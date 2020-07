CITTÀ DEL VATICANO, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Humanity 2.0 , incentrata sull'individuazione e la rimozione degli ostacoli più significativi allo sviluppo umano in collaborazione con la Santa Sede (Vaticano), è orgogliosa di annunciare che il 3 luglio il Presidente della Fondazione Humanity 2.0, Padre Philip Larrey, è stato ufficialmente nominato Decano della Facoltà di Filosofia presso la Pontificia Università Lateranense di Città del Vaticano. La notizia segue un voto di maggioranza del Consiglio del Dipartimento di Filosofia che ha voluto P. Philip Larrey in questa importante posizione. Il 3 luglio 2020, con una conferma ufficiale, il Vicario Generale del Papa per la città di Roma e Gran Cancelliere dell’Università, il cardinale Angelo De Donatis, ha confermato la nomina.



P. Philip Larrey ha commentato: “Sono onorato dalla fiducia della Facoltà e sono entusiasta di poter contribuire all’eccellenza accademica che caratterizza il nostro Dipartimento, ma mi rendo conto anche delle profonde sfide che mi attendono. L’Università Lateranense, conosciuta anche come Università del Papa, attualmente si sta occupando delle trasformazioni sociali e culturali che tutti oggi affrontiamo. Humanity 2.0 è impaziente di scoprire come possiamo collaborare al meglio con il Dipartimento di Filosofia per continuare a identificare gli ostacoli allo sviluppo umano e sostenere iniziative per superarli”.

Si prevede che gli studenti tornino nelle aule a ottobre 2020, ma alcuni aspetti saranno ancora trattati in via digitale.

Padre Philip Larrey

P. Philip Larrey, Ph.D., è un sacerdote della Chiesa Cattolica che detiene la cattedra di Logica ed Epistemologia presso la Pontificia Università Lateranense in Vaticano. Le sue pubblicazioni si occupano di filosofia della conoscenza e del pensiero critico. Ha pubblicato diversi libri sugli effetti della nuova era digitale sulla società. Due delle sue opere recenti evidenziano questo tema: Futuro ignoto (IF Press) e Connected World (Penguin). La traduzione italiana di quest’ultima è stata poi pubblicata da Mondadori nel 2018, con il titolo Dove inizia il futuro.

Da anni segue le implicazioni filosofiche del rapido sviluppo dell’intelligenza artificiale. Sfida con semplicità i leader di settore con cui entra in contatto in Vaticano per discutere come la tecnologia stia modellando il tessuto della nostra società. Il suo nuovo libro, Artificial Humanity, si addentra in una discussione più filosofica su cosa significa la ricerca sull’intelligenza artificiale per tutta l’umanità.

Humanity 2.0

Humanity 2.0 è un’organizzazione no profit (organizzazione non governativa) concentrata sull’individuazione e la rimozione degli ostacoli più significativi allo sviluppo umano in collaborazione con la Santa Sede (Vaticano). Si tratta di un veicolo per facilitare le iniziative di collaborazione tra i settori pubblici, privati e religiosi tradizionalmente separati. La sua missione è identificare gli ostacoli allo sviluppo umano e quindi collaborare con tutti i settori per rimuoverli attraverso la realizzazione e la scalabilità di soluzioni chiare e innovative. Sviluppato in collaborazione con il Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale presso la Santa Sede e con un consorzio di leader e luminari, Humanity 2.0 cerca di unire l’umanità nella causa comune di realizzare un mondo migliore per i nostri figli.

