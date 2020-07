AMSTERDAM, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), toonaangevend leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources , maakt vandaag bekend dat het door Gartner in het Leaders-quadrant is gepositioneerd in het Magic Quadrant voor Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises *, en dat voor het vierde jaar op rij.



Bedrijven hebben nu meer dan ooit een betrouwbare partner nodig om door deze onzekere tijden te navigeren, bedrijfskritische activiteiten te ondersteunen en de bedrijfscontinuïteit zeker te stellen. Daardoor kiezen finance-leiders voor Workday, dat hen één systeem biedt voor planning, uitvoering en analyse. Workday blijft investeren in zijn belangrijkste financiële totaalpakket, Workday Financial Management , dat door meer dan 900 klanten, waaronder Aon, CNA, Equiniti, Georgetown University en Panera Bread, is verkozen om hun financiële zaken en administratie te beheren in de cloud.

Continue innovatie voor het kantoor-van-de CFO

Workday heeft al jarenlang als missie om de financiële transformatie te versnellen gebruikmakend van de kracht van data. Die missie is vertaald naar een strategische prioriteit voor het ‘Kantoor-van-de-CFO’. De brede portfolio aan financiële toepassingen, waaronder Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning, Workday Prism Analytics en Scout RFP , biedt in zijn geheel een diepgaande en complete oplossing voor enterpriseplanning en -analyse, van-bestand-naar-verslag, van-contract-naar-cash en van-brondocument-naar-betaling.

In het afgelopen jaar heeft Workday nieuwe producten en diensten gelanceerd die nog meer toegevoegde waarde leveren voor het kantoor van de CFO. Daardoor zijn klanten nog beter toegerust om:

Innovatie en efficiency te versterken . Nieuwe functionaliteiten die beschikbaar zijn in Workday Financial Management, richten zich op drie belangrijke aspecten die finance in staat stelt om zich te focussen op de meer strategische projecten die waarde toevoegen: automatisering, met als doel om financiële transacties contactloos te verwerken; zero-day-afsluiting, waarbij met behulp van machine learning fouten en onregelmatigheden boven water komen, bijvoorbeeld in het grootboek met Journal Insights; en voorspellende processen, waarbij activiteiten gestroomlijnd worden dankzij aanbevelingen op basis van machine learning, zoals het koppelen van betalingen met klanten en het inzetten van projectmedewerkers.



. Bedrijven vertrouwen op finance voor accurate en gedetailleerde informatie die het besluitproces ondersteunt en flexibele en slagvaardige reacties op voortdurende verandering mogelijk maakt. stelt organisaties in staat om automatisch grote, bedrijfskritische operationele transacties uit legacy- of eigen systemen op te nemen, te verrijken, te combineren en erover te rapporteren. Daardoor hebben financiële teams zicht op de gedetailleerde brontransacties om data-gedreven inzichten en beslissingen te onderbouwen. Daarnaast komt tegemoet aan het kernprincipe van Workday om analytics toe te passen in de belangrijkste financiële applicaties. Met Discovery Boards kunnen financiële teams ad-hoc visuele analyses in realtime uitvoeren op live Workday transacties, allemaal in één systeem. De time-to-value versnellen . Workday heeft Workday Launch , een vooraf geconfigureerde oplossing om klanten sneller en met minder risico op Workday aan de slag te laten gaan, uitgebreid naar gekwalificeerde grote enterprise-organisaties in de VS die plannen hebben om tegen het einde van dit jaar extra markten te benaderen. Op dit moment voorziet een meerderheid van de CFO's dat een grotere groep medewerkers op afstand zal gaan werken. Workday Launch versnelt de fundamentele overstap naar de cloud voor financiële teams die worstelen met de nieuwe werkomgeving na de crisis.

Klantwaardering

Dankzij het voortdurende commitment voor de service aan en het succes van klanten, heeft Workday een score gerealiseerd van 97 procent op klanttevredenheid .

Bovendien legt Gartner Peer Insights de klantervaring vast door middel van geverifieerde beoordelingen en peer reviews. Sinds 1 juli 2020 laten de Workday-klantenbeoordelingen de volgende waardering zien:

"Workday is de meest klantgerichte partner waarmee ik ooit heb samengewerkt in mijn carrière van meer dan 20 jaar." – Vice President in de financiële sector [ lees volledige beoordeling ]

] "Extreem samenwerkingsgerichte verkoper, die een duidelijke visie heeft op de evolutie van finance en de manier waarop deze de businesswaarde zou moeten versterken." -- CFO in de dienstensector [ lees volledige beoordeling ]

] "We hebben ons grootboeksysteem kunnen stroomlijnen en vereenvoudigen dankzij de implementatie van Workday en dat heeft de productiviteit en efficiëntie van onze medewerkers verbeterd.” – Vice President of Finance en Controller in de gezondheidszorg [ lees volledige beoordeling ]

Reacties op het nieuws

"De erkenning door Gartner van Workday als Leader in cloud core financial management suites, en dat voor het vierde achtereenvolgende jaar, is in onze visie een resultaat van onze oprechte betrokkenheid bij de klant en ons vermogen om continu innovatieve oplossingen te leveren die helpen om de uitdagingen waarmee organisaties momenteel worden geconfronteerd, te verlichten", zegt Barbara Larson, general manager Workday Financial Management. "Voor financiële organisaties is het belangrijker dan ooit dat ze een betrouwbare partner als Workday hebben. Dankzij real-time inzicht, actieve planning en bedrijfsprocessen die klaar zijn voor verandering zodat onze klanten de voortdurende ontwikkelingen in deze tijd het hoofd kunnen bieden, kunnen we hen helpen om sterker tevoorschijn te komen en om zich beter te positioneren voor groei."

"Met Workday als onze partner zijn wij vol vertrouwen over ons vermogen om onze boekhouding en afsluitprocessen te transformeren", zegt Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management van CNA, een van de grootste Amerikaanse verzekeraars voor commercieel vastgoed en letselschade. “En, dankzij Workday Accounting Center, zijn we in staat om de vertaling van zakelijke activiteiten naar boekhouding te automatiseren. Dat zal ons vervolgens diepere inzichten opleveren die onze besluitvorming versterken. Omdat onze zakelijke gebruikers zelf de regels voor boekhouding en toewijzing kunnen configureren, verwachten wij dat CNA de kosten voor het onderhoud van boekhoudregels met 50%-60% kan terugdringen dankzij Workday Accounting Center en dat IT weer tijd terugwint."

Aanvullende informatie

*Gartner “Magic Quadrant for Cloud Core Financial Management Suites for Midsize, Large, and Global Enterprises” door Robert Anderson | John Van Decker | Greg Leiter, 29 juni 2020.

Over Workday

Workday is een toonaangevende leverancier van enterprise cloudapplicaties voor finance en human resources . Workday is opgericht in 2005 en levert applicaties op het gebied van financial management, human capital management en analytics die zijn ontworpen voor de grootste ondernemingen, onderwijsinstellingen en overheidsinstanties wereldwijd. Honderden ondernemingen, variërend van medium enterprises tot Fortune 50 companies, hebben inmiddels voor Workday gekozen.

