évoluer en offrant à ses clients une expérience de transport exceptionnelle et un service accru sur ses voies, a déclaré Tony Kranz, président du Conseil du NCTD et membre du conseil municipal d’Encinitas. Grâce à ces deux rames additionnelles, les navetteurs pourront choisir parmi plusieurs trains durant la journée en fonction de leurs besoins, ce qui facilitera énormément la décision d’essayer le transport collectif. »

« SANDAG et le NCTD sont déterminés à améliorer le corridor ferroviaire Los Angeles-San Diego-San Luis Obispo (LOSSAN), qui prend en charge le transport de marchandises, de navetteurs et des forces armées de notre pays, a dit Steve Vaus, président de SANDAG et maire de Poway. L’an dernier seulement, le conseil d’administration de SANDAG a approuvé un financement de 58,8 millions de dollars pour acheter des rames additionnelles en vue d’atteindre nos objectifs de capacité, de vitesse et de sécurité accrues. »

« Nous sommes certains que, grâce à leurs caractéristiques techniques et de confort améliorées, nos nouvelles voitures BiLevel destinées au service de train de banlieue COASTER offriront un service exceptionnel et répondront aux attentes croissantes des passagers, a dit Elliot G. (Lee) Sander, président, région Amériques, Bombardier Transport. Nous sommes heureux de poursuivre notre partenariat de longue date avec le NCTD, non seulement comme fabricant des voitures BiLevel, mais aussi comme fournisseur de services d’exploitation et de maintenance pour les services ferroviaires COASTER et SPRINTER. Nous sommes fiers de travailler de concert avec cet important client pour fournir du transport fiable et sécuritaire aux citoyens du comté de San Diego. »

Inaugurée en 1978, la voiture BiLevel est la voiture à deux niveaux pour trains de banlieue la plus populaire en Amérique du Nord – 14 sociétés de transport partout aux États-Unis et au Canada exploitent ces voitures. Entièrement conforme aux normes de la Federal Railroad Administration (FRA) et de l’American Public Transportation Association (APTA) des États-Unis, la voiture à deux niveaux BiLevel est la plus légère et la plus rentable en Amérique du Nord. L’adaptabilité des voitures à deux niveaux BiLevel pour satisfaire aux exigences et répondre aux besoins changeants est l’un des principaux facteurs de leur succès. Les plus récentes améliorations aux voitures BiLevel comprennent un système de gestion de l’absorption de l’énergie de collision, une cabine pleine largeur, un système de climatisation amélioré, et des améliorations aux caractéristiques de confort, entre autres des prises électriques et ports d’alimentation USB aux sièges, des sièges plus confortables, des systèmes de portes électroniques, l’éclairage à DEL et des cloches électroniques. Une voiture à cabine de commande plus aérodynamique et un nouvel éclairage réduiront la consommation de carburant et amélioreront l’efficacité énergétique.

Ces nouvelles voitures seront fabriquées à l’usine de Bombardier à Thunder Bay, au Canada. Les livraisons sont prévues à l’automne de 2022. Après les essais et la mise en service, les voitures entreront progressivement en service durant l’hiver.



À propos de North County Transit District

Le North County Transit District est un organisme de transports collectifs qui a assuré plus de 10 millions de déplacements de passagers durant l’exercice financier 2019 à l’échelle du comté de North et du centre-ville de San Diego. Le réseau du NCTD comprend des autobus BREEZE (avec service FLEX), des trains de banlieue COASTER, des trains de banlieue SPRINTER, et le service de transport adapté LIFT. Le NCTD a pour mission d’offrir des services de transport collectif sécuritaires, pratiques, fiables et conviviaux. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur : GoNCTD.com

À propos de Bombardier Transport

Bombardier Transport est un fournisseur mondial de solutions de mobilité qui ouvre la voie avec le plus vaste portefeuille du secteur ferroviaire. Elle offre une gamme complète de solutions : des trains aux sous-systèmes et à la signalisation jusqu’à des systèmes de transport complets clé en main, la technologie de mobilité électrique et les services de maintenance axés sur les données. Combinant technologie et performance avec empathie, Bombardier fournit des solutions intégrées très avantageuses pour les exploitants, les passagers et l’environnement. Ses produits et services sont en exploitation dans plus de 60 pays. Bombardier Transport, dont le siège mondial est situé à Berlin, en Allemagne, emploie environ 36,000 personnes.

À propos de Bombardier

Avec plus de 60 000 employés répartis entre deux secteurs d’activité, Bombardier est un leader mondial de l’industrie du transport, créant des avions et des trains novateurs qui changent la donne sur leur marché. Nos produits et nos services offrent des expériences de transport de calibre international qui établissent de nouvelles normes en matière de confort des passagers, d’efficacité énergétique, de fiabilité et de sécurité.

Avec son siège social situé à Montréal, au Canada, Bombardier a des installations de production et d’ingénierie dans plus de 25 pays, couvrant les deux secteurs Transport et Aviation. Les actions de Bombardier se négocient à la Bourse de Toronto (BBD). Pour l’exercice clos le 31 décembre 2019, nos revenus ont été de 15,8 milliards $. Vous trouverez nouvelles et information à l’adresse bombardier.com ou en nous suivant sur Twitter : @Bombardier .

