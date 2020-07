MIAMI, July 20, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- La aseguradora especializada Beazley ha lanzado un conjunto de productos de seguros innovadores de líneas cibernéticas y financieras para proteger contra los riesgos que enfrentan las empresas y los ejecutivos sénior en Colombia.

Beazley ha aplicado su experiencia global en la gestión de amenazas cibernéticas para adaptar una política de privacidad y seguridad de la información (InfoSec) que protege contra una amplia gama de riesgos cibernéticos y de seguridad de datos que enfrentan las empresas en Colombia. La póliza central proporciona protección de origen y de terceros y cobertura de delitos electrónicos, así como costos para gestionar una filtración de datos.

En el caso de un incidente cibernético, la póliza de seguro InfoSec de Beazley ayudará a mitigar el impacto sobre el titular de la póliza al cubrir los costos asociados con los servicios legales, forenses y de notificación, servicios del centro de llamadas, prevención de pérdidas o fraudes, así como el apoyo de gestión de crisis y RR. PP.

Beazley también está implementando su extensa serie de pólizas de seguro de líneas financieras que protegen a las empresas contra riesgos complejos en un entorno cada vez más litigioso. Las coberturas incluyen responsabilidad de directores y ejecutivos (Directors & Officers, D&O); responsabilidad profesional y de D&O específicamente para administradores de activos; y responsabilidad profesional y cobertura de delitos para instituciones financieras.

El lanzamiento de los productos de seguridad de líneas financieras y cibernéticas y de seguridad de la información de Beazley fortalecerá la oferta existente de Beazley en Colombia, que incluye cobertura total de riesgo y garantía para joyeros, artes plásticas y monedas metálicas, el terrorismo, catástrofes en propiedades, y la propiedad.

Gerard Bloom, jefe de líneas de especialidades internacionales, dijo: “Nuestra gama de pólizas de líneas financieras proporciona una amplia cobertura de responsabilidad a las empresas y a sus directores y la tranquilidad de que están protegidos contra los riesgos financieros en evolución en un entorno de riesgo increíblemente desafiante. La solidez de nuestra oferta se basa en nuestra profunda experiencia en la gestión de estos riesgos y, a través de colaboraciones sólidas con socios de seguros en Colombia, ahora podemos proporcionar un conjunto de políticas especializadas que apoyarán a las empresas en sus tiempos de necesidad”.

Alessandro Lezzi, jefe de cibertecnología internacional de Beazley, dijo: “En la actualidad, para todas las empresas, el riesgo de un ataque cibernético es una posibilidad muy real que no solo podría causar que los datos propios o de sus clientes se bloqueen o se pierdan, sino que podrían amenazar su capacidad de operar de manera normal. Nuestro equipo cibernético ha trabajado con decenas de miles de clientes en todo el mundo y estamos muy complacidos de aportar nuestra experiencia y conocimiento al mercado colombiano para reducir el impacto y la pérdida para el cliente y potencialmente también de sus clientes”.

Puede encontrar más información sobre estos productos y la oferta más amplia de Beazley en América Latina aquí: www.beazley.com/latin_america.html

Beazley plc (BEZ.L) is the parent company of specialist insurance businesses with operations in Europe, United States, Canada, Latin America and Asia. Beazley manages six Lloyd’s syndicates and, in 2019, underwrote gross premiums worldwide of $3,003.9 million. All Lloyd’s syndicates are rated A by A.M. Best.

Beazley’s underwriters in the United States focus on writing a range of specialist insurance products. In the admitted market, coverage is provided by Beazley Insurance Company, Inc., an A.M. Best A rated carrier licensed in all 50 states. In the surplus lines market, coverage is provided by the Beazley syndicates at Lloyd’s.

Beazley’s European insurance company, Beazley Insurance dac, is regulated by the Central Bank of Ireland and is A rated by A.M. Best and A+ by Fitch.

Beazley is a market leader in many of its chosen lines, which include professional indemnity, cyber, property, marine, reinsurance, accident and life, and political risks and contingency business.

www.beazley.com

