MONTRÉAL, 17 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Velan Inc. (TSX : VLN) (la « Société ») l’un des plus importants fabricants de robinetterie industrielle au monde, est heureuse d’annoncer la conclusion, en date du 8 juillet 2020, d’un nouvel accord de financement avec la Banque de Montréal, agissant à titre de chef de file et de seul teneur de livres pour la syndication d’une nouvelle facilité de crédit. Dans le cadre de cette transaction, la société et sa filiale américaine, Velan Valve Corp. ont refinancé leurs facilités de crédit à vue et mis en place une nouvelle facilité renouvelable de trois (3) ans d’un montant de 65 millions de dollars américains. Celle-ci servira à des fins commerciales générales et fournira les liquidités nécessaires aux opérations nord-américaines pour poursuivre ses objectifs stratégiques, notamment en ce qui a trait au Plan de transformation V20.

Le Chef de la direction financière de Velan Inc., Réjean Ostiguy a déclaré, « Ce nouveau financement fournit les liquidités nécessaires pour mener à terme notre restructuration et notre transformation, ainsi que le capital nécessaire pour poursuivre les initiatives de croissance tout en renforçant notre position financière alors que l’économie mondiale entre dans une période d’incertitude. BMO est un partenaire de longue date et son appui renouvelé témoigne de sa confiance en notre aptitude à réaliser notre stratégie. »

« Nous sommes enthousiastes face à ce nouveau financement qui permettra d’appuyer les activités nord-américaines de Velan Inc. Cette opération financière souligne les forces et les compétences de BMO comme institution financière nord-américaine qui collabore avec des entreprises ayant des opérations et des besoins bancaires transfrontaliers au Canada et aux États-Unis », souligne René Douville, vice-président directeur et chef du financement d’entreprise — Québec.

Plus de renseignements sur ce mécanisme de financement se retrouvent dans les états financiers trimestriels de la société (premier trimestre).

À propos de Velan

Fondée à Montréal en 1950, Velan (www.velan.com) est l’un des plus importants fabricants de robinetterie industrielle au monde avec un chiffre d’affaires de 371.6 millions de dollars américains au cours de son dernier exercice fiscal. L’entreprise a plus de 1 775 employés et des installations de fabrication dans neuf pays. Velan Inc. est une société ouverte dont les actions sont inscrites à la bourse de Toronto sous le symbole VLN.

Règle d’exonération («Safe Harbour Statement »)

Le présent communiqué peut contenir des énoncés prévisionnels qui comprennent généralement des termes comme « devrait », « croire », « prévoir », « planifier » « peut », « sera », « s’attendre à », « avoir l’intention de », « continuer » ou « estimer » ou la forme négative de ces termes ou des variations ou des expressions semblables, qui sont tous soumis à des risques et incertitudes, qui sont divulgués dans les dépôts de la Société auprès des commissions des valeurs mobilières compétentes. Bien que ces déclarations soient fondées sur les hypothèses de la direction en ce qui a trait aux tendances historiques, aux conditions actuelles et à l’évolution prévue, ainsi que sur d’autres facteurs qu’elle estime raisonnables et adéquats dans les circonstances, aucune déclaration prospective ne peut être garantie, et les résultats réels futurs peuvent s’écarter sensiblement de ceux exprimés dans le présent document. La Société décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prévisionnels contenus dans ce document, que ce soit à la suite de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou autres, sauf si les lois sur les valeurs mobilières applicables l’exigent. Les énoncés prévisionnels mentionnés dans ce communiqué sont expressément visés par la présente mise en garde.

