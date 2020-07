Communiqué de presse à fin juin 2020

St Etienne, publié le 20 juillet 2020

Le vendredi 17 juillet 2020, le Conseil d’administration de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Loire Haute-Loire a arrêté les comptes sociaux et consolidés à fin juin 2020.

Malgré l’impact de la crise sanitaire, une activité bien présente comportant un large plan de soutien de l’économie

Les encours de collecte sont en progression de +7% sur un an à 14,5 Mds€. Cette croissance est portée par la collecte bilan (+11,3%).

En raison d’une réduction de la consommation induite par les mesures de confinement, l’encours des dépôts à vue s’est fortement accru (+27,6%), de même que l’épargne de précaution (+8,8% pour les livrets).

Les encours de collecte hors bilan marquent un retrait de 0,5% par rapport à juin 2019, impactés par la contraction des valeurs mobilières (-6,7 % avec l’évolution défavorable des marchés financiers). L’encours assurance-vie s’accroit néanmoins de 1,4%.

Les encours de crédits clientèle progressent vivement (+9%) pour atteindre 9 Mds€. Cette croissance est portée, entre autres, par les Prêts Garantis par l’Etat (PGE).

Prêts Garantis par l’Etat (PGE)

Dans le contexte de crise sanitaire lié au Covid-19, le groupe Crédit Agricole s’est mobilisé massivement pour mettre en place les mesures de soutien aux clients fragilisés par le confinement. Les deux principaux dispositifs sont :

- Les Prêts Garantis par l’Etat (PGE),

- Des reports d’échéances sur concours octroyés aux clients.



Dès mars 2020, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire a ainsi proposé à tous ses clients entrepreneurs, quels que soient leur taille et leur statut (exploitants agricoles, professionnels, commerçants, artisans, entreprises, …), de recourir aux nouveaux Prêts Garantis par l’Etat en complément des mesures déjà annoncées (report d’échéances, procédures accélérées d’examen des dossiers, etc.) .

Ces PGE prennent la forme d’un crédit sur 12 mois sans frais, avec la faculté pour l’emprunteur de l’amortir sur une période supplémentaire de 1 à 5 ans. Pour la première année, le Groupe Crédit Agricole ne prend aucun intérêt (taux zéro).

Le montant attribué peut atteindre 3 mois de chiffre d’affaires, permettant ainsi aux entrepreneurs de disposer des ressources nécessaires pour compenser les pertes d’activité et traverser la période actuelle très perturbée.

Au 30 juin 2020, c’est un total de 300 millions d’euros de PGE déjà distribués par la Caisse Régionale Loire Haute-Loire sur les deux départements.

Au-delà de ces prêts exceptionnels, la dynamique du crédit reste favorable puisque les encours de crédits habitat et les crédits consommation progressent respectivement de +5,8% et +6% sur un an. Les encours de crédits entreprises, professionnels et agriculteurs augmentent aussi de +6,1%.

Report d’échéance sur concours octroyés aux clients

La Caisse Régionale s’est mobilisée pour proposer à sa clientèle Entreprises et Professionnels un report des échéances des prêts en cours pouvant aller jusqu’à 6 mois, sans coût additionnel.

Ce report ne se traduit pas par une perte pour la banque mais par un décalage dans le temps des perceptions de produits d’intérêts et donc de son résultat.

Au 30 juin 2020, le montant des échéances reportées s'élève à 50 millions d'euros pour un encours de crédit de plus de 500 M€.

S’agissant des services, le nombre de contrats d’assurances de biens et de personnes souscrits par les clients enregistre une nouvelle progression de 4,6 % sur un an.

Enfin la Caisse Régionale a enregistré durant ce semestre près de 11 600 entrées en relation avec de nouveaux clients.

Des résultats financiers contraints par la crise sanitaire et les taux bas mais une structure financière qui demeure particulièrement solide.

Le Produit Net Bancaire s’élève à 132,1 millions d’euros, ce qui marque un recul de 16% par rapport à juin 2019. Il demeure pénalisé par le contexte de taux bas qui pèse sur la marge d’intermédiation globale. En outre, une dotation aux provisions de 3 M€ sur l’épargne logement a été comptabilisée fin juin 2020.

Crédit Agricole SA se conforme à la recommandation du 27 mars 2020 de la Banque Centrale Européenne (BCE) et s’abstient de distribuer des dividendes au moins jusqu'au 1er octobre 2020, afin de conserver autant de fonds propres que possible pendant la période de choc économique liée au COVID-19. Dès lors, la Caisse Régionale Loire Haute-Loire ne comptabilise pas de dividende de la SAS la Boétie au 30/06/2020 et constate une baisse significative de son PNB de portefeuille (-41 %).

Les charges de fonctionnement s’inscrivent en baisse de 6,1%, essentiellement du fait de la diminution de l’intéressement qui est proportionnel au résultat net.

Le coût du risque progresse de 10,8 M€ en raison d’un effet de base particulièrement bas en juin 2019 (reprise de provisions sur un dossier entreprise significatif) et de quelques entrées en défaut sans lien avec la crise sanitaire début 2020.

Le taux de créances dépréciées est toujours orienté à la baisse (1,87% à fin juin 2020 contre 2,12% à fin juin 2019) et le taux de couverture demeure élevé (64,2% à fin juin 2020).

Après prise en compte de la fiscalité, le résultat net social s’établit à 37,1 millions d’euros, en baisse de 40,5%, principalement causé par l’absence de dividende CASA et la hausse du coût du risque.

Le résultat net consolidé part du Groupe atteint 20,2 millions après intégration de 10 millions d’euros de contribution du Groupe COFAM, filiale à 100% de la Caisse Régionale et qui déploie son activité dans les métiers des financements spécialisés.

Le cours du CCI a reculé de 20,6% par rapport à fin juin 2019. La distribution du dividende CCI est soumise à l'autorisation de la BCE. (Cf. Recommandation du 27 mars de la BCE).





Chiffres clés en millions d’€uros

Base individuelle



30/6/2020



Variation Encours de collecte 14 541 +7 % Encours de crédit clientèle 8 994 +9% PNB 132,1 -16% Charge de fonctionnement (75,6) -6,1% Résultat brut d’exploitation 56,5 -26,4% Résultat net social 37,1 -40,5%









Chiffres clés en millions d’€uros

Base consolidée



30/6/2020



Variation PNB 186,8 -14,8% Charge de fonctionnement (129,7) -1,9% Résultat brut d’exploitation 57,1 -34,3% Résultat net consolidé – part du groupe 20,2 -61,8%

Le ratio de liquidité à 1 mois (LCR) atteint 132,1% à fin juin 2020.

Avec un ratio de solvabilité de 29,5% au 31/03/2020, la Caisse Régionale affiche une solvabilité largement supérieure aux exigences minimales réglementaires (10,749%). Cette solidité lui permet de poursuivre sans inflexion son action au service de ses clients et de son territoire.

Les capitaux propres consolidés s’élèvent à 2,2 Mds et représentent 16,3% d’un total bilan s’élevant à 13,3Mds€ au 30/06/2020. Les dettes envers la clientèle représentent 31,8% du bilan, tandis que celles envers les établissements de crédits, essentiellement vis-à-vis de Crédit Agricole SA au regard des règles de refinancement interne au Groupe, atteignent 48,1%. Les créances sur la clientèle s’établissent à 72,8%.

Faits marquants du 1er semestre : Une mobilisation massive et continue pour accompagner nos clients et soutenir l’économie pendant la crise sanitaire.

Fort de son modèle 100% Humain 100% Digital, la Caisse Régionale a pu pleinement remplir son rôle et accompagner tous les clients de son territoire :

300 M€ de Prêts Garantis par l’Etat octroyés,

50 M€ d’échéances de crédit reportées,

5,2 M€ de soutien mutualiste versés aux assurés professionnels et agriculteurs avec Crédit Agricole Assurance,

accompagnement attentif de toutes les clientèles fragiles par la disponibilité totale des collaborateurs,

solidarité avec les ainés grâce à l’action combinée avec la Fondation Crédit Agricole Solidarité et développement.

Si les effets et la durée de la crise restent difficiles à déterminer, les fondamentaux de la Caisse Régionale (solvabilité et liquidité notamment) lui permettent d’aborder cette période avec confiance et de réaffirmer sa capacité à soutenir fortement l’économie locale.

Elle peut également s’appuyer sur une organisation opérationnelle et robuste, socle de son futur développement.

Le Crédit Agricole continue d’agir chaque jour dans l’intérêt de ses clients et de la société en s’appuyant sur son modèle de banque universelle qui puise sa force dans la diversité de ses métiers et dans sa gestion prudente du risque.

Informations : www.ca-loirehauteloire.fr

Responsable Communication Financière – Murielle Goffoz ( murielle.goffoz@ca-loirehauteloire.fr )

