ROMA, July 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Il mercato italiano del gioco online ha aperto le porte ad una nuova grande proposta, nata dalla collaborazione tra il fornitore di giochi Red Rake Gaming e il casinò virtuale di NetBet.it.



Una decisione presa a fronte del grande successo già ottenuto da questa unione in altri paesi tra cui Romania e Regno Unito. Red Rake prende posto al tavolo dei collaboratori di NetBet Italia , in compagnia di alcuni dei fornitori più famosi del mondo dei giochi online.

All’ampio catalogo del sito web, si aggiunge quindi un altro gruppo di slot machine, tra cui Super 7 star e Ryan o'Bryan, curate nei minimi dettagli e dal gameplay impeccabile. Caratteristiche indispensabili per passare i test di qualità di NetBet. È grazie a questi alti standard richiesti che NetBet è riuscita a ritagliarsi una posizione nell’All Star Game dei casinò online. Le numerose licenze ottenute dalla compagnia in quattro continenti diversi sono il frutto di 19 anni di impegno costante. Un trend in ascesa che dagli albori del 2001 non conosce soste.

Bastano le parole del nostro CEO storico, Gabriela Arnautu, ad esprimere il significato di questa nuova avventura: “Siamo estremamente soddisfatti del lavoro portato avanti finora tra noi e Red Rake. Con l’aggiunta dell’Italia, ci possiamo solo augurare che questa partnership possa durare a lungo ed espandersi in sempre più mercati”.

