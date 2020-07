July 17, 2020 03:30 ET

July 17, 2020 03:30 ET

Baltika Grupp lõpetas teise kvartali 3 965 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, mis sisaldab 4 620 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramist. Eelmise aasta sama perioodi kahjum oli 616 tuhat eurot. Teise kvartali regulaarsed majandustulemused on tugevalt mõjutatud ülemaailmsest COVID-19 pandeemiast. Kõige teravamalt avaldas COVID-19 teises kvartalis mõju Baltika Grupi tegevusele Eestis, kus valitsuse otsusega avati poed 11. mail, Leedus avati poed 25. aprillist ja Lätis olid kuni 11. maini kauplused avatud lühendatud tööajaga nädala sees ja suletud nädalavahetusel.

Grupi teise kvartali müügitulu oli 3 707 tuhat eurot, vähenedes 65% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Väga tugevat müügitulemust näitas E-pood, kus müügitulu COVID-19 kriisi tingimustes kasvas 41% võrreldes eelmise aastaga. Kõige tugevama tulemuse E-poes tegid brändidest Monton ja Ivo Nikkolo ja seda just maikuus, kus tehti väga mitmeid erikampaaniaid ja -pakkumisi, mis meelitasid kliente ostma. Teise kvartali jaeäri müügitulu vähenes 68% ning äriklientide müük langes 84%, mis on seotud strateegilise otsusega väljuda sellest müügikanalist.

Kvartali brutokasum oli 1 822 tuhat eurot, vähenedes eelmise aasta sama perioodiga võrreldes 3 926 tuhande euro võrra (2 kv 2019: 5 748 tuhat eurot). Ettevõtte brutokasumi marginaal oli teises kvartalis 49,2%, mis on 5,7 protsendipunkti võrra madalam eelmise aasta teise kvartali marginaalist (2 kv 2019: 54,9%). Brutokasumi vähenemine on tingitud järsust müügitulu vähenemisest ning brutomarginaali kukkumine on seotud COVID-19 ajal tehtud sügavatest allahindluse pakkumistest.

Grupi turustus- ja üldhalduskulud olid teises kvartalis 3 524 tuhat eurot, vähenedes 40% ehk 2 389 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. Turustus- ja üldhalduskulude järjepidev ning oluline vähendamine on üks osa Baltika Grupi käimasolevast restruktureerimisplaanist ning COVID-19 kriisi jooksul on ettevõte astunud radikaalseid samme, et võrreldes esialgu planeerituga püsikulusid kiirendatud tempos ja proportsionaalselt müükide kaotusega vähendada.

Esimesel poolaastal vähenes Grupi müügitulu 50% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ja oli 9 844 tuhat eurot. Jaemüük vähenes 52% ja äriklientide müügitulu 80%, samal ajal e-poe müügitulu kasvas 15%. Grupp lõpetas poolaasta 1 491 tuhande euro suuruse puhaskasumiga, mis sisaldab 4 620 tuhande euro ulatuses 19. juunil 2020 kinnitatud saneerimiskavast tulenevat võlausaldajate nõuete ümberkujundamisest tekkinud äritulu ja 1 320 tuhande euro ulatuses 2019. a lõpu seisuga moodustatud tootmishoonete rendilepingutest tuleneva vara kasutusõiguse allahindluse tagasi keeramist. Eelmise aasta võrreldav tulemus oli puhaskahjum 2 058 tuhat eurot. Poolaasta nõrk regulaarne äritulemus on seotud ülemaailmse COVID-19 pandeemia välja kuulutamisega ning sellest tulenenud poodide sulgemisega ligi kaheks kuuks.

Baltika turustus- ja üldhalduskulud olid esimese poolaasta kokkuvõttes 8 516 tuhat eurot vähenedes 3 024 tuhat eurot võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 1 100 tuhat eurot ehk 36% kulude vähenemisest moodustas Baltika peakontori regulaarsete püsikulude vähendus. Märtsis 2019 avalikustatud ettevõtte restruktureerimisplaani üks eesmärke oli vähendada 2020. aasta lõpuks Baltika Grupi püsikulusid 2 miljoni euro võrra. Restruktureerimistegevustega alustati aprill-mai ja 2019. aasta lõpuks oli ca 50% eesmärgist (900 tuhat eurot) saavutatud ning 2020. a esimese poolaasta lõpuks on ülejäänud 50% eesmärgist edukalt saavutatud.

Konsolideeritud finantsseisundi aruanne

30.06.2020 31.12.2019 VARA Käibevara Raha ja raha ekvivalendid 1 400 264 Nõuded ostjatele ja muud nõuded 327 621 Varud 7 253 7 644 Müügiootel põhivara 0 28 Käibevara kokku 8 980 8 557 Põhivara Edasilükkunud tulumaksuvara 281 281 Muu pikaajaline vara 235 222 Materiaalne põhivara 1 429 1 683 Vara kasutusõigus 11 537 16 040 Immateriaalne põhivara 549 536 Põhivara kokku 14 031 18 762 VARA KOKKU 23 011 27 319 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL Lühiajalised kohustused Võlakohustused 31 1 731 Rendikohustis 3 972 5 383 Võlad hankijatele ja muud kohustused 6 050 4 118 Lühiajalised kohustused kokku 10 053 11 232 Pikaajalised kohustused Võlakohustused 3 448 488 Rendikohustis 8 041 12 396 Pikaajalised kohustused kokku 11 489 12 884 KOHUSTUSED KOKKU 21 542 26 116 OMAKAPITAL Aktsiakapital nimiväärtuses 5 408 5 408 Ülekurss 0 0 Reservid 820 4 045 Eelmiste perioodide jaotamata kasum (-kahjum) -6 250 -341 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 1 491 -5 909 OMAKAPITAL KOKKU 1 469 3 203 KOHUSTUSED JA OMAKAPITAL KOKKU 23 011 27 319





Konsolideeritud koondkasumiaruanne

2 kv 2020 2 kv 2019 6k 2020 6k 2019 Müügitulu 3 707 10 463 9 844 19 733 Kliendiboonuste eraldis 0 0 0 0 Müügitulu peale kliendiboonuste eraldist 3 707 10 463 9 844 19 733 Müüdud kaupade kulu -1 885 -4 715 -5 275 -9 551 Brutokasum 1 822 5 748 4 569 10 182 Turustuskulud -2 806 -5 026 -7 006 -10 055 Üldhalduskulud -718 -887 -1 510 -1 485 Muud äritulud (-kulud) 5 841 -68 5 878 49 Ärikasum (-kahjum) 4 139 -233 1 931 -1 309 Finantskulud -174 -383 -440 -749 Kasum (-kahjum) enne maksustamist 3 965 -616 1 491 -2 058 Tulumaks 0 0 0 0 Aruandeperioodi puhaskasum (-kahjum) 3 965 -616 1 491 -2 058 Aruandeperioodi koondkasum (-kahjum) 3 965 -616 1 491 -2 058 Tava puhaskahjum aktsia kohta EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 0.07 -0.03 0.03 -0.07 Lahustatud puhaskahjum aktsia kohta EUR aruandeperioodi puhaskahjumist 0.07 -0.03 0.03 -0.07





Flavio Perini

Juhatuse liige, tegevjuht

flavio.perini@baltikagroup.com





Manus