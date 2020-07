Seoses Nordecon AS-is läbi viidava struktuurimuudatusega, mille tulemusena jaguneb müügi ja ettevalmistuse valdkond kaheks divisjoniks – projekteerimine ja kinnisvaraarendus ning eelarvestamine ja eriosad – lõpevad 31.07.2020 seisuga Ando Voogma volitused Nordecon AS juhatuse liikmena. Alates 01.08.2020 asub Ando Voogma juhtima projekteerimise ja kinnisvaraarenduse divisjoni ning eelarvestamise ja eriosade divisjoni juhi kohale asub Avo Ambur.

Nordecon AS nõukogu määras Ando Voogma ja Avo Amburi ettevõtte prokuristideks, tagamaks ehituse ettevalmistustegevuse ning kinnisvaraarenduse paindlikkus ettevõtte esindamisel.

Alates 01.08.2020 jätkab Nordecon AS juhatus kolmeliikmelisena: Gerd Müller (esimees), Maret Tambek ja Priit Luman.



Nordeconi kontsern (www.nordecon.com) hõlmab ettevõtteid, mis on keskendunud hoonete ja rajatiste ehitamise projektijuhtimisele ja peatöövõtule. Geograafiliselt tegutsevad kontserni ettevõtted Eestis, Rootsis, Soomes ja Ukrainas. Kontserni emaettevõte Nordecon AS on registreeritud ja asub Tallinnas, Eestis. Kontserni 2019. aasta konsolideeritud müügitulu oli 234 miljonit eurot. Nordeconi kontsern annab hetkel tööd ligi 700 inimesele. Alates 18.05.2006 on emaettevõtte aktsiad noteeritud NASDAQ Tallinna Börsi põhinimekirjas.

