MONTRÉAL, 17 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Suite à une fermeture temporaire de trois mois, six des luxueuses propriétés de la marque Blue Diamond Resorts au Mexique et en Jamaïque sont désormais ouvertes. Depuis, le Royalton Riviera Cancun Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Riviera Cancun, le Mystique Holbox by Royalton, le Royalton Negril Resort & Spa, le Hideaway at Royalton Negril et le Grand Lido Negril ont repris leurs activités le 15 juillet en suivant les directives des Centres pour la prévention des maladies (CDC), de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) et les ministères de la santé locaux.



Afin d’assurer la santé et la sécurité des clients et du personnel, Blue Diamond Resorts a adopté un programme de sécurité avancée, conforme à celui des Cristal International Safety Standards. Les protocoles des Vacances en toute sécurité* incluent l’éloignement physique, une sécurité accrue lors des repas, une formation du personnel rehaussée, le port d’équipement de protection individuelle (ÉPI), une approche hygiénique à 360o dans toutes les aires partagées de l’hôtel et des chambres étincelantes comme un diamant, où chaque point de contact est nettoyé et désinfecté rigoureusement.

« Nous sommes ravis d’accueillir à nouveau les vacanciers dans nos hôtels primés à Cancún, Isla Holbox et Negril. Durant nos fermetures temporaires, nous avons travaillé sans relâche pour rehausser nos protocoles de santé et de sécurité ainsi que nos mesures de nettoyage, afin que nos hôtels soient prêts pour leur réouverture, en plus de rassurer nos clients que leur bien-être est notre priorité absolue », affirme Jordi Pelfort, Président de la division hôtelière du Groupe de Voyage Sunwing.

Pour regarder une vidéo des premiers invités arrivant au Royalton Riviera Cancun, veuillez cliquer ici .

Les clients ayant réservé d’ici le 31 août des vacances All-In Luxury™ au Royalton Riviera Cancun, au Hideaway at Royalton Riviera Cancun, au Royalton Negril ou au Hideaway at Royalton Negril, pourront profiter de leur Offre de rebienvenue , laquelle propose, entre autres, des séjours à partir de 119 $ par personne, par nuitée, la gratuité pour jusqu’à 2 enfants dans les hôtels familiaux ainsi qu’une politique de réservation flexible. Les voyageurs à la recherche de vacances réellement uniques pourront vivre une expérience hors pair au Mystique Holbox by Royalton, grâce son Offre de rebienvenue , laquelle comprend des séjours à partir de 195 $ par personne, par nuitée, la gratuité pour jusqu’à un enfant, la location sans frais de kayaks pour 30 minutes, 150 $ en crédits d’hôtel et bien plus encore.

* Cliquez ici pour la liste complète des protocoles de Vacances en toute sécurité.

À propos de Blue Diamond Resorts

Depuis son ouverture en 2011, Blue Diamond Resorts a su créer un portefeuille impressionnant à travers dix pays, lesquels comptent 47 propriétés, dotées de plus de 15 500 chambres. Blue Diamond Resorts est une entreprise de gestion hôtelière proposant des complexes hôteliers divers répondant aux exigences de chaque marché, incluant des propriétés destinées à une variété d'intérêts et de budgets, tant pour les escapades élégantes entre adultes que pour les vacances remplies de plaisir en famille. Le concept primé All-In Luxury™ des hôtels Royalton offre des services uniques comme la connectivité All-In Connectivity™, la diffusion garantie d’événements sportifs Sports Event Guarantee™. Royalton Luxury Resorts propose aussi des propriétés réservées aux adultes. Celles-ci incluent la gamme Hideaway at Royalton , qui offre des restaurants exclusifs et des commodités haut de gamme, ainsi que les élégants hôtels Royalton CHIC, situés sur les plus belles plages des Caraïbes. Du côté de la Jamaïque, le Grand Lido Negril propose aux vacanciers de 21 ans et plus de luxueuses vacances au naturel, et ce, sur une plage privée pour assurer l’intimité de ses clients. Les hôtels Memories Resorts & Spa offrent une expérience conçue pour plaire à toute la famille, grâce à ses miniclubs populaires proposant des rencontres avec Toupie et Binou™. Par ailleurs les propriétés Starfish Resorts offrent une incroyable valeur aux voyageurs dans des destinations adorées. La marque Planet Hollywood Hotels and Resorts , quant à elle, permet aux vacanciers de séjourner comme des vedettes grâce au concept Vacation like a Star™ avec ses expériences interactives et ses articles commémoratifs du cinéma populaire, de la musique et des sports. Puis, Mystique Resorts by Royalton , une gamme d’hôtels de style boutique, propose des vacances personnalisées dans de spectaculaires destinations offrant des aventures inoubliables.

Pour en savoir davantage sur Blue Diamond Resorts, visitez www.bluediamondresorts.com/fr/

À propos des Royalton Luxury Resorts

Étant l’élégance moderne même, les Royalton Luxury Resorts primés offrent des vacances All-In Luxury® dans certaines des destinations tropicales les plus populaires au monde, comme Antigua, la Jamaïque, la République dominicaine, Sainte-Lucie, le Mexique et Cuba, ainsi que prochainement la Grenade, l’île aux épices des Caraïbes. Ses hôtels jouissent d'un éventail d'inclusions de classe mondiale, dont des lits haut de gamme DreamBed™ faits à la main, des repas de luxe illimités sans réservation, le programme Sports Event Guarantee™ et plus encore. Un grand nombre de ces hôtels sont destinés autant aux familles qu’aux couples, grâce aux activités supervisées pour les enfants et les adolescents, offertes sans frais supplémentaires, ainsi que des chambres conçues pour les familles et une variété de restaurants.

Pour en savoir davantage sur Royalton Luxury Resorts, visitez www.royaltonresorts.com/fr/royalton .

À propos de Mystique by Royalton

Mystique by Royalton est une gamme d’hôtels de style boutique offrant des expériences personnalisées dans des cadres particulièrement magnifiques. Moderne, luxueux et somptueux, les hotels Mystique by Royalton sont depuis longtemps situés dans certaines des destinations les plus colorées au monde afin d'attirer les voyageurs amateurs de luxe qui désirent explorer leurs alentours.Le Mystique Holbox by Royalton et le Mystique St. Lucia by Royalton, deux hôtels splendides sur l’île Isla Holbox au Mexique et dans la magnifique Rodney Bay de Sainte-Lucie, sont parfaits pour les familles et les couples grâce à leurs commodités haut de gamme, leurs services inégalés et leurs cadres uniques sur la plage.

