Oslo, 17. juli 2020: Yaras EBITDA eksklusive spesielle poster økte med 8 % i andre kvartal sammenlignet med ett år tidligere, i hovedsak drevet av økte marginer og lavere faste kostnader. Nettoresultat etter minoritetsinteresser var USD 223 millioner (USD 0,83 per aksje) mot USD 230 millioner (0,84 per aksje) ett år tidligere. Korrigert for valutaeffekter og spesielle poster var resultatet på USD 1,06 per aksje sammenlignet med 0,77 per aksje i andre kvartal 2019.



Driftsresultatet i andre kvartal var på USD 335 millioner, opp fra USD 266 millioner ett år tidligere. EBITDA eksklusive spesielle poster var på USD 588 millioner, opp fra USD 546 millioner ett år tidligere.



«Yara leverer økte resultater, med EBITDA eksklusive spesielle poster opp 8 %. Det gleder meg å se Yaras organisasjon fortsette å prestere bra i en krevende tid», sier Svein Tore Holsether, konsernsjef i Yara.



«Vår kontantstrøm fortsatte også å øke, med mer enn en milliard US dollar i fri kontantstrøm over de siste fire kvartalene, og vi forventer å fullføre Qafco-transaksjonen innen 2-3 uker. Vi vil lansere tilbakekjøp av 5 % av Yaras aksjekapital ved fullføring og mottatt vederlag fra transaksjonen,» sier Holsether.



Leveransene i Sales and Marketing segmentet var 2 % lavere sammenlignet med ett år tidligere, med lavere salgsvolumer i Europa grunnet tidligere fasing av vårleveranser, delvis utlignet av økte leveranser i Brasil. Marginutviklingen var positiv sammenlignet med ett år tidligere. Leveransene i New Business var 34 % lavere, ettersom Covid-19 påvirket Maritime-virksomheten og industriell etterspørsel etter nitrogen. Yaras ammoniakkproduksjon var ned 14 % og produksjon av ferdiggjødsel ned 7 % sammenlignet med ett år tidligere, i hovedsak grunnet stengningen av Trinidad-anlegget og reklassifiseringen av Qafco.



Yaras markedsutsikter er inne i en positiv trend, med en stabil global kornbalanse og avtagende press på tilbudssiden av urea. Etterspørsel etter gjødsel og matvarer er motstandsdyktig også i krisetider, og sikring av matvareproduksjon og relaterte forsyningskjeder har høy prioritet i alle land. Markedet for nitrogengjødsel er robust, med normal planting og gjødsling på den nordlige halvkule, og sterk etterspørsel fra Brasil i forkant av hovedsesong på den sørlige halvkule. Yaras industrielle virksomhet har opplevd redusert etterspørsel i andre kvartal, men med forbedring mot slutten av kvartalet.



Lenke til rapporten, presentasjonen og webcast 17. juli kl. 12:00:

https://www.yara.com/investor-relations/latest-quarterly-report/



Alternative resultatmål: Alternative resultatmål er definert, forklart og avstemt mot finansregnskapet i avsnittet for Alternative Resultatmål på side 33-38 i kvartalsrapporten.





Om Yara



Yara bringer kunnskap om hvordan verdens befolkning kan mettes og kloden beskyttes. Bak vår visjon om en verden uten sult ligger en strategi som fremmer klimavennlige og ressurseffektive løsninger for landbruk og matvareindustri over hele verden.



Vår ambisjon er å være fremtidens leverandør av plantenæring. Vi har forpliktet oss til å skape verdi for kunder, aksjonærer, og samfunnet rundt oss i arbeidet med å skape en mer bærekraftig matverdikjede. For å nå dette målet, har vi satt oss i førersetet for utviklingen av digitale verktøy for presisjonslandbruk og samarbeider tett med partnere i hele verdikjeden for å gjøre landbruk og matproduksjon mer bærekraftig.



Yara ble grunnlagt i 1905 for å møte matmangelen i Europa, og har etablert en unik posisjon som industriens ledende plantenæringsselskap. Med vår integrerte forretningsmodell og globale tilstedeværelse, med 16.000 ansatte og drift i over 60 land, har vi vist evne til å skape avkastning på en ansvarlig og pålitelig måte over tid. I 2019 hadde Yara en omsetning på 12.9 milliarder USD.



www.yara.com



Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven §5-12





