Realkredit Danmark A/S

July 17, 2020

July 17, 2020 02:54 ET

NASDAQ København

www.rd.dk







17. juli 2020







Selskabsmeddelelse nummer 55/2020 – 17. juli 2020

Finanskalender 2021 for Realkredit Danmark A/S





Realkredit Danmark A/S har for 2021 fastlagt følgende tidspunkter for offentliggørelse af regnskabsmeddelelser samt afholdelse af ordinær generalforsamling:

Årsrapport 2020 4. februar 2021

Generalforsamling 3. marts 2021

Delårsrapport for 1. kvartal 2021 28. april 2021

Delårsrapport 1. halvår 2021 23. juli 2021

Delårsrapport 1.-3. kvartal 2021 29. oktober 2021



Meddelelserne vil umiddelbart efter offentliggørelsen være tilgængelige på Realkredit Danmarks hjemmeside: www.rd.dk.





Med venlig hilsen

Direktionen





Eventuel henvendelse kan rettes til underdirektør Henrik Blavnsfeldt, tlf. 45 13 20 76.

