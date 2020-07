BERN, Schweiz, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Spielerinnen und Spieler auf Casino777.ch können ab sofort mittels Apple Pay in Sekundenschnelle Einzahlungen abwickeln.



Die neue Zusammenarbeit trat am 9. Juni in Kraft, und wird mit Sicherheit sehr erfolgreich sein, da Apple Pay dank seines hervorragenden Rufs in der ganzen Welt bekannt ist.

Apple Pay funktioniert ausschliesslich auf Apple-Geräten und Zahlungen mit dieser App sind sicher, zuverlässig und benutzerfreundlich, was den Einzahlungsprozess erleichtern wird.

Die App funktioniert auch mit Face ID und Touch ID, somit ist die Verifizierung schneller als mit herkömmlichen Methoden.

Diese Methode ist zurzeit eine der am schnellsten wachsenden in der Welt, so dass es ein echter Coup für Casino777.ch ist, diesen Deal mit Apple Pay zu landen. Casino777.ch verfügt über eine grosse Auswahl an Zahlungsanbietern, die das Leben für seine Kundinnen und Kunden einfacher machen. Durch den Beitritt von Apple Pay wird diese Vielfalt nun noch einmal erweitert.

Léonard Huguenin, Manager des Online Casinos von Casino777.ch, gab die folgende Stellungnahme: «Es ist eine grosse Ehre für uns, Apple Pay, den wohl beliebtesten Zahlungsanbieter der Welt, auf unserer Website willkommen zu heissen. Unsere Liste verfügbarer Zahlungsmethoden entwickelt sich ständig weiter und die Tatsache, dass wir Apple Pay ins Boot holen konnten, zeigt die Vertrauenswürdigkeit und Professionalität von Casino777.ch.»