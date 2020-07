OTTAWA, 17 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les syndicats du Canada accueillent l’intégration de congés de maladie avec protection de l’emploi à l’entente de relance « sécuritaire » conclue entre les gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux.



« Nous sommes très heureux que les congés de maladie soient expressément mentionnés dans cette entente », déclare Hassan Yussuff, président du Congrès du travail du Canada. « Les syndicats du Canada luttent pour assurer des congés de maladie payés à tous les travailleurs et travailleuses. Cela permet à toute personne de prendre un congé quand elle est malade et doit se mettre en isolement. Les travailleurs et travailleuses ne devraient pas être punis parce qu’ils prennent soin d’eux-mêmes et protègent la santé publique. »

Il y a lieu de noter que John Horgan, Premier ministre de la C.-B., s’est fait le champion des congés de maladie au cours des négociations.

Les syndicats accueillent aussi d’autres mesures importantes que prévoit la nouvelle entente, y compris le financement adressé aux municipalités et les investissements dans les services de garde d’enfants et les soins de longue durée.

« Les communautés des différentes parties du pays sont en crise financière parce qu’elles doivent payer des coûts imprévus et voient baisser leurs revenus depuis des mois », dit M. Yussuff. « Les municipalités sont non seulement de gros employeurs, mais aussi d’importants moteurs économiques. L’entente aura un effet appréciable, même si la route vers le plein rétablissement sera encore longue. »

Le CTC appelle à la prise de mesures de réforme de l’Assurance-emploi permettant d’aider les travailleurs et les travailleuses qui n’auront plus droit à la Prestation canadienne d’urgence en septembre.

« La sortie de crise ne sera pas rapide. Il faut affecter des fonds à des soutiens sociaux qui aideront les travailleurs et travailleuses à se remettre sur pied », ajoute M. Yussuff. « Des millions de Canadiennes et Canadiens vivent encore dans l’incertitude, et les gouvernements devront continuer à leur venir en aide. »

