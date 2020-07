PARIS, 17 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), l’un des leaders des solutions Cloud pour la gestion financière et les ressources humaines , est une nouvelle fois distingué par le cabinet Gartner, Inc. dans la dernière édition du Magic Quadrant des solutions Cloud de gestion financière pour les ETI, grandes entreprises et multinationales 1, et ce pour la quatrième année consécutive.



Aujourd’hui plus que jamais, les entreprises ont besoin d’un partenaire de confiance pour s’adapter au climat d’incertitude actuel, soutenir leurs opérations essentielles, et assurer la continuité de leur activité. Les DAF se tournent ainsi vers Workday pour les aider à planifier, exécuter et analyser grâce à son système unique. Workday continue d’investir dans son offre principale de gestion financière, Workday Financial Management, qui a déjà séduit plus de 900 clients, dont Aon, CNA, Equiniti, Georgetown University, et Panera Bread, soucieux de gérer leurs finances et leur comptabilité dans le Cloud.

L’innovation en continu au service des DAF

Workday s’est fixé comme objectif d’accélérer la transformation de la fonction Finance en exploitant toute la puissance de la donnée, une mission désormais considérée comme stratégique pour les directions financières. Les nombreuses applications financières, telles que Workday Financial Management, Workday Adaptive Planning , Workday Prism Analytics , et Scout RFP , proposent des solutions complètes de planification d’entreprise et d’analyse, de la consolidation à la clôture, du contrat à l’encaissement, et de l’achat au paiement.

Au cours des douze derniers mois, Workday a lancé de nouveaux produits et services offrant toujours plus de valeur ajoutée aux directions financières. Grâce à eux, les clients disposent désormais des ressources nécessaires pour :

Stimuler l’innovation et l’efficacité opérationnelle . Les nouvelles fonctionnalités de Workday Financial Management s’articulent autour de trois grands axes pour permettre aux directions financières de se focaliser sur des projets plus stratégiques, à plus forte valeur ajoutée : l’automatisation, dans le but de réaliser des transactions sans intervention humaine ; la clôture des comptes en continu, en utilisant le machine learning pour faire remonter des erreurs et anomalies, par exemple au sein des grands livres de comptes grâce à Journal Insights ; et les processus prédictifs, à savoir l’utilisation de recommandations basées sur le Machine Learning pour automatiser intelligemment les opérations telles que le rapprochement des factures clients et des paiements, ou la constitution d’équipes par projet.



Les nouvelles fonctionnalités de Workday Financial Management s’articulent autour de trois grands axes pour permettre aux directions financières de se focaliser sur des projets plus stratégiques, à plus forte valeur ajoutée : l’automatisation, dans le but de réaliser des transactions sans intervention humaine ; la clôture des comptes en continu, en utilisant le machine learning pour faire remonter des erreurs et anomalies, par exemple au sein des grands livres de comptes grâce à ; et les processus prédictifs, à savoir l’utilisation de recommandations basées sur le Machine Learning pour automatiser intelligemment les opérations telles que le rapprochement des factures clients et des paiements, ou la constitution d’équipes par projet. Prendre plus rapidement de meilleures décisions . Dans le cadre de leurs processus décisionnels, et pour s’adapter à un monde qui change, les entreprises ont besoin d’informations précises et détaillées émanant de leur Finance. Workday Accounting Center permet de saisir, enrichir, rapprocher et comptabiliser les nombreuses transactions opérationnelles importantes à partir de systèmes traditionnels ou propriétaires. Les équipes financières bénéficient ainsi d’une visibilité détaillée sur l’origine des transactions pour obtenir des insights et prendre des décisions Data-Driven. En outre, la fonctionnalité Discovery Boards représente une étape importante dans la stratégie de Workday en intégrant des capacités analytiques au sein des principales applications financières. Grâce à Discovery Boards, la Finance a la possibilité de procéder à des analyses visuelles, ponctuelles et en temps réel sur des transactions Workday depuis un système unique.



Dans le cadre de leurs processus décisionnels, et pour s’adapter à un monde qui change, les entreprises ont besoin d’informations précises et détaillées émanant de leur Finance. permet de saisir, enrichir, rapprocher et comptabiliser les nombreuses transactions opérationnelles importantes à partir de systèmes traditionnels ou propriétaires. Les équipes financières bénéficient ainsi d’une visibilité détaillée sur l’origine des transactions pour obtenir des insights et prendre des décisions Data-Driven. En outre, la fonctionnalité représente une étape importante dans la stratégie de Workday en intégrant des capacités analytiques au sein des principales applications financières. Grâce à Discovery Boards, la Finance a la possibilité de procéder à des analyses visuelles, ponctuelles et en temps réel sur des transactions Workday depuis un système unique. Générer plus rapidement de la valeur . Workday a également étendu la disponibilité de Workday Launch , une approche préconfigurée permettant aux clients d’implémenter plus rapidement la solution Workday en limitant les risques, aujourd’hui disponible pour certaines grandes entreprises américaines, prévoit d’offrir ce service a d’autres marchés d’ici la fin de l’année. À l’heure où la majorité des DAF s’attendent à ce que le télétravail prenne de l’ampleur, Workday Launch facilite la transition vers le Cloud des services financiers contraints de s’adapter à la nouvelle normalité de l’après COVID-19.

Reconnaissance client

Grâce à un engagement constant auprès de ses clients et une volonté intarissable de favoriser leur réussite, Workday bénéficie d’un taux de satisfaction de 97 % .

En outre, la plateforme Gartner Peer Insights documente l’expérience client grâce à des évaluations et à des commentaires des pairs. Ainsi, on peut y lire parmi les évaluations de Workday depuis le 1er juillet 2020 :

"Workday est le partenaire le plus orienté client qu’il m’ait été donné de voir en 20 ans de carrière." --Vice-président dans le secteur financier [ lire le commentaire complet ]

] "Un éditeur extrêmement collaboratif, doté d’une vision claire de l’évolution de la fonction Finance et de la façon dont celle-ci devrait créer de la valeur." --DAF dans l’industrie des services [ lire le commentaire complet ]

] "Nous avons été en mesure d’automatiser et de simplifier notre système comptable grâce à Workday, ce qui a accru la productivité et l’efficacité de notre personnel." --Vice-président Finance et contrôleur de gestion dans le secteur de la santé [ lire le commentaire complet ]

Commentaires

"À nos yeux, cette distinction par Gartner pour la quatrième année consécutive est une reconnaissance de notre engagement vis-à-vis de nos clients, ainsi que de notre capacité à innover constamment pour aider les entreprises à résoudre les problématiques actuelles, déclare Barbara Larson, General Manager, Workday Financial Management. Pour la fonction Finance, il est plus qu’indispensable d'avoir un partenaire de confiance comme Workday. En fournissant à nos clients les informations en temps réel, la planification active et les processus métier agiles dont ils ont besoin pour s’adapter au contexte instable actuel, nous les aidons à mieux supporter la crise en accompagnant leur croissance."

"Avec Workday comme partenaire, nous avons confiance en notre capacité à transformer notre processus comptable et notre clôture financière, déclare Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management, chez CNA, l’une des principales entreprises d’assurances multirisques aux États-Unis. En outre, grâce à Workday Accounting Center, nous serons en mesure d’automatiser la transformation d’activités commerciales en événements comptables. Nous bénéficierons ainsi de connaissances approfondies pour soutenir nos processus décisionnels. Nos utilisateurs métier étant capables de configurer eux-mêmes des règles comptables et de mapping, le coût de maintien de CNA devrait diminuer de 50 à 60 % grâce à Workday Accounting Center – sans parler du gain de temps que ceci représentera pour notre service IT."

Clause de non-responsabilité Gartner :

Gartner ne soutient aucun fournisseur, produit ou service en particulier présenté dans ses études et n'engage aucun utilisateur à choisir uniquement les fournisseurs affichant les meilleures évaluations ou autres distinctions. Les publications des études de Gartner correspondent à ses opinions en tant qu'organisme de recherche et ne doivent pas être interprétées comme des énoncés de faits. Gartner décline toute responsabilité, expresse ou tacite, relative à cette étude, y compris quant à sa valeur marchande ou son adéquation avec un sujet en particulier.

Les avis de Gartner Peer Insights rassemblent le point de vue subjectif d'utilisateurs finaux en fonction de leurs propres expériences ; ils ne représentent pas le point de vue de Gartner ou de ses filiales.

A propos de Workday

Workday est un leader des solutions Cloud pour la gestion financière et la gestion des ressources humaines. Fondé en 2005, Workday propose des applications de gestion du capital humain, de gestion financière, de planning et d’analyses décisionnelles conçues pour les grandes organisations et entreprises dans le monde. De nombreuses entreprises, ETI comme groupes figurant au classement Fortune 50, ont choisi Workday.

Déclarations prospectives

Le présent communiqué de presse contient des déclarations prospectives, notamment des déclarations concernant les performances et les avantages attendus des offres de Workday. Les mots "croire", "pouvoir", "estimer", "continuer", "anticiper", "avoir l'intention", "attendre", "chercher", "planifier", "projeter" et autres expressions similaires sont destinés à identifier les déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives sont soumises à des risques, des incertitudes et des hypothèses. Si les risques se matérialisent ou si les hypothèses se révèlent incorrectes, les résultats réels pourraient être sensiblement différents des résultats impliqués par ces déclarations prospectives. Les risques comprennent, sans s'y limiter, les risques décrits dans nos documents déposés auprès de la Securities and Exchange Commission ("SEC"), y compris notre formulaire 10-K pour l'exercice fiscal se terminant le 31 janvier 2020, et nos futurs rapports que nous pourrions être amenés à soumettre à la SEC à l’avenir, et susceptibles de contenir des prévisions inexactes par rapport aux résultats constatés. Workday ne s’engage en aucune façon et n’a actuellement aucunement l’intention de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles après la date du présent communiqué.

Tous les services, caractéristiques ou fonctions non publiés mentionnés dans ce document, notre site Web ou d'autres communiqués de presse ou déclarations publiques qui ne sont pas actuellement disponibles sont sujets à des modifications à la discrétion de Workday et peuvent ne pas être fournis comme prévu ou pas du tout. Les clients qui achètent les services de Workday, Inc. doivent prendre leurs décisions d'achat en fonction des services, des caractéristiques et des fonctions qui sont actuellement disponibles.

© 2020. Workday, Inc. Tous droits réservés. Workday et le logo Workday sont des marques déposées de Workday, Inc. Tous les autres noms de marques et de produits sont des marques commerciales ou des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

