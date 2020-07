Die TRAXX MS3-Lokomotive Baureihe 388 002 von CD Cargo in Betrieb in der Nähe von Krasíkov in der Osthälfte von Tschechien (Foto: Pavel Polak).

Die TRAXX MS3-Lokomotive ist die erste Lokomotive, die neuen strengen tschechischen Anforderungen an Elektromagnetische Verträglichkeit erfüllt



ČD Cargo bestellte bis zu 50 TRAXX MS3 Lokomotiven für Güter- und Passagierverkehr – mit der Aufnahme des kommerziellen Probebetriebs durch die ersten beiden ist ein wichtiger Meilenstein erreicht

Der weltweit führende Anbieter von Mobilitätstechnologie Bombardier Transportation und ČD Cargo, ein staatseigener tschechischer Bahnbetreiber, haben einen wichtigen Schritt zum Einsatz von BOMBARDIER TRAXX MS3-Lokomotiven in der Tschechischen Republik unternommen: Die ersten beiden dieser Lokomotiven haben am 3.Juli mit dem Einsatz vor Güterzügen gestartet und damit den kommerziellen Testbetrieb aufgenommen.

„Der Einsatz dieser modernen Lokomotive in unserer Flotte ermöglicht es uns, unseren Kunden dank der höheren Leistung und Effizienz der Lok zusätzliche Dienstleistungen anzubieten", sagte Ivan Bednárik, Vorstandsvorsitzender von ČD Cargo. „Wir sind auch stolz darauf, dass wir als Erste die TRAXX MS3-Lokomotive einsetzen, die als erste Lokomotive die neue tschechische Norm für elektromagnetische Verträglichkeit, die zu den strengsten in Europa gehört, vollständig erfüllt. Diese kürzlich erhaltene Zulassung zeigt, dass unsere neue Lokomotive an der Spitze der modernen Schienenfahrzeuge in Europa steht.“

„Unsere TRAXX 3-Plattform ist unsere jüngste Produktentwicklung im Lokomotivensegment, und es ist ein sehr stolzer Moment nicht nur für mich, sondern für alle Kollegen bei Bombardier in Kassel: Hier wurde die Lokomotive gefertigt – jetzt geht das Fahrzeug in den kommerziellen Betrieb. Die Lok entspricht dem Bedürfnis unserer Kunden nach einem zukunftsweisenden Produkt, das auf einer bewährten Plattform basiert: Bis heute sind mehr als 2.000 TRAXX-Lokomotiven in 20 Ländern im Einsatz und legen zusammen eine Strecke von 300 Millionen Kilometern pro Jahr zurück“, sagte Thomas Rendler, Standortleiter Kassel, Bombardier Transportation.

ČD Cargo und Bombardier Transportation haben einen Vertrag über die Lieferung von bis zu 50 TRAXX MS3-Lokomotiven mit einem ersten Abrufauftrag über zehn Lokomotiven unterzeichnet. ČD Cargo wird die Lokomotiven für den Güter- und Personenverkehr in der Tschechischen Republik, der Slowakei, Deutschland, Österreich, Polen und Ungarn einsetzen und die Betriebsfähigkeit der Flotte auf Slowenien und Kroatien ausweiten.

Über ČD Cargo

ČD Cargo ist einer der wichtigsten Bahntransporteure in der Europäischen Union und transportiert jährlich rund 65 Millionen Tonnen Güter. Er bietet seine Dienste nicht nur an Tausenden von Orten in der Tschechischen Republik an, sondern verfügt auch über eine Lizenz zum Betrieb von Zügen in Österreich, Deutschland, Polen und der Slowakei. Die Flotte von ČD Cargo umfasst fast 800 Lokomotiven und mehr als 20.000 Wagen.

Über Bombardier Transportation in Tschechien

Bombardier ist der zweitgrößte Hersteller von Schienenfahrzeugen in Tschechien. Das Unternehmen beschäftigt rund 1.300 Mitarbeiter in seiner Fertigungsstätte in Ceska Lipa, dem Hauptlieferanten von geschweißten Komponenten für Regional- und Nahverkehrszüge, Straßenbahnen und U-Bahnen von Bombardier. Die Produkte von Bombardier unterstützen tagtäglich den Schienen- und Stadtverkehr in der Tschechischen Republik. Fast 50 TRAXX-Lokomotiven sind für verschiedene Betreiber im Einsatz, für die Bombardier auch Service und Wartung übernimmt. Darüber hinaus sind die Prager U-Bahnlinien A und B mit der Zugsteuerungslösung BOMBARDIER CITYFLO 350 für den Nahverkehr ausgestattet.

Über Bombardier Transportation

Bombardier Transportation ist ein weltweit führender Hersteller von Mobilitätslösungen und verfügt über das breiteste Portfolio der Bahnbranche. Zur Produktpalette zählen das gesamte Spektrum schienengebundener Fahrzeuge, Fahrzeugkomponenten sowie Signal- und Steuerungstechnik. Zudem bietet das Unternehmen komplette Transportsysteme und ist erfolgreich in den Bereichen datenbasierter Bahndienstleistungen und Elektromobilität aktiv. Bombardier Transportation verbindet Technologie und Leistung mit Empathie, setzt kontinuierlich neue Standards für nachhaltige Mobilität und schafft mit integrierten Verkehrslösungen entscheidende Vorteile für Transportunternehmen, Fahrgäste und Umwelt. Mit seinen Produkten und Dienstleistungen ist der Konzern in über 60 Ländern vertreten. Bombardier Transportation hat rund 36,000 Beschäftigte. Die Konzernzentrale befindet sich in Berlin.

Über Bombardier

Mit nahezu 60.000 Mitarbeitern in zwei Geschäftsfeldern ist Bombardier ein weltweit führendes Unternehmen in der Transportbranche, das innovative und wegweisende Flugzeuge und Züge entwickelt. Unsere Produkte und Dienstleistungen bieten ein erstklassiges Transporterlebnis und setzen neue Maßstäbe in Bezug auf Fahrgastkomfort, Energieeffizienz, Zuverlässigkeit und Sicherheit.

Mit Hauptsitz in Montreal, Kanada, verfügt Bombardier über Produktions- und Entwicklungsstandorte in über 25 Ländern in den Geschäftssegmenten Geschäftsluftfahrt und Schienenverkehr. Die Aktien von Bombardier werden an der Börse von Toronto (BBD) gehandelt. Im Geschäftsjahr zum 31. Dezember 2019 erzielte Bombardier einen Umsatz in Höhe von 15,8 Mrd. US-Dollar. Aktuelle Mitteilungen und weitere Informationen finden Sie unter www.bombardier.com . Oder folgen Sie uns auf Twitter @Bombardier .

Bombardier, TRAXX und CITYFLO sind Marken der Bombardier Inc. oder ihrer Tochterunternehmen.

