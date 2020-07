MILAN, Italy, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Workday (NASDAQ:WDAY), leader delle applicazioni cloud aziendali per la gestione finanziaria e le risorse umane , ha annunciato oggi il posizionamento nel quadrante Leader del Magic Quadrant 2020 di Gartner per le suite Cloud Core Financial Management per le medie e grandi imprese globali [1] per il quarto anno consecutivo.



Oggi più che mai le imprese hanno bisogno di un partner di fiducia per affrontare quest’epoca di incertezze, farsi supportare nelle azioni critiche e assicurare la continuità operativa. Per questo, i responsabili finanziari si rivolgono a Workday per gestire in un sistema unico le attività di programmazione, esecuzione e analisi. Workday continua a investire nella sua soluzione di gestione finanziaria core, Workday Financial Management, scelta già da oltre 900 clienti, tra cui Aon, la Brown University, Equiniti, la Georgetown University e Panera Bread, per gestire le loro attività finanziarie e contabili sul cloud.

Innovazione continua nel reparto del CFO

La missione che Workday persegue da sempre, che consiste nell’accelerare la trasformazione finanziaria puntando sulla forza dei dati, è ora un’indiscussa priorità strategica anche per il reparto finanziario. Workday vanta un esteso portafoglio di applicazioni finanziarie, da Workday Financial Management a Workday Adaptive Planning , da Workday Prism Analytics a Scout RFP , che rappresentano una soluzione approfondita e completa per la pianificazione e l’analisi finanziaria e per i processi di record-to-report, contract-to-cash e source-to-pay.

Nell’ultimo anno Workday ha lanciato nuove offerte di prodotti e servizi che potenziano ulteriormente il valore del reparto finanziario. I clienti possono ora operare meglio in molti ambiti:

Promuovere l’innovazione e l’efficienza . Le nuove funzionalità di Workday Financial Management riguardano tre aree essenziali, che consentono al reparto finance di concentrarsi su progetti più strategici e a maggiore valore aggiunto: automazione, per fornire transazioni finanziarie touchless; zero-day-close, che si basa sul machine-learning per rilevare errori e anomalie, per esempio incorporando la funzionalità journal insights nella contabilità generale; processi predittivi, nei quali le raccomandazioni basate sul machine-learning contribuiscono a razionalizzare operazioni come la riconciliazione dei pagamenti cliente o le risorse da assegnare a un progetto.



Adottare decisioni più rapide e mirate . Il reparto finanziario fornisce all'azienda informazioni dettagliate e accurate, essenziali per il processo decisionale, e risposte agili di fronte ai cambiamenti continui. Con Workday Accounting Center le aziende possono integrare, arricchire, riconciliare e contabilizzare automaticamente un volume elevato di transazioni operative critiche provenienti da sistemi legacy o proprietari. In questo modo i team finanziari hanno visibilità su ogni dettaglio delle transazioni di origine e possono fornire informazioni basate su dati, preziose per il processo decisionale. Discovery Boards è un'altra pietra miliare dell'obiettivo costante di Workday di incorporare l'analisi nelle applicazioni finanziarie core. Grazie a Discovery Boards il reparto finanziario può effettuare analisi visive ad hoc e in tempo reale sulle transazioni live di Workday, in un unico sistema.



Accelerare il Time-to-Value . Workday ha esteso Workday Launch , il suo approccio preconfigurato che consente ai clienti di impostare e gestire più velocemente e con meno rischi l'operatività su Workday, alle imprese di grandi dimensioni degli Stati Uniti. Workday prevede di raggiungere altri mercati entro fine anno. Poiché la maggior parte dei CFO ritiene che sempre più dipendenti lavoreranno ormai da remoto, Workday Launch accelera il fondamentale passaggio sul cloud dell'organizzazione finanziaria per aiutarla ad affrontare il nuovo contesto operativo post-emergenza.

Soddisfazione dei clienti

Grazie al suo impegno costante per assicurare il successo del cliente, ponendosi al suo servizio, Workday ha ottenuto uno score di customer satisfaction del 97% .

Inoltre, Gartner Peer Insights illustra la customer experience attraverso rating verificati e peer review. Ecco alcune delle recensioni dei clienti di Workday al 1° luglio 2020:

"Workday è il partner più focalizzato sul cliente che abbia mai incontrato in oltre vent’anni di carriera." – Vicepresidente azienda del settore finanziario [leggi di più]



"Un fornitore estremamente collaborativo, con una chiara visione della trasformazione del reparto finanziario e di come dovrebbe promuovere il valore dell’azienda." -- CFO azienda del settore dei servizi [ leggi di più ]



] "Grazie a Workday abbiamo razionalizzato e semplificato i nostri processi contabili finanziari e aumentato la produttività e l’efficienza del personale. – Vicepresidente finanziario e Controller azienda del settore healthcare [ leggi di più ]

Commenti sulla notizia

"Crediamo che il riconoscimento di Workday da parte di Gartner come Leader nelle soluzioni cloud di gestione finanziaria core per il quarto anno consecutivo rifletta il forte impegno verso il cliente e il nostro focus continuo a favore dell’innovazione per aiutare le imprese a fronteggiare le attuali sfide," ha commentato Barbara Larson, general manager, Workday Financial Management. "Per le organizzazioni finanziarie, avere un partner affidabile come Workday è più che mai essenziale. Fornendo ai nostri clienti i dati in tempo reale, la pianificazione attiva e i processi aziendali aperti al cambiamento di cui hanno bisogno per affrontare gli sviluppi della nostra epoca, possiamo aiutarli a ripartire più forti e a posizionarsi meglio per la crescita."

"Con un partner come Workday abbiamo fiducia nella nostra capacità di imprimere una svolta ai nostri processi di contabilità e chiusura”, ha commentato Bharat Shahdadpuri, AVP, Workday Finance & Data Management di CNA, compagnia assicurativa leader negli Stati Uniti specializzata nel ramo danni commerciale. "Con Workday Accounting Center siamo in grado di automatizzare la trasformazione delle operazioni aziendali in dati contabili, per fornire informazioni dettagliate essenziali per il nostro processo decisionale. Visto che i nostri utenti business possono configurare in autonomia le regole di mappatura e contabilità, ci aspettiamo una riduzione del 50-60% dei costi di mantenimento delle norme contabili e questo grazie a Workday Accounting Center. Tutto tempo guadagnato per l’IT."

Ulteriori informazioni

Disclaimer Gartner:

Gartner non promuove nessun fornitore, prodotto o servizio presentato nelle sue pubblicazioni e non intende orientare la scelta sui fornitori che hanno ottenuto i punteggi più elevati o in virtù di altri riconoscimenti. Le pubblicazioni delle ricerche di Gartner sono costituite dalle opinioni della società di ricerca e non devono essere interpretate come dichiarazioni di fatto. Gartner declina ogni responsabilità, espressa o implicita, relativamente alla presente ricerca, comprese eventuali garanzie di commerciabilità o idoneità a scopi specifici.

Le recensioni Peer Insights di Gartner sono costituite dalle opinioni soggettive dei clienti finali sulla base delle loro esperienze e non rappresentano le opinioni di Gartner o dei suoi partner.

Informazioni su Workday

Workday è fornitore leader di applicazioni aziendali cloud per la gestione finanziaria e delle risorse umane . Fondata nel 2005, Workday propone applicazioni di gestione finanziaria, gestione del capitale umano e analisi decisionale, progettate per grandi aziende internazionali, istituti scolastici e agenzie governative. Hanno scelto Workday società che spaziano dalle medie imprese alle aziende Fortune 50.

Dichiarazioni previsionali

Il presente comunicato stampa contiene dichiarazioni di carattere previsionale comprese dichiarazioni sulle performance e i vantaggi previsti dei prodotti Workday. I termini "ritenere", "potere," "volere," "stimare," "continuare," "prevedere," "intendere," "aspettarsi," "cercare," "pianificare,", "progettare," e simili espressioni si riferiscono a dichiarazioni di carattere previsionale. Tali dichiarazioni previsionali sono soggette a rischi, incertezze e ipotesi. Se tali rischi si concretizzano o se le ipotesi risultano inesatte, i risultati effettivi potrebbero differire sostanzialmente dai risultati previsti in tali dichiarazioni previsionali. Sono inclusi, tra gli altri, i rischi descritti nei documenti societari depositati presso la Securities and Exchange Commission (SEC), compresi il Form 10-Q per l’esercizio al 30 aprile 2020 e le relazioni future che potremo depositare presso la SEC di volta in volta, che potrebbero determinare una differenza tra i risultati effettivi e le previsioni. Workday non si assume alcun obbligo né intende aggiornare tali dichiarazioni di carattere previsionale successivamente alla data del presente comunicato stampa.

Eventuali servizi, funzionalità o caratteristiche non pubblicati e riportati nel presente documento, nel nostro sito web o su altri comunicati stampa o dichiarazioni di carattere pubblico e non ancora disponibili sono soggetti a modifiche a discrezione di Workday e potrebbero non essere rilasciati come previsto o non rilasciati affatto. I clienti che acquistano i servizi di Workday, Inc. devono assumere le decisioni di acquisto in base ai servizi, alle caratteristiche e alle funzioni attualmente disponibili.

© 2020. Workday, Inc. Tutti i diritti riservati. Workday e il logo Workday sono marchi registrati di Workday, Inc. Tutti gli altri nomi di marchio e di prodotto sono marchi di fabbrica o marchi registrati dei rispettivi possessori.

