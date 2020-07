TRANSFERT SUR EURONEXT PARIS

Première cotation des titres sur Euronext Paris le 23 juillet 2020

Une nouvelle phase de développement s’ouvre, le Directoire évolue

Transfert sur Euronext et calendrier

Solutions 30 SE (Solutions30) annonce ce jour la mise à disposition de son prospectus approuvé par la CSSF en date du 17 juillet 2020, en vue de l’admission des actions Solutions 30 par cotation directe sur le marché réglementé Euronext Paris d’Euronext. La capitalisation boursière du groupe à la clôture du 17 juillet 2020 est de 1,4 milliard d’euros, ce qui permet à Solutions 30 d’intégrer le Compartiment A. La part du capital détenue par le public (flottant) est de 76,4%.

La radiation des actions Solutions 30 de Euronext Growth aura lieu le 22 juillet 2020 après bourse. Le début des négociations des actions sur le marché réglementé d'Euronext à Paris interviendra le 23 juillet 2020. A l’issue de cette opération, le code ISIN FR0013379484 restera inchangé et le code mnémonique devient S30.

Le prospectus peut être consulté sur le site Internet de Solutions 30, rubrique Rapports financiers et Documentation.

Une histoire de croissance forte et rentable

Depuis sa création en 2003 et sa première cotation en 2005 sur le Marché Libre, devenu Euronext Access, Solutions 30 a connu un développement rapide, associant croissance organique et externe.

Le groupe Solutions 30 est aujourd’hui le leader européen des services multi-techniques de proximité. Son modèle économique a prouvé sa solidité et sa capacité à soutenir une trajectoire de croissance forte et rentable portée par deux grandes tendances structurelles : l’essor de l’économie numérique et la transition énergétique. Le succès de Solutions 30 s’appuie sur une plateforme technologique propriétaire unique, véritable levier d’efficacité qui permet d’optimiser les 60.000 interventions que réalisent quotidiennement 10.000 techniciens en Europe, pour le compte d’un portefeuille de clients prestigieux et fidèles.

Avec un chiffre d’affaires de 682 M€ en 2019 et des effectifs de 6.300 personnes, le groupe a quintuplé de taille en quatre ans et sa capitalisation boursière reflète cette dynamique de croissance. Le transfert des titres Solutions 30 sur le marché réglementé d’Euronext Paris accompagne ce changement de dimension et ouvre un nouveau chapitre dans l’histoire du groupe.

Evolution au sein du Directoire

Alors que le groupe continue de se structurer en cohérence avec sa taille, la composition du Directoire évolue. Luc Brusselaers, Chief Revenue Officer, rejoint le Directoire. Franck D’Aloia devient Directeur Général en charge de la transformation et João Martinho est nommé Directeur Général en charge de la performance, tandis que Karim Rachedi, actuel Directeur Général, prend du recul.

Le Directoire restera composé de 5 membres :

Gianbeppi Fortis , Président du Directoire, conserve le pilotage stratégique du groupe.

, Président du Directoire, conserve le pilotage stratégique du groupe. Amaury Boilot , Directeur Général Finance, conserve la direction administrative et financière du groupe.

, Directeur Général Finance, conserve la direction administrative et financière du groupe. Luc Brusselaers , Chief Revenue Officer, coordonne l’organisation commerciale du groupe Solutions 30 pour maximiser les synergies, standardiser les processus commerciaux et développer les ventes paneuropéennes.

, Chief Revenue Officer, coordonne l’organisation commerciale du groupe Solutions 30 pour maximiser les synergies, standardiser les processus commerciaux et développer les ventes paneuropéennes. Franck D’Aloia , Directeur Général en charge de la transformation, pilote l’intégration des sociétés acquises ainsi que l’évolution de l’organisation et des méthodes.

, Directeur Général en charge de la transformation, pilote l’intégration des sociétés acquises ainsi que l’évolution de l’organisation et des méthodes. João Martinho, Directeur Général en charge de la performance, pilote l’organisation opérationnelle de l’activité courante afin d’en garantir l’efficience et de maximiser la satisfaction client.

Ce mode de fonctionnement, avec une organisation opérationnelle scindée en deux parties et une fonction commerciale consolidée, est le reflet d’un développement équilibré entre croissance interne et croissance externe dans un double objectif de conquête de parts de marché et de renforcement de la part récurrente du chiffre d’affaires (63% du chiffre d’affaires du groupe Solutions 30 à fin 2019). Le Directoire s’appuie sur un Comité Exécutif Groupe qui a en charge les fonctions transverses et des Comités Exécutifs Pays qui assurent la gestion de chaque géographie.

Dans cette nouvelle organisation, Karim Rachedi, continuera d’accompagner Solutions 30 en tant que conseil auprès du Directoire, notamment dans les phases de démarrage de nouveaux marchés, comme il l’a fait par le passé avec succès.

« J’ai consacré ces 16 dernières années à Solutions 30. C’était une aventure exigeante, qui m’a demandé beaucoup d’engagement mais qui m’a passionné. Je suis et resterai un homme de terrain et je suis très heureux de transmettre le pilotage opérationnel du groupe à João et Franck. Ils connaissent parfaitement l’entreprise et ont su gérer avec efficacité des conditions tout à fait particulières, de très forte croissance mais aussi de crise brutale liée à la pandémie de Covid-19. De mon côté, j’entends rester impliqué dans le groupe pour accompagner son implantation et sa croissance sur de nouveaux marchés. C’est ce que je sais et aime faire, » souligne Karim Rachedi.

Gianbeppi Fortis, Président du Directoire, conclut : « Notre groupe entre sur le marché règlementé d’Euronext Paris avec une organisation équilibrée, solide et enrichie de compétences nouvelles pour apporter davantage de structure, tout en veillant à garder l’agilité et l’esprit entrepreneurial qui font sa force. Je tiens à remercier très chaleureusement Karim. Je sais pouvoir compter sur lui pour continuer de partager son expérience avec les équipes. Et alors que le transfert sur Euronext Paris inscrit le groupe dans une trajectoire ambitieuse de développement et nous permet de réaffirmer nos objectifs de croissance durable et vertueuse, je suis très heureux d’accueillir Luc au sein du Directoire. Son expertise nous est précieuse et, depuis un an, il fait un travail remarquable pour renforcer l’organisation commerciale et marketing du groupe. Nos équipes démontrent, chaque jour davantage, leur engagement et leur implication sans faille dans un environnement particulièrement exigeant. Ensemble, nous sommes prêts à relever de nouveaux défis et à conduire le groupe vers le milliard d’Euros de chiffre d’affaires. Nos marchés ont fait preuve d’une grande résilience et sont repartis de façon très dynamique après deux mois de crise. Solutions 30 est aujourd’hui renforcé, prêt à mener une stratégie de développement à la fois offensive et responsable vis-à-vis de toutes nos parties-prenantes. »

A propos de Solutions 30 SE

Le Groupe Solutions 30 est le leader européen des solutions pour les Nouvelles Technologies. Sa mission est de rendre accessibles à tous, particuliers et entreprises, les mutations technologiques qui transforment notre vie quotidienne : hier l’informatique et Internet, aujourd’hui le numérique, demain les technologies qui rendront le monde toujours plus interconnecté en temps réel. Avec 30 millions d’interventions réalisées depuis sa création et un réseau de plus de 10 000 techniciens de proximité, Solutions 30 couvre actuellement la totalité de la France, l’Italie, l’Allemagne, les Pays-Bas, la Belgique, le Luxembourg, la Péninsule Ibérique et la Pologne. Le capital de Solutions 30 S.E. est composé de 107 127 984 actions, identiques au nombre de droits de vote théoriques et exerçables.

Solutions 30 S.E. est cotée sur Euronext Growth (ISIN FR0013379484- code ALS30). Indices : MSCI Europe Small Cap | Tech40 | CAC PME. Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le site www.solutions30.com



Contact

Analystes/investisseurs : Nathalie Boumendil | Tél : +33 (0)6 85 82 41 95 | nathalie.boumendil@solutions30.com

Presse : Samuel Beaupain | Tél : + 352 2 777 4210 | media.relations@solutions30.com



Pièce jointe