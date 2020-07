July 20, 2020 04:00 ET

Valmet Oyj:n lehdistötiedote 20.7.2020 kello 11.00



Valmet toimittaa maailman suurimman valkaistun kemitermomekaanisen massan (BCTMP) tuotantolinjan Guangxi Sun Paper Co., Ltd:n uudelle Beihain tehtaalle Kiinaan. Käynnistyksen on määrä tapahtua vuoden 2021 viimeisellä neljänneksellä. Tilaus sisältyi Valmetin vuoden 2020 toisen neljänneksen tilauksiin. Tilauksen arvoa ei julkisteta.

Valmetin toimitus on osa Sun Paperin uutta Beihain tehdasta, jonka sellun- ja paperintuotannon vuotuinen kokonaiskapasiteetti tulee aikanaan olemaan 3,5 miljoonaa tonnia. Tilaus täydentää hienopaperikone-, automaatio- ja soodakattilatilausta, josta Valmet tiedotti huhtikuussa 2020 , sekä keitto- ja kuitulinjatilausta, josta Valmet ilmoitti kesäkuun alussa .

”Olemme keskustelleet BCTMP-teknologiasta Valmetin kanssa vuosien varrella ja tehneet paljon Valmetin asennuksia koskevaa tutkimusta. Valittu ratkaisu vastaa erittäin hyvin tarpeitamme etenkin energiansäästön, ympäristövaikutusten ja käyttökapasiteetin osalta”, sanoo Sun Paperin varapääjohtaja Yanjun Cao.

”Tämä Sun Paperin BCTMP-tilaus on merkittävä läpimurto yhteistyössämme etenkin BCTMP-teknologian osalta. Tarjoamamme huipputeknologia auttaa asiakasta pienentämään käyttökustannuksiaan merkittävästi. Tämä tilaus myös laajentaa Valmetin toimituksia Sun Paperin Beihain tehtaalle”, sanoo Valmetin Kiinan aluejohtaja Xiangdong Zhu.

Rakennustyöt ovat käynnissä Beihain tehtaan työmaalla.

Tietoja Valmetin toimituksesta

Valmetin toimittamaan BCTMP linjaan integroidun taivekartonkilinjan kapasiteetti on 1 800 ilmakuivattua tonnia päivässä.

Valmet toimittaa BCTMP-linjan päälaitteet sisältäen maailman johtavaa jauhin- ja pesupuristinteknologiaa. Toimituslaajuuteen sisältyy suunnittelu, hankinta ja asennusvalvonta. Koulutus, tehdaspalvelut ja vastaavat varaosat kuuluvat myös toimitukseen.

Tietoa asiakkaasta Sun Paper

Sun Paper on yksi vuonna 1982 perustetun Shandong Sun Holdings Groupin tytäryhtiöistä. Sun Paperilla on tällä hetkellä kaksi tehdasta Kiinassa Shandongin maakunnassa. Lisäksi yhtiöllä on tehdas Laosissa. Heinäkuussa 2019 Sun Paper perusti kokonaan omistamansa tytäryhtiön Guangxi Sun Paperin, joka rakentaa integroidun sellu- ja paperitehtaan Beihaihin.

