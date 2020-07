July 16, 2020 20:35 ET

케이맨제도 그랜드케이맨, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- via NetworkWire -- Worldwide Asset eXchange™는 디지털 트레이딩 카드 시리즈인 GPK Goes Exotic이 67분만에 매진되며 블록체인 역사를 새로 만들었다고 밝혔다. 이 시리즈는 GPK 트레이딩 카드 24만 개로 구성된 2만 가지의 디지털 팩이 포함되어 있으며, 총 판매가는 20만 4,800달러였다.



Garbage Pail Kids 프랜차이즈의 디지털 카드가 WAX 블록체인을 통해 판매된 건 이번이 두 번째로, 앞서 실시된 첫 번째 판매는 28시간 만에 매진되었다.

Garbage Pail Kids를 만든 Topps Company는 세계적인 수집용 트레이딩 카드 제작사로 미국 프로야구(MLB), 스타워즈, WWE 프로레슬링을 비롯해 각종 글로벌 브랜드의 트레이딩 카드를 제작해 왔다.

WAX 디지털 트레이딩 카드는 블록체인 기반 NTF(대체 불가능한 토큰)로 각 WAX NFT는 수집되는 카드마다 차별화되는 고유의 특성을 가지고 있다. WAX NFT는 블록체인 기반이기 때문에 즉각적인 진위 여부 판단이 가능하며 복제가 불가능하다.

에반 반덴버그(Evan Vandenberg) WAX 비즈니스 개발팀장은 “GPK Goes Exotic 시리즈는 블록체인 기반 아이템이 전통적인 실물 수집품과 거의 동일한 특성을 가지고 있다는 점을 잘 이해하고 있는 수집가들 사이에서 큰 인기를 누렸다”면서 “트레이딩 카드와 같은 실물 수집품을 블록체인으로 전환하는 것이 가능했던 이유 역시 여기에 있다. 블록체인과 같은 기술은 트레이딩이 쉽고 위조가 거의 불가능하기 때문에 수집품에 적용하기에 적합하다”고 밝혔다.

그는 이어 “수집품이 갖은 가치는 대부분 무형의 가치다. 우리가 확인한 결과 수집가들은 블록체인 기반 수집품에 대한 정보를 접한 뒤에는 이들 수집품이 희소성과 아름다움, 가치 등 다른 수집가들이 추구하는 특성을 모두 구현한다는 사실을 알게 되었다. 하지만 블록체인 수집품은 이와 함께 디지털 객체만이 가지고 있는 기능성과 장점도 포함되어 있는 것이 사실”이라고 덧붙였다.

“GPK Goes Exotic” 판매 정보:

메가 팩: 팩 수량: 7,000가지 카드 수량: 17만 5,000개 총액: $139,930 판매시간: 25분

표준 팩: 팩 수량: 13,000가지 카드 수량: 6만 5,000개 총액: $64,870 판매시간: 67분



판매와 관련된 자세한 정보는 WAX 블로그에서 확인할 수 있다 클릭.

왜 블록체인인가?

Topps가 WAX 블록체인 상에서 NHT 형태로 카드 시리즈를 출시한 것은 블록체인을 통해 수집가들이 마켓플레이스에 진입할 수 있기 때문이다. 이곳에서 수집가들은 디지털 트레이딩 카드를 구매하고 카드 거래를 제안, 실행하며 소셜미디어 상에서 자신의 인벤토리를 공개하고 다른 거래자들의 구매 희망 리스트를 검색할 수 있다.

각 Garbage Pail Kids NFT 카드는 WAX 블록체인 상에서 다음과 같은 정보를 포함한다:

제조일자, 희소성, 이미지, 진위 여부 등 카드별 상세한 제품 사양 이 포함된다. 이러한 정보를 통해 수집가들은 매물로 나온 시리즈 카드 중에 원하는 물건을 어림짐작 없이 거래자와 신뢰를 구축하지 않고도 신속하게 결정할 수 있다. WAX 블록체인은 모든 NFT의 진위 여부를 즉각적으로 검증한다.

이 포함된다. 이러한 정보를 통해 수집가들은 매물로 나온 시리즈 카드 중에 원하는 물건을 어림짐작 없이 거래자와 신뢰를 구축하지 않고도 신속하게 결정할 수 있다. WAX 블록체인은 모든 NFT의 진위 여부를 즉각적으로 검증한다. 카드 거래인과 시기 등 종합적인 소유 기록 을 확인할 수 있다. WAX 블록체인을 통해 카드의 소유주 기록을 누구나 볼 수 있기 떄문에 현재 카드 소유주의 블록체인 계정을 손쉽게 확인 가능하다.

을 확인할 수 있다. WAX 블록체인을 통해 카드의 소유주 기록을 누구나 볼 수 있기 떄문에 현재 카드 소유주의 블록체인 계정을 손쉽게 확인 가능하다. 거래 내역 전체 확인 가능

이번 출시는 배우 윌리엄 샤트너의 NFT 등 WAX가 2020년 계획하고 있는 NFT 판매 행사의 일환이다.

WAX 개요



WAX는 사용자가 가상의 물건을 상대방이나 장소에 관계없이 안전하고 편리한 방식으로 생성, 구매, 판매, 거래할 수 있게 한다.

전 세계 수많은 사람들이 이미 디지털과 실물 형태로 거래하고 있지만, 디지털 상품 및 거래 커뮤니티는 다양한 문제로 인해 성장에 제약을 받으며 잠재력을 완전하게 발산하지 못하고 있다.

WAX는 블록체인 기반 툴을 통해 누구나 디지털, 실물 상품을 상대방이나 장소에 관계없이 즉각적으로 안전하게 거래할 수 있게 한다.

Worldwide Asset eXchange 참여자는 전 세계에 걸쳐 있는 수집가 및 거래자, 구매자 및 판매자, 크리에이터 및 게이머, 머천트, dApp 크리에이터, 게임 개발자 등으로 구성된 커뮤니티에 액세스할 수 있다. 자세한 정보는 https://wax.io , Twitter , Telegram 에서 확인 가능하다.

Topps 개요

1938년 설립된 Topps Company, Inc.는 실물 및 디지털 스포츠 카드 및 연예인 카드, 수집품, 제과류 생산사이자 브랜드 마케팅 기업이다.



Topps는 다양한 스포츠, 엔터테인먼트 제품을 판매한다. 여기에는 미국 프로야구, 미국 프로축구, UEFA 챔피언스리그, 분데스리가, 스타워즈, WWE, UFC, Wacky Packages, Garbage Pail Kids, Mars Attacks, 기타 트레이딩 카드와 스티커 앨범 컬렉션과 수집품이 있다. Topps의 디지털 트레이딩 카드 앱 포트폴리오는 전 세계 수 백만 명의 팬들 사이에서 인기를 끌고 있으며, Topps® BUNT®, TOPPS® KICK®, Topps® Star Wars℠: Card Trader, Topps® WWE Slam®, Topps® NHL SKATE™, The Walking Dead: Card Trader, Marvel Collect! by Topps, Disney Collect! by Topps! Topps의 제과 브랜드인 Ring Pop®, Push Pop®, Baby Bottle Pop®, Juicy Drop ® Pop, Bazooka® 풍선껌 등이 있다. Topps는 2007년 10월 마이클 아이스너(Michael Eisner)가 이끄는 Tornante Company와 Madison Dearborn Partners에 인수되었다. 자세한 정보는 Topps.com, Candymania.com 에서 확인할 수 있다.

