Pratteln, Schweiz, 20. Juli 2020 - Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN) gibt die Aufnahme des Unternehmens in die Indizes SXI Life Sciences® (SIX/Bloomberg: SLIFEX) und SXI Bio+Medtech® (SIX/Bloomberg: SBIOMX) der SIX Swiss Exchange bekannt.

Im Anschluss an die ordentliche Indexüberprüfung durch die SIX Swiss Exchange wurde Santhera darüber informiert, dass das Unternehmen die Kriterien für die Aufnahme in zwei Healthcare-Indizes erfüllt: den SXI Life Sciences® Index, der Pharma-, Biotechnologie- und Medizinaltechnologie-Unternehmen umfasst, und sein enger gefasster Subindex SXI Bio+Medtech®, der auf Biotech- und Medtech-Unternehmen fokussiert. Die Aufnahme von Santhera in beide Indizes erfolgt per 21. September 2020.

„Wir freuen uns über die Aufnahme in diese wichtigen Indizes der Life-Science-Industrie, was dazu beitragen wird, den Bekanntheitsgrad von Santhera zu steigern und die Sichtbarkeit des Unternehmens in der internationalen Investorengemeinschaft zu erhöhen“, kommentierte Andrew Smith, Chief Financial Officer von Santhera.

Über Santhera

Santhera Pharmaceuticals (SIX: SANN), ein Schweizer Spezialitätenpharmaunternehmen, ist auf die Entwicklung und Vermarktung innovativer Medikamente für seltene neuromuskuläre und pulmonale Erkrankungen mit hohem medizinischem Bedarf fokussiert. Santhera baut ein Duchenne-Muskeldystrophie (DMD) Produktportfolio zur Behandlung von Patienten unabhängig von ursächlichen Mutationen, Krankheitsstadium oder Alter auf. Ein Antrag auf Marktzulassung für Puldysa® (Idebenon) wird gegenwärtig von der Europäischen Arzneimittelagentur geprüft. Ausserdem hat Santhera eine Lizenzoption auf Vamorolone, ein first-in-class entzündungshemmender Arzneimittelkandidat mit neuartigem Wirkmechanismus als Ersatz von Standard-Kortikosteroiden, welcher derzeit in einer Zulassungsstudie bei Patienten mit DMD getestet wird. Die klinische Pipeline umfasst auch Lonodelestat zur Behandlung von Mukoviszidose (CF) und anderen neutrophilen Lungenerkrankungen sowie Omigapil und einen explorativen Gentherapieansatz für kongenitale Muskeldystrophien. Santhera hat die Ex-Nordamerika-Rechte an seinem ersten zugelassenen Produkt, Raxone® (Idebenon), zur Behandlung von Leber hereditärer Optikusneuropathie (LHON) an Chiesi Group lizenziert. Weitere Informationen sind verfügbar unter www.santhera.com .

Puldysa® und Raxone® sind eingetragene Marken von Santhera Pharmaceuticals.

