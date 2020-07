Ce communiqué ne peut être distribué ou publié directement ou indirectement aux Etats-Unis, Canada, Australie ou Japon





Crédit Agricole Assurances annonce aujourd’hui avoir réalisé avec succès le placement d’une émission d’un milliard d’euros d’obligations subordonnées (Subordinated Notes - les Obligations -) d’une maturité de 10 ans.

Les Obligations porteront intérêt au taux fixe annuel de 2,000% jusqu’à échéance en 2030.

La transaction a été structurée afin que les obligations soient éligibles en capital Tier 2 sous Solvabilité II. Le prospectus relatif à cette émission comprend une description complète des termes et conditions des Obligations.

Placées auprès de plus de 170 investisseurs institutionnels principalement en Europe, les obligations ont bénéficié d’un livre d’ordres diversifié et de qualité, plus de 3 fois sursouscrit, qui témoigne une nouvelle fois de la perception positive qu’ont les investisseurs de Crédit Agricole Assurances.

Cette émission permet à Crédit Agricole Assurances d’optimiser et d’allonger le profil de maturité de ses dettes, de poursuivre la diversification de sa base d’investisseurs, tout en profitant des conditions favorables des marchés pour rembourser par anticipation les instruments de dettes subordonnées souscrits par Crédit Agricole S.A.

Elle s’inscrit ainsi dans la continuité de celles réalisées précédemment en 2014, 2015 et 2018 qui avaient permis à Crédit Agricole Assurances de financer notamment le remboursement anticipé de dettes subordonnées souscrites par le groupe Crédit Agricole.



Au niveau du groupe Crédit Agricole, les objectifs de cette émission sont d’améliorer les ratios de solvabilité réglementaires et les ratios Standard & Poor’s de Crédit Agricole S.A.

Crédit Agricole Assurances est noté A-/perspective stable par Standard & Poor’s. Les Obligations sont notées BBB par Standard & Poor’s.

Le règlement des obligations est réalisé le 17 juillet 2020.

Le prospectus relatif à l’admission des titres, ayant reçu le visa de l’Autorité des marchés financiers (l’« AMF ») sous le n° visa 20-350 le 15 juillet 2020, est disponible sans frais sur le site de l’émetteur (www.ca-assurances.com/Espace-Investisseurs) et sur le site de l’AMF (www.amf-france.org).









