RedBird acquiert 85% des parts du club auprès de son propriétaire Olivier Sadran, qui demeure membre du Conseil d'administration



Damien Comolli est nommé président du Club

Cet investissement signe un nouveau partenariat et une nouvelle ère pour le Toulouse FC

TOULOUSE, France, 20 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Toulouse Football Club et son propriétaire Olivier Sadran ont conclu un accord définitif avec RedBird Capital Partners pour la vente d'une part majoritaire du capital du Club, à hauteur de 85%. M. Sadran n’en sera plus actionnaire majoritaire et a quitté ce jour ses fonctions de président, mais il conservera une participation de 15% dans le Club et restera un membre actif du conseil d'administration.

« Nous sommes fiers et heureux de contribuer à écrire un nouveau chapitre de l’histoire du Club et réaliser ainsi tout son très grand potentiel », déclare Gerry Cardinale, fondateur et associé-gérant de RedBird Capital Partners. « Nous sommes déterminés à donner au Club des fondations solides et durables qui le mèneront vers le succès, en améliorant ses performances sportives sur le terrain et sa gestion ainsi qu’en développant encore davantage sa contribution au dynamisme du territoire. Nous sommes impatients de travailler étroitement avec Olivier Sadran, la ville de Toulouse et la région Occitanie pour faire revenir le Toulouse FC au meilleur niveau et que ses succès sportifs contribuent par la même au long-cours au rayonnement de Toulouse ».

Damien Comolli est nommé président du Toulouse FC, avec effet immédiat. M. Comolli a mené une brillante carrière à plusieurs postes de direction dans divers clubs et ligues à travers l'Europe, notamment Arsenal, Tottenham Hotspur, Liverpool, Fenerbahçe et Saint-Étienne. En assurant la direction du Toulouse FC, Damien supervisera la gestion globale du Club, notamment l’ensemble des activités sportives.

Olivier Sadran a déclaré : « Je souhaite la bienvenue à Gerry et RedBird en tant que nouveaux partenaires dans une organisation et une ville qui occupent une grande place dans ma vie. Je suis également heureux que RedBird ait choisi Damien pour diriger le club. Damien est un pair très respecté dans le monde du football. Après avoir fait connaissance avec Gerry, Damien et l'équipe de RedBird, je suis convaincu qu'ensemble, nous avons l'énergie, l'expertise et les ressources nécessaires pour faire passer le Club à la vitesse supérieure. Je me réjouis de travailler à leurs côtés et de partager avec eux le plaisir et l’envie de gagner ».

Damien Comolli a ajouté : « Je suis ravi et honoré de devenir le nouveau président du Toulouse FC. Toulouse est une ville extraordinaire avec un club de football qui a l’opportunité et la capacité de réussir. C’est une ville au talent unique et nous sommes déterminés à continuer à mettre toute notre énergie à accompagner et soutenir les jeunes par le sport à travers toute l’Occitanie. Le Club a un très grand potentiel et je suis impatient de travailler avec les joueurs, notre staff et RedBird pour réaliser notre ambition de construire un avenir solide pour le Club. »

RedBird a réalisé plusieurs investissements en partenariat avec les Yankees de New York, la Ligue nationale de football ("NFL"), les Cowboys de Dallas et plusieurs associations de joueurs de la NFL, la Major League Baseball, la Major League Soccer, l'équipe nationale féminine de football des États-Unis et la Women's National Basketball Association.

À propos de RedBird Capital Partners

RedBird est une société d'investissement qui fournit des capitaux au long-cours pour soutenir le développement de projets entrepreneuriaux. RedBird se positionne sur des investissements de développement et de croissance, dans des entreprises où ses capitaux et son réseau sont mis à long-terme au service de l’atteinte de leurs objectifs. Fondée par Gerald Cardinale, RedBird dispose d’un portefeuille d’actifs sous gestion de plus de 4 milliards de dollars, en fonds propres, et mobilise un capital patient et flexible pour soutenir les performances opérationnelles, financières et stratégiques des projets et entreprises dans lesquelles elle investit.

Pour plus d'informations, veuillez consulter le site www.redbirdcap.com.

