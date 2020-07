RÉSULTATS CONSOLIDÉS DU 1ER SEMESTRE 2020

Résilience des activités du Groupe dans un contexte de crise sanitaire inédit :

Hausse de 9% du parc global du Groupe qui atteint 68,4 millions de clients ;

global du Groupe qui atteint ; Chiffre d’affaires consolidé stable grâce aux activités à l’International et à la Data Mobile et Fixe au Maroc ;

grâce aux activités à l’International et à la Data Mobile et Fixe au Maroc ; Maintien d’une bonne profitabilité grâce à une gestion optimisée des coûts : marge d’EBITDA consolidée de 52,4% en hausse de 0,7 pt à base comparable ;

: marge d’EBITDA consolidée de 52,4% en hausse de 0,7 pt à base comparable ; Adaptation rapide des ressources et de la capacité des réseaux pour faire face à l’évolution du marché face à la crise du Covid-19.

Révision des perspectives 2020 à périmètre et change constants :

Chiffre d’affaires en légère baisse ;

EBITDA en légère baisse ;

CAPEX d’environ 10% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.

À l’occasion de la publication de ce communiqué, Monsieur Abdeslam Ahizoune, Président du Directoire, a déclaré :





« Dans un contexte inédit de crise sanitaire mondiale, le Groupe Maroc Telecom s’est fortement mobilisé pour se conformer aux orientations des autorités et répondre aux attentes de ses clients.

Les capacités réseaux et les infrastructures du Groupe, très sollicitées pendant la période de confinement, ont pleinement répondu à l’augmentation de la demande et l’essor de nouveaux usages, sans aucune incidence sur la qualité de service. La pertinence de la stratégie du Groupe, axée sur l’investissement pour le renforcement des réseaux, des infrastructures et de la digitalisation, s’en trouve ainsi confortée.

Maroc Telecom, entreprise solidaire et socialement responsable, a aussi contribué à l’effort collectif via de nombreuses initiatives au Maroc comme dans les pays de ses filiales, notamment à travers des contributions aux fonds COVID mis en place par les autorités.

Ce contexte sanitaire a incité le Groupe à adopter un large plan d’optimisation des coûts, qui a permis de maintenir de bonnes performances sur le semestre malgré les premiers effets de la pandémie. »





Résultats consolidés ajustes* du groupe

(IFRS en millions MAD) T2-2019 T2-2020 Variation Variation à base comparable

(1) 6M-2019 6M-2020 Variation Variation à base comparable

(1) Chiffre d'affaires 8 895 9 014 +1,3% -2,1% 17 844 18 323 +2,7% +0,0% EBITDA 4 762 4 809 +1,0% +0,2% 9 409 9 603 +2,1% +1,4% Marge (%) 53,5% 53,3% -0,2 pt +1,2 pt 52,7% 52,4% -0,3 pt +0,7 pt EBITA ajusté 2 960 2 922 -1,3% -0,2% 5 862 5 836 -0,5% +0,2% Marge (%) 33,3% 32,4% -0,9 pt +0,6 pt 32,9% 31,8% -1,0 pt +0,1 pt Résultat Net ajusté - Part du Groupe 1 441 1 410 -2,2% +1,5% 3 022 3 006 -0,5% +1,5% Marge (%) 16,2% 15,6% -0,6 pt +0,5 pt 16,9% 16,4% -0,5 pt +0,3 pt CAPEX(2) 1 034 659 -36,3% -47,0% 3 227 1 186 -63,3% -65,4% Dont fréquences et licences 1 327 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 11,7% 7,3% -4,4 pt -6,7 pt 10,7% 6,5% -4,2 pt -5,4 pt CFFO ajusté 2 936 4 206 +43,2% +43,4% 5 728 7 099 +23,9% +22,2% Dette Nette 21 034 18 659 -11,3% -9,0% 21 034 18 659 -11,3% -9,0% Dette Nette/EBITDA(3) 1,1x 0,9x 1,1x 0,9x

*Les ajustements des indicateurs financiers sont détaillés dans l’annexe 1.

► Parc

Les parcs du Groupe continuent de croitre (+9,1% sur un an), pour atteindre 68,4 millions à fin juin 2020. Cette hausse provient en partie de l’intégration de Tigo Tchad dans le périmètre du Groupe depuis le 1er juillet 2019.

► Chiffre d’affaires

À fin juin 2020, le Groupe Maroc Telecom a réalisé un chiffre d’affaires (4) de 18 323 millions de dirhams, en hausse de 2,7% (stable à base comparable(1)). Cette performance, dans un contexte de crise, est due essentiellement au développement de la Data Mobile et des services Mobile Money à l’International et à l’essor de la Data Fixe au Maroc.

► Résultat opérationnel avant amortissement

Le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) du Groupe Maroc Telecom atteint 9 603 millions de dirhams, à fin juin 2020, en hausse de 2,1% (+1,4% à base comparable(1)) grâce à l’amélioration du taux de marge brute de 1,6 pt (+1,3 pt à base comparable(1)). Le taux de marge d’EBITDA s’établit à 52,4%, en hausse de 0,7 pt à base comparable(1).

► Résultat opérationnel

Au terme des six premiers mois de 2020, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté du Groupe Maroc Telecom s’établit à 5 836 millions de dirhams, en hausse de 0,2% à base comparable(1).

► Résultat Net - Part du Groupe

Le Résultat Net ajusté Part du Groupe atteint 3 006 millions de dirhams, en hausse de 1,5% à base comparable (1).

► Investissements

Les investissements(2) hors fréquences et licences sont en baisse de 37,6% sur un an (-43,6% à base comparable(1)), en raison de l’adaptation des investissements au contexte actuel.

► Cash Flow

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s’élèvent à 7 099 millions de dirhams, en hausse de 23,9% (+22,2% à base comparable(1)) en raison de la hausse de l’EBITDA et la baisse des Capex.

À fin juin 2020, la dette nette(7) consolidée du Groupe baisse de 11,3%, pour s’établir à 18 659 millions de dirhams. Elle représente 0,9x fois son EBITDA annuel(3).

► Pandémie COVID-19

La gestion de la crise sanitaire par le Groupe Maroc Telecom a été marquée par la rapidité de la prise de décisions clés ainsi que la mobilisation active des équipes, notamment :

Le renforcement des mesures d’hygiène, de distanciation et le recours au télétravail (des outils de travail collaboratifs avec accès à distance ont été mis à la disposition des salariés);

La promotion des outils de digitalisation pour encourager les clients et partenaires à interagir avec l’entreprise via les différents services en ligne (commandes, paiement et modification de service, soumission des offres, etc.) ;

La maitrise de la chaîne d’approvisionnement (commercial et technique) avec le respect des délais de réapprovisionnement et de dédouanement ;

La bonne gestion de la continuité d’activité commerciale, réseaux et systèmes d’information.

Cependant les impacts de la pandémie COVID-19 sur les prévisions de croissance de l’économie marocaine sont importants (-5,2% en 2020 prévu par Bank Al-Maghrib) avec des répercussions probables sur la dynamique de croissance des activités de Maroc Telecom.

Dans le cadre de l’élan de solidarité pour la gestion de la pandémie de Covid-19, certaines filiales à l’international ont également participé à l’effort collectif avec des contributions aux fonds mis en place par les autorités de chaque pays.

► Faits marquants

Maroc Telecom a lancé, le 1er juin 2020, sa solution de paiement mobile via sa filiale « MT Cash ». La solution propose de nombreux services financiers, comparables à ceux des clients bancarisés, que les utilisateurs peuvent réaliser en toute sécurité et simplicité à partir d’un téléphone mobile.

► Révision des perspectives du Groupe pour l’année 2020

Sur la base des éléments disponibles à ce jour et en raison des incertitudes générées par la crise liée au Covid 19, Maroc Telecom revoit ses perspectives pour l’année 2020, à périmètre et change constants :

Chiffre d’affaires en légère baisse ;

EBITDA en légère baisse ;

CAPEX d’environ 10% du chiffre d’affaires, hors fréquences et licences.





revue des activités du groupe

Les ajustements des indicateurs financiers « Maroc » et « International » sont détaillés dans l’annexe 1.

·Maroc

(IFRS en millions MAD) T2-2019 T2-2020



Variation



6M-2019



6M-2020



Variation



Chiffre d'affaires 5 331 5 124 -3,9% 10 713 10 524 -1,8% Mobile 3 487 3 234 -7,3% 6 959 6 779 -2,6% Services 3 456 3 205 -7,3% 6 794 6 637 -2,3% Équipement 31 29 -5,0% 165 142 -13,9% Fixe 2 301 2 408 +4,6% 4 657 4 727 +1,5% Dont Data Fixe* 765 911 +19,1% 1 538 1 740 +13,2% Élimination et autres revenus -457 -518 -903 -981 EBITDA 3 111 3 008 -3,3% 6 136 5 980 -2,5% Marge (%) 58,4% 58,7% +0,4 pt 57,3% 56,8% -0,5 pt EBITA ajusté 2 117 2 046 -3,4% 4 170 4 037 -3,2% Marge (%) 39,7% 39,9% +0,2 pt 38,9% 38,4% -0,6 pt CAPEX(2) 525 281 -46,5% 877 564 -35,7% Dont fréquences et licences CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 9,9% 5,5% -4,4 pt 8,2% 5,4% -2,8 pt CFFO ajusté 2 026 2 636 +30,1% 3 818 4 256 +11,5% Dette Nette 15 299 11 891 -22,3% 15 299 11 891 -22,3% Dette Nette/EBITDA(3) 1,2x 0,9x 1,2x 0,9x

*La Data Fixe regroupe l’Internet, la TV sur ADSL et les services Data aux entreprises

À fin juin 2020, les activités au Maroc ont généré un chiffre d’affaires de 10 524 millions de dirhams, en retrait de 1,8% par rapport à la même période de 2019. Ce retrait s’explique par la baisse du chiffre d’affaires Mobile qui pâtit des impacts de la crise notamment sur les activités de l’entrant international, le sortant prépayé et le roaming. Cette baisse est atténuée par la hausse de la Data Mobile et Fixe.

L’EBITDA de la même période ressort à 5 980 millions de dirhams, en baisse de 2,5% par rapport à l’an dernier, en raison de la baisse du chiffre d’affaires. La marge d’EBITDA s’établit au niveau élevé de 56,8%.

Le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté atteint 4 037 millions de dirhams, en contraction de 3,2% sur une année, du fait essentiellement de la baisse de l’EBITDA. Le taux de marge d’EBITA ajusté s’établit à 38,4%.

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés au Maroc sont en hausse de 11,5%.

Mobile





Unité 6M-2019 6M-2020 Variation Parc(8) (000) 19 547 19 572 +0,1% Prépayé (000) 17 364 17 234 -0,7% Postpayé (000) 2 183 2 338 +7,1% Dont Internet 3G/4G+(9) (000) 11 119 11 764 +5,8% ARPU(10) (MAD/mois) 57,5 55,1 -4,2%

Au 30 juin 2020, le parc(8) Mobile s’élève à 19,6 millions de clients, en légère hausse de 0,1% sur une année grâce à la hausse du parc postpayé (+7,1%).

Le chiffre d’affaires Mobile recule de 2,6%, à 6 779 millions de dirhams en raison des impacts de la crise sanitaire, notamment sur les activités de l’entrant international, le sortant prépayé et le roaming.

L’ARPU(10) mixte pour les six premiers mois de 2020 s’élève à 55,1 dirhams, en contraction de 4,2% sur un an.

Fixe et Internet





Unité 6M-2019 6M-2020 Variation Lignes Fixe (000) 1 851 1 979 +6,9% Accès Haut Débit(11) (000) 1 529 1 689 +10,5%

À fin juin 2020, le parc Fixe croît de 6,9% sur un an, portant le nombre de lignes à près de 2 millions. Le parc haut débit progresse de 10,5%, pour atteindre 1,7 million d’abonnés.

Les activités Fixe et Internet au Maroc ont généré un chiffre d’affaires de 4 727 millions de dirhams, en hausse de 1,5% par rapport à la même période de 2019, grâce à l’essor de la Data Fixe.







International

Indicateurs financiers

(IFRS en millions MAD) T2-2019 T2-2020 Variation Variation à base comparable

(1) 6M-2019 6M-2020 Variation Variation à base comparable

(1) Chiffre d'affaires 3 887 4 111 +5,8% -2,0% 7 824 8 318 +6,3% +0,1% Dont services Mobile 3 537 3 736 +5,6% -2,8% 7 118 7 595 +6,7% -0,2% EBITDA 1 652 1 800 +9,0% +6,8% 3 273 3 623 +10,7% +8,5% Marge (%) 42,5% 43,8% +1,3 pt +3,6 pt 41,8% 43,6% +1,7 pt +3,4 pt EBITA ajusté 843 877 +4,0% +8,0% 1 692 1 798 +6,3% +8,8% Marge (%) 21,7% 21,3% -0,4 pt +2,0 pt 21,6% 21,6% +0,0 pt +1,7 pt CAPEX(2) 508 378 -25,7% -47,3% 2 351 622 -73,5% -75,5% Dont fréquences et licences 1 327 CAPEX/CA (hors fréquences et licences) 13,3% 9,2% -4,1 pt -8,1 pt 13,1% 7,5% -5,6 pt -7,3 pt CFFO ajusté 910 1 570 +72,5% +73,2% 1 909 2 843 +48,9% +42,6% Dette Nette 8 698 8 206 -5,7% +0,3% 8 698 8 206 -5,7% +0,3% Dette Nette/EBITDA(3) 1,3x 1,1x 1,3x 1,1x

Dans un contexte économique marqué par les conséquences de la crise du Covid-19, les activités du Groupe à l’International ont jusqu’à présent fait preuve de résilience et enregistrent un chiffre d’affaires en hausse de 6,3% (+0,1% à base comparable(1)) par rapport à 2019. La croissance de la Data Mobile et des services Mobile Money ont plus que compensé la baisse des revenus Voix.

Au cours des six premiers mois de l’année 2020, le résultat opérationnel avant amortissements (EBITDA) ressort à 3 623 millions de dirhams, en progression de 10,7% (+8,5% à base comparable(1)). Le taux de marge d’EBITDA s’établit à 43,6%, en hausse de 1,7 pt (+3,4 pt à base comparable (1)), grâce à l’amélioration du taux de marge brute et la baisse des coûts opérationnels.

Durant la même période, le résultat opérationnel (EBITA)(5) ajusté s’améliore de 6,3% (+8,8% à base comparable (1)), pour s’établir à 1 798 millions de dirhams, représentant une marge d’EBITA ajustée stable de 21,6% (+1,7 pt à base comparable(1)).

Les flux nets de trésorerie opérationnels (CFFO)(6) ajustés s’améliorent de 48,9% (+42,6% à base comparable(1)) pour atteindre 2 843 millions de dirhams, en raison principalement de la hausse de l’EBITDA et la baisse des investissements.





Indicateurs opérationnels

Unité 6M-2019 6M-2020



Variation Mobile Parc(8) (000) 39 372 44 721 Mauritanie 2 389 2 400 +0,5% Burkina Faso 8 020 8 930 +11,3% Gabon 1 648 1 413 -14,3% Mali 7 483 7 909 +5,7% Côte d’Ivoire 8 899 9 231 +3,7% Bénin 4 362 4 339 -0,5% Togo 3 608 3 108 -13,8% Niger 2 810 2 979 +6,0% Centrafrique 153 184 +20,4% Tchad - 4 227 - Fixe Parc (000) 322 330 Mauritanie 57 58 +1,6% Burkina Faso 77 75 -2,6% Gabon 22 23 +6,2% Mali 167 175 +4,7% Haut Débit Fixe Parc (10) (000) 114 126 Mauritanie 11 18 +67,0% Burkina Faso 15 14 -5,4% Gabon 18 20 +11,9% Mali 71 75 +5,5%





Notes :

(1) La base comparable illustre les effets de consolidation de Tigo Tchad comme si elle était effectivement produite le 1er janvier 2019 et le maintien d’un taux de change constant MAD/Ouguiya/ Franc CFA.

(2) Les CAPEX correspondent aux acquisitions d’immobilisations corporelles et incorporelles comptabilisées sur la période.

(3) Le ratio dette nette/EBITDA exclut l’impact de la norme IFRS16.

(4) Maroc Telecom consolide dans ses comptes les sociétés Mauritel, Onatel, Gabon Télécom, Sotelma, Casanet, AT Côte d’Ivoire, Etisalat Bénin, AT Togo, AT Niger, AT Centrafrique, et Tigo Tchad depuis le 1er juillet 2019.

(5) L’EBITA correspond au résultat opérationnel avant les amortissements des actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises, les dépréciations des écarts d’acquisition et autres actifs incorporels liés aux regroupements d’entreprises et les autres produits et charges liés aux opérations d’investissements financiers et aux opérations avec les actionnaires (sauf lorsqu’elles sont directement comptabilisées en capitaux propres).

(6) Le CFFO comprend les flux nets de trésorerie provenant des activités d’exploitation avant impôts, tels que présentés dans le tableau des flux de trésorerie, ainsi que les dividendes reçus des sociétés mises en équivalence et des participations non consolidées. Il comprend aussi les investissements industriels nets, qui correspondent aux sorties nettes de trésorerie liée aux acquisitions et cessions d’immobilisations corporelles et incorporelles.

(7) Emprunts et autres passifs courants et non courants moins Trésorerie (et équivalents de trésorerie) y compris le cash bloqué pour emprunts bancaires.

(8) Le parc actif est constitué des clients prépayés, ayant émis ou reçu un appel voix (hors appel en provenance de l’ERPT concerné ou de ses Centres de Relations Clients) ou émis un SMS/MMS ou ayant fait usage des services Data (hors échanges de données techniques avec le réseau de l’ERPT concerné) durant les trois derniers mois, et des clients postpayés non résiliés.

(9) Le parc actif de l’Internet Mobile 3G et 4G+ inclut les détenteurs d’un contrat d’abonnement postpayé (couplé ou non avec une offre voix) et les détenteurs d’une souscription de type prépayé au service Internet ayant effectué au moins une recharge durant les trois derniers mois ou dont le crédit est valide et qui ont utilisé le service durant cette période.

(10) L’ARPU se définit comme le chiffre d’affaires (généré par les appels entrants et sortants et par les services de données) net des promotions, hors roaming et ventes d’équipement, divisé par le parc moyen de la période. Il s’agit ici de l’ARPU mixte des segments prépayé et postpayé.

(11) Le parc haut débit inclut les accès ADSL, FTTH et les liaisons louées et inclut également le parc CDMA en Mauritanie, Burkina Faso et Mali.

Avertissement Important :

Déclarations prospectives. Le présent communiqué de presse contient des déclarations et éléments de nature prévisionnelle relatifs à la situation financière, aux résultats des opérations, à la stratégie et aux perspectives de Maroc Telecom ainsi qu’aux impacts de certaines opérations. Même si Maroc Telecom estime que ces déclarations prospectives reposent sur des hypothèses raisonnables, elles ne constituent pas des garanties quant à la performance future de la société. Les résultats effectifs peuvent être très différents des déclarations prospectives en raison d'un certain nombre de risques et d'incertitudes connus ou inconnus, dont la plupart sont hors de notre contrôle, notamment les risques décrits dans les documents publics déposés par Maroc Telecom auprès de l’Autorité Marocaine du marché des capitaux ( www.ammc.ma ) et de l'Autorité des Marchés Financiers ( www.amf-france.org ), également disponibles en langue française sur notre site ( www.iam.ma ). Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives qui ne peuvent s'apprécier qu'au jour de sa diffusion. Maroc Telecom ne prend aucun engagement de compléter, mettre à jour ou modifier ces déclarations prospectives en raison d’une information nouvelle, d’un évènement futur ou de tout autre raison, sous réserve de la réglementation applicable notamment les articles 2.31 et suivants de la circulaire de l’autorité marocaine du marché des capitaux et 223-1 et suivants du règlement général de l’Autorité des Marchés Financiers.

Maroc Telecom est un opérateur global de télécommunications au Maroc, leader sur l’ensemble de ses segments d’activités, Fixe, Mobile et Internet. Il s’est développé à l’international et est aujourd’hui présent dans onze pays en Afrique. Maroc Telecom est coté simultanément à Casablanca et à Paris et ses actionnaires de référence sont la Société de Participation dans les Télécommunications (SPT)* (53%) et le Royaume du Maroc (22%).

* SPT est une société de droit marocain contrôlée par Etisalat.

Annexe 1 : Passage des indicateurs financiers ajustés aux indicateurs financiers publiés

L’EBITA ajusté, le Résultat Net ajusté part du Groupe et le CFFO ajusté, sont des mesures à caractère non strictement comptable et doivent être considérés comme des informations complémentaires. Ils illustrent mieux les performances du Groupe en excluant les éléments exceptionnels.

6M - 2019 6M - 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe Maroc International Groupe EBITA ajusté 4 170 1 692 5 862 4 037 1 798 5 836 EBITA publié 4 170 1 692 5 862 4 037 1 798 5 836 Résultat Net ajusté – Part du Groupe 3 022 3 006 Contributions Covid 19 -1 038 Résultat Net publié – Part du Groupe 3 022 1 969 CFFO ajusté 3 818 1 909 5 728 4 256 2 843 7 099 Paiement des licences -1 841 -1 841 -107 -107 Amende ANRT -3 300 -3 300 CFFO publié 3 818 68 3 887 956 2 736 3 692

Le semestre a été marqué par le décaissement de 3 300 millions de dirhams lié au paiement intégral de l’amende de l’ANRT au Maroc ainsi que le paiement de la dernière tranche de la licence (extension à la 4G) au Togo pour un montant de 107 millions de dirhams.

Les six premiers mois de l’année 2019 intégraient le paiement de 1 841 millions de dirhams au titre des licences obtenues au Burkina Faso, au Mali, en Côte d’Ivoire et au Togo.





Annexe 2 : Impact norme IFRS 16

À fin juin 2020, les impacts de l'application de la norme IFRS16 sur les principaux indicateurs de Maroc Telecom se présentent comme suit :

6M- 2020 (en millions MAD) Maroc International Groupe EBITDA +137 +138 +275 EBITA ajusté +23 +21 +44 Résultat Net ajusté Part du Groupe 0 CFFO ajusté +137 +138 +275 Dette nette +881 +729 +1 610







État de la situation financière consolidée

ACTIF (en millions MAD) 31/12/2019 30/06/2020 Goodwill 9 201 9 306 Autres immobilisations incorporelles 8 808 8 393 Immobilisations corporelles 31 037 29 349 Droits d’utilisation de l’actif 1 630 1 654 Actifs financiers non courants 470 619 Impôts différés actifs 339 409 Actifs non courants 51 485 49 729 Stocks 321 304 Créances d'exploitation et autres 11 380 13 069 Actifs financiers à court terme 128 137 Trésorerie et équivalents de trésorerie 1 483 2 271 Actifs disponibles à la vente 54 54 Actifs courants 13 365 15 835 TOTAL ACTIF 64 851 65 564 PASSIF (en millions MAD) 31/12/2019 30/06/2020 Capital 5 275 5 275 Réserves consolidées 4 069 2 031 Résultats consolidés de l’exercice 2 726 1 969 Capitaux propres - part du groupe 12 069 9 275 Intérêts minoritaires 3 934 3 542 Capitaux propres 16 003 12 817 Provisions non courantes 504 573 Emprunts et autres passifs financiers à long terme 4 178 4 886 Impôts différés passifs 258 233 Autres passifs non courants Passifs non courants 4 939 5 692 Dettes d'exploitation 23 794 28 958 Passifs d'impôts exigibles 733 519 Provisions courantes 4 634 1 441 Emprunts et autres passifs financiers à court terme 14 748 16 137 Passifs courants 43 908 47 055 TOTAL PASSIF 64 851 65 564

État de résultat global

(En millions MAD) 30/06/2019 30/06/2020 Chiffre d'affaires 17 844 18 323 Achats consommés -2 801 -2 699 Charges de personnel -1 550 -1 464 Impôts et taxes -1 469 -1 616 Autres produits et charges opérationnels -2 555 -5 949 Dotations nettes aux amortissements, dépréciations et aux provisions -3 607 -759 Résultat opérationnel 5 862 5 836 Autres produits et charges des activités ordinaires -5 -1 513 Résultat des activités ordinaires 5 857 4 323 Produits de trésorerie et d'équivalents de trésorerie 1 7 Coût de l'endettement financier brut -322 -423 Coût de l'endettement financier net -321 -416 Autres produits et charges financiers -10 -16 Résultat financier -331 -432 Charges d'impôt -2 040 -1 490 Résultat net 3 485 2 401 Écart de change résultant des activités à l'étranger -59 138 Autres produits et charges 0 -2 Résultat global total de la période 3 426 2 537 Résultat net 3 485 2 401 Part du groupe 3 022 1 969 Intérêts minoritaires 463 432 Résultat par action 30/06/2019 30/06/2020 Résultat net - Part du groupe (en millions MAD) 3 022 1 969 Nombre d'actions au 30 juin 879 095 340 879 095 340 Résultat net par action (en MAD) 3,44 2,24 Résultat net dilué par action (en MAD) 3,44 2,24







Tableau des flux de trésorerie consolidés

(En millions MAD) 30/06/2019 30/06/2020 Résultat opérationnel 5 862 5 836 Amortissements et autres retraitements 3 608 -759 Marge brute d'autofinancement 9 470 5 077 Autres éléments de la variation nette du besoin du fonds de roulement -1 335 -616 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation avant Impôts 8 135 4 461 Impôts payés -1 870 -2 213 Flux nets de trésorerie provenant des activités d'exploitation (a) 6 265 2 248 Acquisitions d'immobilisations corporelles et incorporelles -4 219 -2 287 Augmentation des actifs financiers -1 206 -157 Cessions d'immobilisations corporelles et incorporelles 2 6 Diminution des actifs financiers 202 41 Dividendes reçus de participations non consolidées -42 0 Flux nets de trésorerie affectés aux activités d'investissement (b) -5 263 -2 397 Augmentation de capital 0 0 Dividendes versés aux actionnaires -5 732 0 Dividendes versés par les filiales à leurs actionnaires minoritaires -465 -431 Opérations sur les capitaux propres (c) -6 197 -431 Mise en place d'emprunts et augmentation des autres passifs financiers à long terme 1 909 2 449 Remboursement d'emprunts et diminution des autres passifs financiers à long terme 0 0 Variation des passifs financiers à court terme 3 665 -680 Intérêts nets payés (Cash uniquement) -403 -392 Autres éléments cash liés aux activités de financement -33 -52 Opérations sur les emprunts et autres passifs financiers (d) 5 139 1 326 Flux nets de trésorerie liés aux activités de financement (e) = (c) + (d) -1 058 894 Effet de change (f) -10 42 Total des flux de trésorerie (a) + (b) + (e) + (f) -66 788 Trésorerie et équivalent de trésorerie début de période 1 700 1 483 Trésorerie et équivalent de trésorerie fin de période 1 634 2 271

Pièce jointe