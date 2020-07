Communiqué de presse 17 Juillet 2020

QNAP choisit la plateforme logicielle ISS d’Altran pour

de nouveaux commutateurs intelligents ciblant le marché NAS

Une solution logicielle pré-intégrée et flexible pour aider QNAP à intégrer le marché en forte croissance du stockage en réseau.

PARIS – Juillet 17,2020 – Afin d'anticiper la croissance à deux chiffres prévue pour le marché1 du stockage en réseau (NAS), Altran, une société du groupe Capgemini, a aujourd’hui annoncé que l’une de ses solutions logicielles en réseau –ISS (Intelligent Switch Solution) – est à présent utilisée par QNAP Systems dans la construction et le déploiement de leurs nouveaux commutateurs intelligents Ethernet et haut-débit à destination du marché du stockage en réseau.

QNAP, spécialiste des dispositifs NAS pour le partage de fichiers, la virtualisation, la gestion de stockage et les applications de surveillance, a intégré la solution logicielle d’Altran au sein de la plateforme de commutation « QSW-M408 10Gbe ». Cette collaboration permet aux produits en réseau QNAP de fonctionner de façon optimale dans les cas d’usage du stockage en réseau pour les centres de données et les réseaux d’entreprises.

Le stockage en réseau NAS récupère la fonction de service de fichiers gérée auparavant par d’autres serveurs sur le réseau. Les bénéfices potentiels du stockage en réseau NAS dédié, en comparaison aux serveurs de fichiers standards, incluent un accès plus rapide aux données, une administration facilitée et une configuration simple.

« Altran permet à de nombreuses entreprises dans le monde de concevoir des offres Ethernet, IP, MPLS et SDN (software-defined network) grâce à nos plateformes logicielles en réseau interopérables », a déclaré Brian Bronson, Vice-Président Global Platforms & Solutions chez Altran. « Notre plateforme ISS (Intelligent Switch Solution) est utilisée par les leaders de Fabricant d’Equipment d’Origine (FEO) tels que QNAP, pour développer des produits et services nouveaux et lucratifs. »

Les plateformes logicielles d’Altran sont modulables, flexibles et évolutives, et elles peuvent être utilisées pour développer tout une gamme de produits et de services. La solution logicielle en réseau ISS d’Altran est disponible sur toutes les principales puces et plateformes, y compris les plateformes « en marque blanche », et elle est pré-intégrée avec de nombreux écosystèmes-partenaires. C’est une solution nouvelle génération et « SDN ready » conçue sur le modèle des principes « cloud-native ».

Selon « MarketsandMarkets », il est prévu pour le marché mondial du stockage en réseau un taux de croissance de plus de 20% sur les cinq prochaines années, passant d’environ $21 millions l’année dernière à près de $60 millions en 20252, en grande partie alimentée par les applications intelligentes et analytiques.

QNAP espère récupérer une grande part du marché avec ses plateformes de commutation 10Gbe, conçues pour fournir une configuration d’expérience réseau facile à un prix très accessible.

« La solution logicielle d’Altran nous permet d’accélérer le développement de notre ligne de produits en réseau et renforce notre compétitivité sur le marché », a déclaré Cara Yeh, Responsable Produits chez QNAP. « Grâce au commutateur M408, nous espérons accroître notre part de marché du réseau 10 gigabit, en devenant l’un des commutateurs gérés les plus abordables, renforçant ainsi les capacités de nos clients. »

À propos d´Altran

Altran est le leader mondial des services d’ingénierie et de R&D. Le Groupe offre à ses clients une proposition de valeur unique pour relever leurs défis de transformation et d’innovation. Altran accompagne ses clients, du concept à l’industrialisation, pour développer les produits et les services de demain. Altran intervient depuis plus de 35 ans auprès des grands acteurs de nombreux secteurs : Automobile, Aéronautique, Spatial, Défense & Naval, Rail, Infrastructure & Transport, Energie, Industrie & Biens, Sciences de la vie, Communications, Semi-conducteur & Electronique, Logiciel & Internet, Finance & Secteur Public. Altran compte plus de 50 000 employés dans plus dans 30 pays.

Altran fait partie intégrante du groupe Capgemini, un leader mondial du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques et d´ingénierie. A la pointe de l’innovation, le Groupe aide ses clients à saisir l’ensemble des opportunités que présentent le cloud, le digital et les plateformes. Fort de plus de 50 ans d’expérience et d’une grande expertise des différents secteurs d’activité, il accompagne les entreprises et organisations dans la réalisation de leurs ambitions, de la définition de leur stratégie à la mise en œuvre de leurs opérations. Pour Capgemini, ce sont les hommes et les femmes qui donnent toute sa valeur à la technologie. Résolument multiculturel, le Groupe compte aujourd’hui 270 000 collaborateurs présents dans près de 50 pays. Avec Altran, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires combiné de 17 milliards d’euros en 2019. People matter, results count.

Plus d’informations sur altran.com

À propos de QNAP

QNAP Systems, Inc., entreprise basée à Taipei, Taïwan, propose une gamme exhaustive et avant-gardiste de NAS (Network-attached Storage) et de solutions de vidéo-surveillances, axées sur le principe de l’ergonomie, de la haute-sécurité, et de l’adaptabilité flexible. QNAP offre des produits NAS de qualité pour l’usage privé ou d’affaires, en fournissant des solutions pour le stockage de sauvegarde/instantané, la virtualisation, le travail en équipe, le multimédia, et bien d’autres. QNAP conçoit NAS comme quelque chose de plus qu’un « simple stockage », et a créé de nombreuses innovations basées sur NAS, afin d’encourager les utilisateurs à héberger et développer « L’internet des Objets », l’Intelligence Artificielle, et les solutions Machine Learning sur leurs QNAP NAS.

Contacts

Altran

Maximilien Seguin

Group PR Director

Tel.: + 33 (0)1 46 41 71 69

maximilien.seguin@altran.com

Sonus PR

Chevaan Seresinhe

altran@sonuspr.com

Tel: + 44 7971 967644

QNAP

marketing@qnap.com

# # #







1 Network Attached Storage (NAS) Market - Growth, Trends, and Forecast (2020 - 2025)

2 Network Attached Storage (NAS) Market with COVID-19 Impact Analysis, by Design, Product, Storage Solution, Deployment Type, End-user Industry, & Geography - Global Forecast to 2025





Pièce jointe