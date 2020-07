CITTÀ DEL VATICANO, July 17, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Humanity 2.0 , un’organizzazione no profit (organizzazione non governativa) incentrata sull’individuazione e la rimozione degli ostacoli più significativi allo sviluppo umano in collaborazione con la Santa Sede (Vaticano), è orgogliosa di annunciare la nomina di Tae Yoo al proprio comitato consultivo che sovrintende alla direzione strategica ed etica delle iniziative di impatto di Humanity 2.0.



Matthew Sanders, CEO di Humanity 2.0, ha commentato: “Tae Yoo è una straordinaria leader globale per quanto riguarda la sostenibilità e l’impatto. Il suo lavoro in Cisco negli ultimi 30 anni è stato esemplare ed è per questo motivo che è rinomata a livello internazionale come leader di pensiero nell’ambito dell’impatto. Tae è una delle persone più impegnate che conosco e per questo sono così grato che stia trovando del tempo per contribuire al nostro Comitato consultivo. La sua visione lungimirante sarà una risorsa enorme per focalizzare la strategia delle nostre attività di impatto nei prossimi anni”.

Il Comitato consultivo di Humanity 2.0 è composto da 10 membri:

Maurice Levy ; Presidente del Consiglio di Sorveglianza; Publicis Groupe

Bill Hilf ; CEO; Vulcan

Tae Yoo ; Vice Presidente Senior degli Affari societari e della Responsabilità sociale d’impresa; Cisco

Carlo D’Asaro Biondo ; ex Presidente per le Partnership EMEA; Google

Jean Oelwang ; Presidente e amministratore di Virgin Unite e B Team; Senior Partner; Virgin

Jim Pitofsky ; Direttore Generale delle Alleanze strategiche; John Templeton Foundation

Hilary Pennington ; Vice Presidente Esecutivo dei Programmi; Ford Foundation

Dinah McLeod ; Direttrice e Responsabile delle cause, Parità sul posto di lavoro; The B Team

Matt Bird ; Chief Strategy Officer e Presidente, CommPro Worldwide

P. Philip Larrey ; Presidente; Humanity 2.0

Informazioni su Tae Yoo Membro del Comitato consultivo

Tae Yoo è Vice Presidente Senior degli Affari societari e della Responsabilità sociale d’impresa presso Cisco, che comprende le attività di filantropia d’impresa, diversità ed etica.

La missione di queste organizzazioni è essere una risorsa economica e intellettuale per stimolare la filantropia in tutta la comunità globale. Cisco si concentra sulla creazione di partnership con organizzazioni locali e globali per creare cambiamenti positivi e sostenibili nei settori dell’istruzione, dei bisogni primari e dello sviluppo di capacità delle organizzazioni no profit. Cisco si impegna a realizzare un vero cambiamento sostenibile attraverso partnership di collaborazione tra organizzazioni no profit, aziende, enti pubblici e singoli cittadini.

Prima di occuparsi di filantropia d’impresa, Tae ha ricoperto una serie di posizioni a Cisco focalizzate sulla creazione di programmi per il raggiungimento di nuovi mercati. In qualità di co-fondatrice dell’organizzazione del Business Development, era responsabile della crescita delle partnership con altre aziende tecnologiche per lo sviluppo e la vendita di prodotti congiunti. Inoltre, mentre si trovava a Londra, ha gestito i canali di distribuzione globale di Cisco, concentrandosi sullo sviluppo e sulla crescita dei canali di vendita globali europei. Tae ha conseguito una laurea in comunicazione presso la Virginia Tech.

È amministratrice della Cisco Foundation e attualmente fa parte dei consigli di amministrazione di Catholic Charities a San Jose, del Consiglio nazionale di City Year e del Museo nazionale di storia americana Smithsonian. Inoltre, fa parte dei Comitati consultivi dell’Acumen Fund, del Global Philanthropy Forum e del Women’s Technology Cluster.

Humanity 2.0

Humanity 2.0 è un’organizzazione no profit (organizzazione non governativa) concentrata sull’individuazione e la rimozione degli ostacoli più significativi allo sviluppo umano in collaborazione con la Santa Sede (Vaticano). Si tratta di un veicolo per facilitare le iniziative di collaborazione tra i settori pubblici, privati e religiosi tradizionalmente separati. La sua missione è identificare gli ostacoli allo sviluppo umano e quindi collaborare con tutti i settori per rimuoverli attraverso la realizzazione e la scalabilità di soluzioni chiare e innovative. Sviluppato in collaborazione con il Dicastero per la Promozione dello Sviluppo Umano Integrale presso la Santa Sede e con un consorzio di leader e luminari, Humanity 2.0 cerca di unire l’umanità nella causa comune di realizzare un mondo migliore per i nostri figli.

