PLC UUTECHNIC GROUP OYJ:N PUOLIVUOSIKATSAUS 1.1. – 30.6.2020

Oikeansuuntainen kehitys jatkuu

UTG konsernin jatkuvien toimintojen liikevaihto 1.1.- 30.6.2020 oli 8,1 milj. euroa (7,8 milj. euroa). Liikevaihto kasvoi 3,5%. Liikevoitto koheni 0,4 milj. euroon (0,04 milj. euroa), liikevoittoprosentti oli 5,0 % (0,5%). Tilauskanta 30.6.2020 oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Osakekohtainen tulos jatkuvista liiketoiminnoista oli 0,01 euroa/osake (0,00 euroa/osake).

Avainlukuja, jatkuvat toiminnot T EUR

6 kk 1-6 2019

6 kk 4-6 2020

3 kk 4-6 2019

3 kk 1 - 12 2019

12 kk Liikevaihto 8 079 7 806 4 167 4 035 16 849 Liikevoitto/-tappio 406 41 363 230 881 Liikevoitto/-tappio % 5,0 % 0,5 % 8,7 % 5,7 % 5,2 % Tilauskanta katsauskauden lopussa 7 197 8 529 7 197 8 529 6 214 Tilauskertymä 8 984 9 615 4 945 5 712 16 273

TOIMITUSJOHTAJA JOUKO PERÄAHO:

Vuoden ensimmäinen puolisko on sujunut kohtuullisen hyvin. Koronapandemia ei ainakaan toistaiseksi ole vaikeuttanut merkittävästi toimintaamme. Tuotanto on pysynyt puhtaana pandemiasta ja etätyöt ovat sujuneet hyvin. Matkustusrajoitteet ovat kuitenkin vaikeuttaneet suunniteltua uusasiakashankintaa. Pandemiaan varautuminen jatkuu.

Tilauskertymä ja tilauskanta ovat vahvistuneet vuodenvaihteesta ja maaliskuun lopusta. Työkuorma jakautui kesää kohden paremmin. Uuden integroidun tietojärjestelmähankkeen käyttöönotto on alkanut ja jatkuu edelleen koko loppuvuoden. Nyt voidaan jo todeta, että tietojärjestelmäinvestoinnin vaikutus toimintaamme tulee olemaan erittäin suuri. Brändiuudistus on toteutettu ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Kotisivujen päivitys jatkuu uusilla kieliversioilla sekä mm. sekoittimien virtauskuva-animaatioilla.

Yhtiökokous siirrettiin alkuperäisestä ajankohdasta ja suunnitellusta paikasta, ja pidettiin Uudessakaupungissa 30.6. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2015 yritysjärjestelyjen jälkeen ensimmäisen osingonjakoehdotuksen.

TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Koronapandemian vaikutuksia on erittäin vaikea arvioida lyhyelläkään tähtäimellä. Pitkien hankintaketjujen haasteellisuus tuli koronapandemian ansiosta useilla toimialoilla vahvasti esille. Pandemia on vähentänyt kulutuskysyntää erityisesti palveluissa, osa teollisuudesta ottaa iskut vastaan myöhemmin. UTG jatkaa kohtuullisen vahvalla ja tasapainoisella tilauskannalla suunnitellusti eteenpäin.

Yhtiö toistaa vuoden vaihteen näkymänsä, jossa olemme kannattavampia jo kuluvana vuonna, mutta suurempaan kasvu- ja kannattavuusloikkaan uskomme vasta vuoden 2020 jälkeen.

UUDET TILAUKSET JA TILAUSKANTA

UTG konsernin tilauskertymä katsauskaudella oli 9,0 milj. euroa (9,6 milj. euroa). Konsernin tilauskanta oli 7,2 milj. euroa (8,5 milj. euroa). Tilauskanta ulottuu vuoteen 2021 saakka.

LIIKEVAIHTO JA KANNATTAVUUS



UTG konsernin liikevaihto oli 8,1 milj. euroa kasvaen 3,5% vertailuvuoteen nähden (7,8 milj. euroa). Liikevoitto oli 0,4 milj. euroa parantuen selvästi viime vuoteen nähden (0,04 milj. euroa). Liikevoittoprosentti oli 5,0% (0,5%). Tietojärjestelmähankkeen mahdollistamat kustannussäästöt eivät ole vielä toteutuneet.

Liikevaihdosta Suomen osuus oli 17 %, muun Euroopan 64 %, Aasian 17 % ja Pohjois-Amerikan 2 %.

RAHOITUSASEMA JA MAKSUVALMIUS

Konsernin taseen loppusumma oli katsauskauden lopussa 17,7 milj. euroa (18,6 milj. euroa). Konsernin korollisten velkojen kokonaismäärä oli 2,5 milj. euroa (3,7 milj. euroa). Korollisiin velkoihin sisältyy IFRS16 mukaista käyttöoikeusomaisuuserien pitkäaikaista vuokrasopimusvelkaa 1,0 milj. euroa ja lyhytaikaista vuokrasopimusvelkaa 0,2 milj. euroa. Konsernin liiketoiminnan rahavirta oli katsauskaudella 1,1 milj. euroa (1,4 milj. euroa).

Konsernin omavaraisuusaste katsauskauden päättyessä ja vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osinko 0,01 € osakkeelta huomioiden oli 71,8 prosenttia (62,2 prosenttia) ja nettovelkaantumisaste (net gearing) oli -1,0 prosenttia (13,5 prosenttia). Nettovelkaantumisasteessa ei ole huomioitu pääomalainasaamista. Konsernin rahavarat olivat katsauskauden lopussa 2,6 milj. euroa.

Uutechnic Groupin taseen pitkäaikaiset varat ovat yhteensä 9,8 milj. euroa (9,4 milj. euroa).

OMA PÄÄOMA



Konsernin oma pääoma vuodelta 2019 heinäkuussa 2020 maksettava osingonjako huomioiden oli katsauskauden päättyessä 11,4 milj. euroa (10,4 milj. euroa).

TUTKIMUS JA TUOTEKEHITYS SEKÄ INVESTOINNIT



Tuotekehityksen painopisteenä on ollut tuotevalikoiman tuotteistaminen osana uutta digitaalista yritysinfrastruktuuria. Tutkimus on keskittynyt asiakastutkimuksiin ja myynnin kehittämiseen.

Katsauskaudella kuluksi kirjatut tutkimus- ja tuotekehityskulut olivat 0,1 milj. euroa.

Kuluvalla tilikaudella investoinnit ja koulutus uuteen liiketoimintajärjestelmään ovat jatkuneet. Vanhoista järjestelmistä vapaudutaan loppuvuoden aikana. Hanke on edelleen pysynyt budjetissa. Brändiuudistus jalkautettiin ja uudet kotisivut on otettu käyttöön. Merkittäviä laite- tai koneinvestointeja ei alkuvuoden aikana ole toteutettu.

Konsernin käyttöomaisuusinvestoinnit olivat 0,3 milj. euroa (0,5 milj. euroa).

HENKILÖSTÖ

UTG konsernin jatkuvien toimintojen henkilömäärä oli katsauskauden päättyessä 91 (89). Toimihenkilöitä oli 52 (50) ja tuotannon työntekijöitä 39 (39). Suomessa henkilöstöstä työskenteli 29 henkilöä ja Saksassa 62.

VASTUULLISUUS

Vastuullisuus on UTG konsernin kestävän ja kilpailukykyisen liiketoiminnan perustekijä. Taloudellinen ja sosiaalinen vastuu sekä tuote- ja ympäristövastuu rakentavat kestävää tulevaisuutta asiakkaillemme, henkilöstöllemme, sijoittajillemme, tavarantoimittajillemme ja muille sidosryhmillemme.

Tarjoamme sekoitusteknologiaa, joka mahdollistaa asiakkaidemme prosessien kestävän elinkaaren ja parantaa prosessien energiatehokkuutta. Teknologiamme avulla asiakkaamme voivat tuottaa parhaan mahdollisen prosessituloksen kuluttaen mahdollisimman vähän energiaa ja materiaaleja.

OSAKKEET JA OSAKKEENOMISTAJAT

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeiden kokonaismäärä on 56 501 730 osaketta ja ääntä. 30.6.2020 yhtiöllä oli 1625 rekisteröityä osakkeenomistajaa. Hallintarekisteröityjä osakkeita oli 468 101 osaketta.

Hallituksen, toimitusjohtajan ja johtoryhmän suora ja määräysvallassa olevien yhtiöiden kautta oleva osakeomistus oli yhteensä 10 844 476 osaketta, joka on 19,19 % koko osakemäärästä.

Hallituksen jäsenillä, toimitusjohtajalla, varatoimitusjohtajalla tai muilla konsernin johtoryhmän jäsenillä ei ole yhtiön osakejohdannaisiin kannustusjärjestelmiin perustuvia omistuksia tai oikeuksia.

Plc Uutechnic Group Oyj:n osakkeet noteerataan Nasdaq Helsinki Oy:n pörssilistalla. Osakkeiden kaupankäyntitunnus on UUTEC ja ISIN-koodi on FI0009900708.

OSINGONJAKO

Yhtiökokous 30.6.2020 päätti jakaa osinkoa yhtiökokouksen vahvistaman taseen 31.12.2019 perusteella 0,01 euroa osaketta kohti.

OSAKEANTIVALTUUTUS

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 päätti hallituksen esityksen mukaisesti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden annista ja osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:ssä tarkoitettujen osakkeeseen oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Annettavien uusien osakkeiden määrä voi olla enintään 10 000 000 osaketta, mukaan lukien erityisten oikeuksien perusteella annettavat osakkeet. Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään kaikista osakeannin ja erityisten oikeuksien antamisen ehdoista, mukaan lukien oikeuden osakkeenomistajien merkintäetuoikeudesta poikkeamiseen. Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen saakka, ellei yhtiökokous muuta tai peruuta valtuutusta sitä ennen. Valtuutus kumoaa kaikki aikaisemmin myönnetyt käyttämättä olevat osakeantivaltuutukset.

HALLITUS, YHTIÖN JOHTO SEKÄ TILINTARKASTAJAT

Varsinainen yhtiökokous 30.6.2020 valitsi Hannu Kottosen ja Jouko Peräahon jatkamaan hallituksen jäseninä sekä uudeksi hallituksen jäseneksi Carl Johan Slotten. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Hannu Kottonen.

Toimitusjohtajana on toiminut 9.3.2017 alkaen Jouko Peräaho.

Konsernin tilintarkastajana toimii tilintarkastusyhteisö Ernst & Young Oy, päävastuullisena tilintarkastajana Osmo Valovirta, KHT.

Yhtiö noudattaa NASDAQ Helsingissä listattujen yhtiöiden noudatettavaksi annettua Suomen listayhtiöiden hallinnointikoodia (Corporate Governance) 2020

MERKITTÄVÄT RISKIT JA EPÄVARMUUSTEKIJÄT SEKÄ NIIDEN HALLINTA

UTG konsernin tuotteiden kysyntä on riippuvaista maailmantalouden ja asiakastoimialojen suhdanteista ja kehityksestä, mikä muodostaa yleisen ulkopuolisen riskin toiminnalle. Kysynnän vaihtelujen sisältämää riskiä pyritään tasaamaan suuntaamalla konsernin myyntitoimintaa eri markkina-alueiden ja asiakastoimialojen suhdanteiden mukaisesti.

Konsernin emoyhtiön hallituksen mukaan muut merkittävät riskit ja epävarmuustekijät konsernin osalta liittyvät ainakin seuraaviin seikkoihin:

Konsernissa jatketaan toimintojen yhdistämisprosesseja ja tunnistettujen synergiaetujen toteuttamista kannattavuuden parantamiseksi. On mahdollista, että kaikkia tunnistettuja synergiaetuja ei saavuteta tai prosesseissa epäonnistutaan.

Konsernin tavoitteena on kasvaa orgaanisesti ja yritysostoin. Ei ole varmuutta siitä, että konserni pystyy löytämään sopivia ostokohteita, hankkimaan kauppojen edellyttämää rahoitusta tai ostamaan yrityksiä tyydyttävin ehdoin.

Vuoden 2015 yritysjärjestelyn yhteydessä maksettu kauppasumma ja sen perusteella syntynyt liikearvo sisältää edelleen riskejä toteutuneiden yritysmyyntien jälkeenkin. Yhtiön liikearvon testaamiseksi tekemät laskelmat perustuvat johdon laatimiin taloudellisiin ennusteisiin ja olettamuksiin.

Osa konsernin liiketoiminnasta koostuu suurista tai suurehkoista projektitoimituksista. Suuret ja monimutkaiset projektit sisältävät riskin siitä, että hankkeen tulevia kustannuksia ja toimituksen mahdollisesti sisältämiä muita riskejä ei pystytä tarjousvaiheessa arvioimaan riittävän tarkasti, jolloin projektin tulos saattaa osoittautua odotettua heikommaksi. Laajojen projektien sopimuksissa esimerkiksi viivästymisistä tai suorituskykypuutteista johtuvat vahingonkorvausvaatimukset voivat olla merkittäviä.

Rahoitusmarkkinoiden haitallisilla muutoksilla voi olla vaikutusta konsernin tulokseen sekä konsernin oman ja vieraan pääoman ehtoisen rahoituksen saatavuuteen kilpailukykyisin ehdoin. Kansainvälisen talouden epävarmuus voi johtaa maksuviivästyksiin ja lisätä luottotappioiden riskiä.

Japrotek Oy Ab:n osake-enemmistön kauppaan liittyen UTG konserninin sisäistä saatavista ja takausvastuista tuli ulkoisia saatavia ja vastuita. On mahdollista, että saatavista tai takausvastuista syntyy ajan myötä luottotappioita tai maksuvelvoitteita.

Kansainvälisen liiketoiminnan kannalta ulko-, kauppa- ja valuuttapolitiikka, niihin liittyvät kansainväliset sopimukset sekä eri valtioiden protektionistiset toimet, tullit, verot tai veronluonteiset maksut voivat muuttaa kilpailutilannetta joillakin markkinoilla. Viime aikoina poliittiset riskit ovat kasvaneet ja on mahdollista, että kilpailu joillakin nykyisillä tai uusilla markkinoilla hankaloituu.

Kulkutaudit, pandemiat, äärimmäiset sääilmiöt tai muut katastrofit ovat yleistyneet. On mahdollista, että edellä mainituista syistä toiminta joissakin maissa tai maanosissa vaikeutuu suoraan tai välillisesti nopeastikin.

Merkittäviä riskejä vastaan pyritään suojautumaan kaikin käytettävissä olevin keinoin, jotka ovat kohtuudella toteutettavissa. Suojautumiskeinoja ovat mm. kannattavuuden ja tuottavuuden nostamiseen tähtäävät toimenpiteet, henkilöstön koulutus, toimintaohjeet, vakuutukset, valmiussuunnitelmat, kaupallisten sopimusten ehtojen kriittinen tarkastelu sekä toiminnan systemaattinen seuranta ja kehittäminen.

LAATIMISPERIAATTEET

Puolivuosikatsaus on laadittu IAS 34 standardin mukaisesti. Puolivuosikatsaus ei sisällä tilinpäätöksessä esitettäviä liite- tai muita tietoja täydellisinä, joten puolivuosikatsausta tulee lukea yhdessä vuoden 2019 tilinpäätöksen kanssa. Puolivuosikatsaus on laadittu noudattaen samoja laadintaperiaatteita kuin vuositilinpäätöksessä 2019 on esitetty. Puolivuosikatsauksen tiedot ovat tilintarkastamattomia.

Vuonna 2020 konsernin koko toiminta kuuluu jatkuviin liiketoimintoihin ja vuodelta 2020 raportoidut luvut ovat vain jatkuvien toimintojen lukuja. Tuloslaskelman vertailuluvuissa 3.6.2019 myydyn AP-Tela Oy:n tulos näytetään yhdellä rivillä lopetetuissa liiketoiminnoissa.

Tilinpäätöksen 31.12.2019 laatimisen yhteydessä havaittiin puolivuosikatsauksessa 30.6.2019 raportoiduissa luvuissa virhe laskennallisten verojen kohdistamisessa lopetetuille liiketoiminnoille. Lopetetuille toiminnoille oli kohdistettu laskennallista verovelkaa liian vähän 294 tuhatta euroa. Korjauksen jälkeen lopetettujen toimintojen tulos 30.6.2019 parani 294 tuhatta euroa ollen -30 tuhatta euroa. Korjauksen positiivinen vaikutus konsernin omaan pääomaan ja tilikauden tulokseen 30.6.2019 oli vastaavasti 294 tuhatta euroa. Korjaus vaikutti myös tunnuslukuihin. Konsernin korjattu puolivuosikatsaus julkaistiin kokonaisuudessaan tilinpäätöstiedotteen liitteenä 25.2.2020.

KONSERNIN LAAJA TULOSLASKELMA, IFRS 1 000 EUR 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 JATKUVAT TOIMINNOT 6 kk 6 kk 12 kk LIIKEVAIHTO 8 079 7 806 16 849 Valmiiden ja keskeneräisten tuotteiden varastojen muutos -14 -282 -525 Liiketoiminnan muut tuotot 58 2 117 Materiaalit ja palvelut -3 348 -3 087 -6 829 Työsuhde-etuuksista aiheutuneet kulut -2 996 -2 918 -5 860 Poistot -238 -222 -447 Liiketoiminnan muut kulut -1 136 -1 258 -2 425 LIIKEVOITTO/LIIKETAPPIO 406 41 881 Rahoitustuotot 65 0 129 Rahoituskulut -68 -83 -148 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA 403 -42 862 Tuloverot -86 -86 215 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO JATKUVISTA TOIMINNOISTA 316 -127 1 077 LOPETETUT TOIMINNOT Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -30 -33 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 316 -157 1 044 TILIKAUDEN LAAJA TULOS YHTEENSÄ 316 -157 1 044 TILIKAUDEN VOITON/TAPPION JAKAUTUMINEN: Emoyhtiön omistajille 316 -127 1 077 TILIKAUDEN LAAJAN TULOKSEN JAKAUTUMINEN: Emoyhtiön omistajille 316 -157 1 044 Emoyhtiön osakkeenomistajille kuuluvasta voitosta laskettu osakekohtainen tulos: Tulos/osake, laimentamaton, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,02 Tulos/osake, laimennettu, jatkuvat toiminnot 0,01 0,00 0,02 Tulos/osake, laimentamaton, tilikauden tulos 0,01 0,00 0,02 Tulos/osake, laimennettu, tilikauden tulos 0,01 0,00 0,02 Osakkeiden keskimääräinen lukumäärä -laimentamaton 56 501 730 56 501 730 56 501 730 -laimennettu 56 501 730 56 501 730 56 501 730





KONSERNIN TASE, IFRS 1 000 EUR 30.6.2020 30.6.2019 31.12.2019 VARAT PITKÄAIKAISET VARAT Aineettomat hyödykkeet 803 780 731 Liikearvo 2 291 2 291 2 291 Aineelliset hyödykkeet 3 430 3 276 3 421 Pääomalainasaamiset 2 870 2 870 2 870 Myytävissä olevat sijoitukset 5 5 5 Laskennallinen verosaaminen 400 180 400 PITKÄAIKAISET VARAT 9 799 9 402 9 717 LYHYTAIKAISET VARAT Vaihto-omaisuus 2 955 3 123 2 398 Myyntisaamiset ja muut saamiset 2 237 3 155 2 598 Lyhytaikaiset osatuloutussaamiset 54 415 98 Tuloverosaaminen 113 129 175 Rahat ja pankkisaamiset 2 568 2 342 2 774 LYHYTAIKAISET VARAT 7 927 9 164 8 044 VARAT 17 726 18 566 17 761 OMA PÄÄOMA JA VELAT OMA PÄÄOMA Osakepääoma 2 872 2 872 2 872 Käyvän arvon rahasto ja muut rahastot 6 376 6 376 6 376 Kertyneet voittovarat 2 109 1 174 2 358 OMA PÄÄOMA 11 358 10 423 11 607 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Laskennallinen verovelka 111 81 59 Pitkäaikainen korollinen vieras pääoma 1 686 2 913 2 015 Pitkäaikaiset varaukset 285 269 326 PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 2 082 3 263 2 399 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA Lyhytaikainen korollinen vieras pääoma 774 794 1 426 Ostovelat ja muut velat 3 512 4 086 2 329 Tuloverovelka 0 0 1 LYHYTAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA 4 286 4 880 3 755 OMA PÄÄOMA JA VELAT 17 726 18 566 17 761





RAHAVIRTALASKELMA 1 000 EUR 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA Tilikauden voitto/tappio jatkuvista toiminnoista 316 -127 1 077 Tilikauden voitto/tappio lopetetuista toiminnoista 0 -30 -33 Oikaisut: Suunnitelman mukaiset poistot 238 317 542 Yrityshankinnoista ja -myynneistä aiheutuneet poistot ja arvonalentumiset 0 38 38 Arvonalentumiset lopetetuista toiminnoista 0 0 589 Pysyvien vastaavien myyntivoitot ja -tappiot 0 589 -471 Muut tuotot ja kulut, joihin ei liity maksua -41 -417 27 Rahoitustuotot ja -kulut 3 87 9 Verot 86 79 64 Rahavirta ennen käyttöpääoman muutosta 602 537 1 843 Käyttöpääoman muutos: Lyhytaikaisten liikesaamisten muutos -556 438 1 162 Vaihto-omaisuuden muutos 471 -652 175 Lyhytaikaisten korottomien velkojen muutos 618 1 252 -517 Liiketoiminnan rahavirta ennen rahoituseriä ja veroja 1 135 1 574 2 663 Maksetut korot ja maksut muista liiketoiminnan rahoituskuluista -42 -86 -265 Saadut korot ja muut rahoitustuotot liiketoiminnasta 0 0 65 Maksetut välittömät verot 27 -68 -54 LIIKETOIMINNAN RAHAVIRTA 1 119 1 421 2 409 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA Investoinnit aineellisiin ja aineettomiin hyödykkeisiin -319 -461 -676 Aineellisten ja aineettomien hyödykkeiden luovutustulot 0 3 500 3 500 INVESTOINTIEN RAHAVIRTA -319 3 039 2 824 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA Lyhytaikaisten lainojen nostot 0 0 213 Lyhytaikaisten lainojen takaisinmaksut -885 -1 534 -1 140 Pitkäaikaisten lainojen nostot 0 37 0 Leasing maksut -95 0 -204 Pitkäaikaisten lainojen takaisinmaksut 0 0 -707 Pääomalainojen takaisinmaksut 0 -1 000 -1 000 RAHOITUKSEN RAHAVIRTA -980 -2 497 -2 838 Laskelman mukainen rahavarojen muutos -181 1 963 2 395 Rahavarat tilikauden alussa 2 774 379 379 Rahavarat tilikauden lopussa 2 568 2 342 2 774 Taseen mukainen rahavarojen muutos -206 1 963 2 395 Rahavirtalaskelman vertailuluvut sisältävät myös lopetettujen toimintojen kassavirrat





KONSERNIN OMAN PÄÄOMAN MUUTOKSET, IFRS 1 000 EUR Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2020 Osake-pääoma Yli-

kurssi-

rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat Yhteensä Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 0 6 376 2 358 11 607 Oikaistu oma pääoma 2 872 0 6 376 2 358 11 607 Laaja tulos Tilikauden tulos 316 316 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 316 316 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako -565 -565 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 -565 -565 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset 0 0 Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 2 109 11 358 Oman pääoman muutos 1.1.-30.6.2019 Osake-pääoma Yli-

kurssi-

rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat Yhteensä Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 1 326 10 580 Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 326 10 580 Laaja tulos Tilikauden tulos -157 -157 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 -157 -157 Liiketoimet omistajien kanssa Osingonjako 0 Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset -6 6 0 Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 1 174 10 423 Oman pääoman muutos 1.1.-31.12.2019 Osake-pääoma Yli-

kurssi-

rahasto Sijoitetun vapaan oman pääoman rahasto Voitto-

varat Yhteensä Oma pääoma yhteensä tilikauden alussa 2 872 6 6 376 1 326 10 580 Uusien standardien käyttöönoton vaikutus -17 -17 Oikaistu oma pääoma 2 872 6 6 376 1 309 10 563 Laaja tulos Tilikauden tulos 1 044 1 044 Tilikauden laaja tulos yhteensä 0 0 0 1 044 1 044 Liiketoimet omistajien kanssa Liiketoimet omistajien kanssa yhteensä 0 0 0 0 0 Tytäryhtiöomistusosuuksien muutokset -6 6 0 Oma pääoma yhteensä tilikauden lopussa 2 872 0 6 376 2 358 11 607





KONSERNIN TUNNUSLUVUT Taloudellista kehitystä kuvaavat tunnusluvut 1.1.-30.6.2020 1.1.-30.6.2019 1.1.-31.12.2019 1 000 EUR 6 kk 6 kk 12 kk LIIKEVAIHTO, jatkuvat toiminnot 8 079 7 806 16 849 LIIKEVOITTO/-TAPPIO, jatkuvat toiminnot 406 41 881 % liikevaihdosta 5,0 0,5 5,2 VOITTO/TAPPIO ENNEN VEROJA, jatkuvat toiminnot 403 -42 862 % liikevaihdosta 5,0 -0,5 5,1 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO jatkuvat toiminnot 316 -127 1 077 % liikevaihdosta, 3,9 -1,6 6,4 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO, lopetetut toiminnot 0 -30 -33 % liikevaihdosta 0,0 -0,4 -0,2 TILIKAUDEN VOITTO/TAPPIO 316 -157 1 044 % liikevaihdosta 3,9 -2,0 6,2 Oman pääoman tuotto (ROE), % 8,5 neg. 9,4 Sijoitetun pääoman tuotto (ROI), % 4,6 neg. 4,4 Omavaraisuusaste, % 71,8 62,9 70,8 Nettovelkaantumisaste (net gearing) -1,0 13,5 5,7 Current Ratio 1,6 1,9 2,1 Bruttoinvestoinnit 319 461 676 % liikevaihdosta 4,0 5,9 4,0 Tilauskanta, jatkuvat toiminnot 7 197 8 529 6 214 Taseen loppusumma 17 726 18 566 17 761 Henkilöstön lukumäärä tilikauden lopussa 91 89 87





Tunnuslukujen laskentakaavat Oman pääoman Voitto tai tappio ennen veroja - verot x 100 tuotto-% (ROE) = Oma pääoma + vähemmistöosuus (keskiarvo) Sijoitetun pääoman Voitto tai tappio ennen veroja + korko- ja muut rahoituskulut x 100 tuotto-% (ROI) = Taseen loppusumma - korottomat velat (keskiarvo) Omavaraisuusaste-% = Oma pääoma + vähemmistöosuus x 100 Taseen loppusumma - saadut ennakot Current ratio = Lyhytaikaiset varat Lyhytaikainen vieras pääoma Nettovelkaantumisaste (Net gearing) = Korolliset velat - rahavarat x 100 Oma pääoma + vähemmistöosuus





VAKUUDET JA VASTUUT Vakuudet ja vastuut EUR 30.6.2020 31.12.2019 Annetut vakuudet Velat, joiden vakuudeksi on annettu kiinnityksiä tai osakkeita Rahalaitoslainat 1 301 1 654 Tililuotot 527 Yhteensä 1 301 2 181 Rahalaitoslainojen vakuutena on sekä kiinnityksiä että osakepantteja. Osakepantit ovat tytäryhtiöosakkeita. Velkojen ja pankkitakausten sekä pankkitakauslimiitin vakuudeksi annetut kiinnitykset Vakuudeksi annetut kiinteistökiinnitykset 1 662 1 662 Vakuudeksi annetut yrityskiinnitykset 18 000 18 000 Yhteensä 19 662 19 662 Muut omasta puolesta annetut vakuudet Talletukset 9 9 Yhteensä 9 9 Muut annetut vakuudet Plc Uutechnic Group Oyj on antanut vakuudeksi tytäryhtiöidensä, Uutechnic Oy:n ja Stelzer Rührtechnik International GmbH:n osakekannat. Vastuusitoumukset ja muut vastuut Pankkitakaukset Pankkitakauslimiitit yhteensä 8 100 8 100 Pankkitakauslimiiteistä omassa käytössä 2 256 2 164 Muiden puolesta annetut takaukset *) 992 1 392 *)Yhtiö on taannut Japrotekille kuuluvia toimitusajan- ja takuuajan takauksia enintään 1350 T EUR, joista 30.6.2020 oli käytössä 589 T EUR. Lisäksi ennen järjestelyä syntyneitä yhtiön vastuulle jääneitä työ- ja takuuajan takauksia oli 30.6.2020 voimassa 403 T EUR Samaan konserniin kuuluvien yritysten puolesta annetut vastuusitoumukset Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 8 100 8 100 Yhteensä 8 100 8 100 Muiden puolesta annetut vastuusitoumukset Asiakkaille ja toimittajille annetut takaukset 44 48 Pankkitakauslimiittien vakuudeksi annetut takaukset 1 350 1 350 Yhteensä 1 394 1 398 14.9.2010 solmittuun entisen tytäryhtiön Japrotek Oy Ab:n vuokrasopimukseen sisältyy emoyhtiön omavelkainen vuokrasaatavien takaussitoumus. Takaussitoumus on voimassa 31.12.2026 saakka. Vuokrasopimus on 22.6.2016 tehdyllä kiinteistön kaupalla siirtynyt entisin ehdoin Uurec Holding Oy:lle, jossa lähipiiriin kuuluvat Jouko Peräaho ja Timo Lindström käyttävät määräysvaltaa.

Uudessakaupungissa 20.7.2020

PLC UUTECHNIC GROUP OYJ

Hallitus

Lisätietoja: Jouko Peräaho, toimitusjohtaja, Plc Uutechnic Group Oyj, +358 500 740 808

UTG Mixing Group on maailmanlaajuisesti toimiva teknologiakonserni, joka tarjoaa kilpailukykyisiä sekoitusteknisiä ratkaisuja asiakaslähtöisesti minimoimalla elinkaarikustannukset. “Partnership built to last – and perform”, on brändilupauksemme. Palvelemme asiakasta aina parhaalla mahdollisella tavalla viemällä globaalin kyvykkyytemme paikallisesti lähelle asiakasta.

Tärkeimmät asiakassektorimme ovat kemian-, elintarvike-, metallurginen- ja lannoiteteollisuus sekä ympäristöteknologia, vesienkäsittely ja lääketeollisuus.

UTG Mixing Groupin emoyhtiö on Plc Uutechnic Group Oyj, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingissä. Liiketoimintaa harjoitetaan konsernin tytäryhtiöissä, joita ovat Uutechnic Oy ja Stelzer Rührtechnik International GmbH.

Liite