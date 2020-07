QUÉBEC, 17 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Benoit Chotard, président de Capital Orletto II inc. (« Orletto ») (TSX-V « OLT.P »), une société de capital de démarrage, annonce la résiliation d’un accord de principe (l’« Accord ») conclu avec MiMedia inc. (« MiMedia ») en vue de la réalisation d’une opération admissible, telle que définie à la Politique 2.4 du Guide de financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX et tel que préalablement annoncé le 30 juillet 2019.



Le 28 janvier 2020, Orletto a annoncé que la date limite à laquelle Orletto et MiMedia avaient initialement convenu de franchir certains jalons conformément à l’Accord avait été prolongée pour avoir lieu au plus tard le 30 juin 2020. Cependant, les conditions contenues dans l’Accord n'ont pas été exécutées au 30 juin 2020. Par conséquent, il a été décidé, d’un commun accord, de ne pas aller de l’avant avec l’opération admissible entre Orletto et MiMedia.

L’activité principale d’Orletto d’identifier et d’évaluer les éléments d’actifs ou les entreprises pouvant l’intéresser dans le but éventuel de réaliser une opération admissible, telle que définie à la Politique 2.4 du Guide de financement des sociétés de la Bourse de croissance TSX, se poursuit.

