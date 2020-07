Communiqué de presse conjoint Nexans & Leviton

Paris, France / New York, NY, USA

17 juillet 2020

Nexans cède Berk-Tek à Leviton

• Nexans annonce la signature d’un accord portant sur la cession de Berk-Tek à Leviton pour 202 millions de dollars américains

• Par l’alliance de deux acteurs parmi les plus innovants et fiables, avec une forte culture de service de l'industrie du câblage structuré en Amérique du Nord, Berk-Tek câble et Leviton Network Solutions offriront à leurs clients des solutions intégrées inégalées

Paris, France, 17 juillet, 2020 – Nexans annonce aujourd'hui la signature d'un accord de cession de Berk-Tek, l'un des principaux fabricants américains de câbles de réseaux locaux (LAN), à Leviton.

Christopher Guérin, Directeur Général de Nexans : « Nos collègues de Berk-Tek rejoindront un partenaire pérenne offrant la meilleure adéquation stratégique possible pour répondre à la demande des clients dans le domaine de la connectivité. Avec Leviton, l'équipe de Berk-Tek se concentrera sur le développement de solutions innovantes de réseaux locaux, essentiels pour gérer la demande des technologies émergentes d'aujourd'hui. »

Daryoush Larizadeh, Président de Leviton : « Berk-Tek est une entreprise de câblage nord-américaine de premier plan, dotée de capacités de production et de développement de produits exceptionnelles. En ajoutant Berk-Tek à la famille Leviton, nous serons en mesure de fournir des solutions vraiment complètes à nos clients. »

Cette opération est une étape logique dans le renforcement de l'alliance commerciale signée en 2013 entre Berk-Tek et Leviton. La réunion de ces deux marques innovantes, fiables, avec une forte culture de service permettra à Leviton Network Solutions de proposer des solutions totalement intégrées.

Berk-Tek est l'un des principaux fabricants de câbles en cuivre et à fibre optique pour réseaux locaux (LAN). Les 350 employés de Berk-Tek ainsi que ses locaux situés en Pennsylvanie et en Caroline du Nord devraient rejoindre Leviton d’ici la fin du troisième trimestre 2020, sous réserve des conditions suspensives habituelles, notamment la purge des délais applicables au titre de la loi Hart-Scott-Rodino Antitrust Improvement Act de 1976 sur le contrôle des concentrations.

La transaction représente une valeur d'entreprise de 202 millions de dollars américains, soit environ 10 fois l’EBITDA ajusté de 2019. Berk-Tek a réalisé un chiffre d’affaires de 163 millions de dollars en 2019.





À propos de Leviton

Chaque jour, Leviton conçoit des solutions qui permettent de réaliser l'avenir, en répondant aux besoins des clients résidentiels, commerciaux et industriels d'aujourd'hui dans le monde entier. De l'électricité à l'éclairage, en passant par les réseaux de données et la gestion de l'énergie, Leviton développe des solutions réfléchies qui contribuent à rendre la vie de ses clients plus facile, plus sûre, plus efficace et plus productive. Grâce à son engagement envers ses clients, à l'ingéniosité de ses employés et à la sécurité et à la qualité de ses produits et solutions, avec Leviton, l'avenir est là. Pour plus d'informations, visitez le site http://www.leviton.com/ , www.facebook.com/leviton, www.twitter.com/leviton , ou www.youtube.com/Levitonmfg.

À propos de Berk-Tek

Depuis plus de 50 ans, Berk-Tek est l'un des principaux fabricants de plus de 100 produits différents de câbles de réseau en cuivre et en fibre optique. L'entreprise a joué un rôle de premier plan dans le développement de câbles en cuivre et en fibre optique à hautes performances et améliorés, conçus pour transporter des données à haut débit, la voix et les transmissions d'énergie. Berk-Tek possède des installations de fabrication à New Holland, PA, Fuquay-Varina, NC. Pour plus d'informations, visitez le site www.berktek.com.

À propos de Nexans

Acteur clé de la transition énergétique au niveau mondial, Nexans œuvre en faveur d’un avenir plus connecté et plus durable. Depuis plus d’un siècle, le Groupe apporte de l’énergie à la vie en fournissant à ses clients des technologies de câblage de pointe pour la transmission d’énergie et de données. Aujourd’hui, au-delà des câbles, Nexans offre à ses clients un service complet qui tire parti des technologies digitales, afin d’optimiser la performance et l’efficacité de leurs actifs stratégiques. Le Groupe conçoit des solutions et des services tout au long de la chaîne de valeur dans quatre principaux domaines d’activités : Bâtiment et Territoires (notamment les équipements, les réseaux intelligents et l’e-mobilité), Haute Tension & Grands Projets (notamment les fermes éoliennes offshore, les interconnexions sous-marines, la haute tension terrestre), Télécommunications & Données (notamment la transmission de données, les réseaux de télécommunications, les centres de données géants (hyperscale), les solutions de câblage LAN) et Industrie & Solutions (notamment les énergies renouvelables, les transports, le secteur pétrolier et gazier, l’automatisation).

La Responsabilité Sociale d’Entreprise est au cœur des principes appliqués par Nexans dans ses activités et ses pratiques internes. En 2013, Nexans est devenu le premier acteur de l’industrie du câble à créer une Fondation d’entreprise destinée à soutenir des actions en faveur de l’accès à l’énergie pour les populations défavorisées à travers le monde. L’engagement du Groupe en faveur du développement de câbles éthiques, durables et de haute qualité sous-tend sa participation active à diverses associations majeures du secteur telles que Europacable, la NEMA, l’ICF et le CIGRÉ.





Fort d’une présence industrielle dans 34 pays et d’activités commerciales dans le monde entier, Nexans emploie près de 26 000 personnes. En 2019, le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 6,7 milliards d’euros.

Nexans est coté sur le marché Euronext Paris, compartiment A.

Pour plus d’informations, consultez le site www.nexans.com

