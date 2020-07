OP Ryhmä

OP Ryhmän puolivuosikatsaus 1.1.–30.6.2020: Tulos ennen veroja 287 miljoonaa euroa – asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat epävarmassa toimintaympäristössä

Tulos ennen veroja oli 287 miljoonaa euroa (396).

Asiakasliiketoiminnan tuotot kasvoivat: korkokate kasvoi 7 % 646 miljoonaan euroon (602), vakuutuskate 8 % 295 miljoonaan euroon (274) ja nettopalkkiotuotot 1 % 455 miljoonaan euroon (450).

Koronaviruspandemian (COVID-19) aiheuttama sijoitusmarkkinoiden kehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat vertailukaudesta 59 % 61 miljoonaan euroon (152).

Yhteensä tuotot laskivat 6 % 1 481 miljoonaan euroon (1 579) (väliaikainen poikkeusmenettely mukaan lukien kasvoivat 4 %).

Kulut kasvoivat 4 % 993 miljoonaan euroon (953) ICT-kulujen ja -poistojen sekä viranomaismaksujen kasvun myötä.

Saamisten arvonalentumiset, 166 miljoonaa euroa (39), olivat 0,34 prosenttia (0,08) luotoista ja muista saamisista. Koronaviruspandemian vaikutukset luottokantaan ja maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto kasvattivat saamisten arvonalentumisia.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 5 % 94 miljardiin euroon (90) ja talletukset 9 % 69 miljardiin euroon (63).

CET1-vakavaraisuus oli 17,7 % (19,5). Suhdeluvun laskuun vaikuttivat luottokannan kasvu sekä maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto.

Vähittäispankin tulos ennen veroja laski 70 % 28 miljoonaan euroon (94). Korkokate kasvoi 1 % ja nettopalkkiotuotot laskivat 1 %. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 73 miljoonaa euroa 99 miljoonaan euroon (26). Luottokanta kasvoi vuodessa 3 % ja talletukset 6 %.

Yrityspankin tulos ennen veroja laski 26 % 103 miljoonaan euroon (139). Korkokate kasvoi 9 %, nettopalkkiotuotot 16 % ja sijoitustoiminnan nettotuotot 15 %. Saamisten arvonalentumiset kasvoivat 54 miljoonaa euroa 68 miljoonaan euroon (14). Luottokanta kasvoi vuodessa 7 %.

Vakuutuksen tulos ennen veroja laski 32 % 130 miljoonaan euroon (192). Vakuutuskate kasvoi 7 % 302 miljoonaan euroon (283). Tuotot sijoitustoiminnasta laskivat 77 miljoonaa euroa 34 miljoonaan euroon (111). Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 89,3 % (92,5).

Muun toiminnan tulos ennen veroja oli 43 miljoonaa euroa (-10). Vallilan kiinteistön myynti 31.1.2020 paransi tulosta 96 miljoonaa euroa. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisena vuokralaisena.

Katsauskauden aikana OP Ryhmä investoi yhteensä 154 miljoonaa euroa (157) toimintansa kehittämiseen ja asiakaskokemuksen parantamiseen.

Kertyneet uudet OP-bonukset olivat 129 miljoonaa euroa (129).

Osuuspankkien omistaja-asiakkaiden määrä oli 2,0 miljoonaa (2,0). OP Ryhmän pankki- ja vakuutustoiminnan yhteisten asiakkaiden määrä oli 1,2 miljoonaa (1,2).

Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos. Näkymistä kerrotaan tarkemmin kohdassa ”Loppuvuoden näkymät”.

OP Osuuskunnan hallitus päätti 27.4.2020, että OP Ryhmän pitkän aikavälin strateginen tavoite CET1-vakavaraisuudelle on vähintään CET1-vakavaraisuusvaade lisättynä neljällä prosenttiyksiköllä. Kesäkuun lopun vakavaraisuusvaateella laskettu CET1-tavoite oli 13,7 prosenttia.

OP Ryhmän avainlukuja

1–6/2020 1–6/2019 Muutos, % 1–12/2019 Tulos ennen veroja, milj. € 287 396* -27,6 838 Vähittäispankki 28 94 -69,8 235 Yrityspankki 103 139 -25,9 311 Vakuutus 130 192 -32,4 373 Muu toiminta 43 -10 - -37 Kertyneet uudet OP-bonukset omistaja-asiakkaille -129 -129 0,1 -254 Oman pääoman tuotto (ROE), % 3,6 5,4 -1,8** 5,5 Oman pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 5,2 7,0 -1,8** 7,1 Koko pääoman tuotto (ROA), % 0,29 0,45 -0,16** 0,47 Koko pääoman tuotto ilman OP-bonuksia, % 0,42 0,59 -0,17** 0,60 30.6.2020 30.6.2019 Muutos, % 31.12.2019 CET1-vakavaraisuus, % 17,7 19,5 -1,8** 19,5 Luottokanta, mrd. € 93,7 89,7 4,6 91,5 Talletukset, mrd. € 69,2 63,3 9,3 64,0 Järjestämättömät saamiset luotto- ja takauskannasta, % 1,6 1,1 0,5** 1,1 Saamisten arvonalentumiset luotto- ja takauskannasta, % 0,34 0,08 0,26** 0,09 Omistaja-asiakkaat (1 000) 2 013 1 953 3,1 2 003

*OP Ryhmä otti käyttöön jaksotukseen perustuvan tuloutustavan korkokatto- ja korkoputkiluottojen johdannaisehtojen asiakasmarginaaliin vuoden 2019 neljännellä vuosineljänneksellä. Muutoksen vaikutus oikaistiin takautuvasti OP Ryhmän oman pääoman kertyneisiin voittovaroihin. Lisäksi vuoden 2019 kolmen ensimmäisen vuosineljänneksen tuloslaskelmat ja taseet oikaistiin vastaamaan uutta tuloutuskäytäntöä. Muutoksella ei ollut vaikutusta segmenttiraportointiin. Vakavaraisuuslaskentaa ei oikaistu takautuvasti. Muutoksesta on kerrottu tarkemmin vuoden 2019 tilinpäätöksessä ja tilinpäätöstiedotteessa.

**Suhdeluvun muutos

Pääjohtaja Timo Ritakallion kommentit

Asiakasliiketoimintamme kehittyi suotuisasti vaativista markkinaolosuhteista huolimatta tammi–kesäkuussa. Korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat selvästi vertailukaudesta. Sijoitustoiminnan tuotot laskivat voimakkaasti vertailukaudesta koronaviruspandemian aiheuttaman talouden epävarmuuden sekä korko- ja osakemarkkinaheilahtelujen vuoksi. Huhti–kesäkuussa sijoitustoiminnan nettotuotot kuitenkin jo elpyivät ja kasvoivat edellisvuoden huhti–kesäkuusta.

OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 5 prosenttia 94 miljardiin euroon ja talletukset kasvoivat 9 prosenttia 69 miljardiin euroon.

OP Ryhmän kulut kasvoivat tammi–kesäkuussa 4 prosenttia. Kasvuun vaikuttivat muun muassa ICT-kulujen nousu, kehittämisen kulut, sääntelystä aiheutuneet kulut sekä henkilöstökulut. Vuoden 2020 ICT-kulujamme kasvattaa kertaluontoinen investointi tietojärjestelmäympäristöön.

Koronaviruspandemia heikentää talouden näkymää ja luottoriskinäkymää. Sen takia saamisten arvonalentumiset kasvoivat selvästi, 127 miljoonalla eurolla 166 miljoonaan euroon. Arvonalentumisten määrän kasvuun vaikuttivat koronakriisin lisäksi viranomaissääntelyssä tapahtuneet muutokset.

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli tammi–kesäkuussa 287 miljoonaa euroa. Tulos laski 109 miljoonaa euroa vertailukaudesta. Tuloksen laskuun vaikuttivat erityisesti saamisten arvonalentumisten kasvu ja sijoitustuottojen voimakas lasku.

Vakavaraisuutemme oli kesäkuussa vahvalla tasolla 17,7 prosentissa.

Koronaviruspandemialla oli tammi–kesäkuussa erilaisia vaikutuksia OP Ryhmän liiketoimintoihin. OP Ryhmä tarjosi kotitalouksille mahdollisuutta jopa 12 kuukauden maksuttomaan lyhennysvapaaseen. Tätä vapaata haki 120 000 kotitaloutta, mutta hakemusmäärä laski normaalitasolle kesäkuun lopulla. Yrityksiltä tuli 20 000 hakemusta luottojen maksuohjelmien muutoksiin, mutta maksuohjelmamuutosten hakemusten määrä oli myös yritysten osalta kesäkuussa jo laskussa.

Vakuutusliiketoiminnassa korvausmenoa kasvattivat omaisuuden tapahtumakeskeytys- ja epidemiakeskeytysvahingot sekä matkavakuutuksesta haetut korvaukset peruuntuneista ja keskeytyneistä matkoista. Toisaalta matkustamisen hiljentyminen, ajosuoritteiden merkittävä lasku ja yleisen toimeliaisuuden vähentyminen ovat laskeneet vahinkomääriä jopa neljänneksen normaalitasosta huhti–kesäkuussa. Kesäkuun lopussa vahinkokehitys on normalisoitunut. Tämän hetken arvion mukaan koronatilanteen kokonaisvaikutus vakuutuskatteeseen on jäämässä vähäiseksi.

Talouskehitys oli heikkoa toisella vuosineljänneksellä. Kotimarkkinoilla palvelualoilla toimeliaisuus sukelsi rajusti, mutta tilanne alkoi kohentua yllättävänkin nopeasti alkukesällä. Tämä näkyi myös asuntomarkkinoiden kehityksessä. Suomessa teollisuus ja rakentaminen eivät kärsineet rajoituksista yhtä paljon kuin monissa muissa maissa.

Rahoitusmarkkinoilla kriisi oli rajuimmillaan jo maaliskuussa. Keskuspankkien määrätietoiset elvytystoimet rauhoittivat markkinat, ja korkomarkkinoilla luottoriskimarginaalit kapenivat merkittävästi. Myös osakekurssit palautuivat nopeasti.

Toistaiseksi epävarmuus talouden näkymistä on yhä suurta. Pahimmalta vältyttiin keväällä, mutta maailmalla koronapandemia ei ole vielä hellittänyt. Vientimarkkinoiden veto voi yhä heikentyä ennakoitua enemmänkin, ja pandemia voi kiristää otettaan uudestaan myös Suomessa. Loppuvuonna on tärkeää varmistaa paluu kohti tavanomaista arkea, jossa suomalaiset luottavat asioinnin, työpaikalla työskentelyn ja julkisissa kulkuvälineissä liikkumisen turvallisuuteen. OP Ryhmä on mukana tämän luottamuksen palauttamiseksi tehtävässä työssä, sillä näemme sen tärkeäksi Suomen talouden elpymisen ja yhteiskunnan toimivuuden kannalta.

Talouspolitiikka on ollut tärkeässä roolissa tukemassa yrityksiä yli kriisin pahimman vaiheen. Nyt on syytä keskittyä toimiin, jotka tukevat talouden elpymistä sekä talouden pidemmän ajan myönteistä kehitystä. Erityistä huomiota on syytä kiinnittää siihen, että vientiyrityksiemme kilpailuedellytykset eivät heikkene kriisin seurauksena. Suomen kansantalouden kannalta tarpeellisilla rakenteellisilla uudistuksilla on jo kiire taloutemme pitkän aikavälin kestokyvyn turvaamiseksi.

Tammi–kesäkuu

OP Ryhmän tulos ennen veroja oli 287 miljoonaa euroa (396). Tulos laski vertailukaudesta 109 miljoonaa euroa. Asiakasliiketoiminnan tuotot korkokate, vakuutuskate ja nettopalkkiotuotot kasvoivat. Lisäksi Vallilan kiinteistön myynti kasvatti tulosta. Koronapandemian aiheuttama markkinakehitys laski sijoitustoiminnan tuottoja varsinkin ensimmäisellä vuosineljänneksellä ja kasvatti osaltaan saamisten arvonalentumisia. Tulosta heikensivät myös saamisten arvonalentumisia lisännyt maksukyvyttömyyden uuden määritelmän käyttöönotto ja kulujen kasvu.

Korkokate kasvoi 7,2 prosenttia 646 miljoonaan euroon. Vähittäispankki-segmentin korkokate kasvoi 3 miljoonaa euroa ja Yrityspankki-segmentin 17 miljoonaa euroa. OP Ryhmän luottokanta kasvoi vuodessa 4,6 prosenttia 93,7 miljardiin euroon ja talletukset 9,3 prosenttia 69,2 miljardiin euroon. Asiakkaat nostivat katsauskaudella uusia luottoja 5,5 miljardia euroa (7,0).

Vakuutuskate oli 295 miljoonaa euroa (274). Vakuutus-segmentin vahinkovakuutuksen vakuutusmaksutuotot kasvoivat 1,9 prosenttia 740 miljoonaan euroon. Korvauskulut laskivat 1,6 prosenttia 451 miljoonaan euroon. Operatiivinen yhdistetty kulusuhde oli 89,3 prosenttia (92,5).

Nettopalkkiotuotot olivat 455 miljoonaa euroa eli 6 miljoonaa euroa suuremmat kuin vuotta aiemmin. Maksuliikkeen palkkiot kasvoivat 19 miljoonaa euroa, rahastojen 6 miljoonaa euroa ja arvopapereiden välityksen 4 miljoonaa euroa. Luotonannon palkkiotuotot sen sijaan laskivat 3 miljoonaa euroa ja henkivakuutuksen kuormitustulo 4 miljoonaa euroa.

Sijoitustoiminnan nettotuotot laskivat 246 miljoonaa euroa -28 miljoonaan euroon. Käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 118 miljoonaa euroa (473). Koronakriisistä johtuen osakkeiden ja saamistodistusten käyvät arvot laskivat merkittävästi ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Toisella vuosineljänneksellä tilanne arvopaperimarkkinoilla kuitenkin koheni ja käypään arvoon tulosvaikutteisesti kirjattavien rahoitusvarojen nettotuotot olivat 249 miljoonaa euroa (212) toisella vuosineljänneksellä. Osaan vakuutusyhtiöiden oman pääoman ehtoisista sijoituksista sovelletaan väliaikaista poikkeusmenettelyä (overlay approach). Väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien sijoitusten käyvän arvon muutokset esitetään oman pääoman käyvän arvon rahastossa. Yhteensä sijoitustoiminnasta kirjatut tuotot laskivat vertailukaudesta 59,9 prosenttia 61 miljoonaan euroon. Myyntivoittoja kirjattiin 32 miljoonaa euroa (63). Sijoituskiinteistöjen nettotuotot laskivat 18 miljoonaa euroa -11 miljoonaan euroon. OP Ryhmän vakuutusyhtiöiden yhteenlaskettu sijoitusten tuotto käyvin arvoin oli 1,6 prosenttia (7,1). Henkivakuutuksen lyhytaikaisten korkotäydennysten nettomuutos paransi tulosta 21 miljoonaa euroa (23). Markkinamuutoksista johtuvat johdannaisten luotto- ja vastapuoliriskin (CVA) arvonmuutokset laskivat tulosta 21 miljoonaa euroa (-7).

Liiketoiminnan muut tuotot kasvoivat vertailukaudesta 78 miljoonaa euroa 112 miljoonaan euroon. Liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti Vallilan kiinteistön myynti ensimmäisellä vuosineljänneksellä. Kaupasta kirjattiin myyntivoittoa liiketoiminnan muihin tuottoihin 98 miljoonaa euroa ja kuluja 2 miljoonaa euroa liiketoiminnan muihin kuluihin. OP Ryhmä jatkaa toimintaansa kiinteistössä pitkäaikaisella vuokrasopimuksella, ja kiinteistö kirjattiin käyttöoikeusomaisuuseränä taseeseen. IFRS 16 -standardin mukainen käyttöoikeusomaisuuserän arvo oli 138 miljoonaa euroa ja vuokrasopimusvelka 225 miljoonaa euroa. Vertailukaudella liiketoiminnan muita tuottoja kasvatti työterveyspalveluliiketoiminnan myynti.

Kulut kasvoivat 4,1 prosenttia 993 miljoonaan euroon. Henkilöstökulut kasvoivat 2,6 prosenttia 415 miljoonaan euroon. Poistot ja arvonalentumiset aineellisista ja aineettomista hyödykkeistä kasvoivat 1,0 prosenttia 129 miljoonaan euroon. Suunnitelman mukaiset poistot kasvoivat 4,2 prosenttia 127 miljoonaan euroon viime vuosien kehittämispanostusten kasvusta johtuen. Arvonalentumispoistoja kirjattiin 2 miljoonaa euroa (6).

Liiketoiminnan muut kulut kasvoivat 6,6 prosenttia 449 miljoonaan euroon. ICT-kulut kasvoivat yhteensä 33 miljoonaa euroa. Kertaluonteinen investointi tietojärjestelmäympäristöön kasvattaa ICT-kuluja vuonna 2020. Kehittämisen kuluvaikutus oli 100 miljoonaa euroa (91). Viranomaismaksut kasvoivat 21,4 prosenttia 42 miljoonaan euroon EU:n vakausmaksun kasvettua.

Tulosta heikentäviä, eri tuloslaskelmaeriin kohdistuneita arvonalentumisia luotoista ja saamisista sekä sijoituksista kirjattiin yhteensä 175 miljoonaa euroa (45), joista 166 miljoonaa euroa (39) kirjattiin luotoista ja muista saamisista. Asiakkaat ovat aktiivisesti hakeneet luottoihin lyhennysvapaita ja maksuaikojen muutoksia koronakriisin johdosta, mikä yhdessä odotettavissa olevien luottotappioiden laskennassa käytettävien makroekonomisten parametrien muutosten kanssa kasvatti saamisten arvonalentumisia 65 miljoonaa euroa. Ensimmäisellä vuosineljänneksellä käyttöönotettu maksukyvyttömyyden uusi määritelmä kasvatti käyttöönoton yhteydessä saamisten arvonalentumisia 44 miljoonaa euroa. Lopullisia nettoluottotappioita kirjattiin 26 miljoonaa euroa (26). Tappiota koskeva vähennyserä oli katsauskauden lopussa 731 miljoonaa euroa (585). Järjestämättömät saamiset luotoista ja muista saamisista olivat 1,6 prosentin tasolla (1,1) luotto- ja takauskannasta. Saamisten arvonalentumiset luotoista ja muista saamisista olivat 0,34 prosenttia (0,08) luotto- ja

takauskannasta.

OP Ryhmän katsauskauden tuloverot olivat 62 miljoonaa euroa (77). Efektiivinen verokanta oli 21,8 prosenttia (19,5). Efektiivistä verokantaa nostivat Vallilan kiinteistön myynnistä ja takaisinvuokrauksesta aiheutuneet laskennallisten verojen muutokset.

OP Ryhmän oma pääoma oli 12,5 miljardia euroa (12,6). Omaan pääomaan sisältyi Tuotto-osuuksia 2,9 miljardia euroa (3,0), josta irtisanottujen Tuotto-osuuksien osuus oli 0,2 miljardia euroa (0,2). Tuotto-osuuksien tuottotavoite vuodelle 2020 on 3,25 prosenttia. Katsauskaudella kertyneen Tuotto-osuuksille maksettavan koron arvioidaan olevan yhteensä 47 miljoonaa euroa (48). Vuodelta 2019 korkoja maksetaan yhteensä 97 miljoonaa euroa lokakuussa 2020, mikäli viranomaissuosituksista ei tule uusi rajoitteita koron maksulle.

Laajaa tulosta 158 miljoonaa euroa (594) laskivat käyvän arvon rahaston muutokset. Käyvän arvon rahasto laski 27,4 prosenttia 182 miljoonaan euroon vuodenvaihteesta. Pääosin koronakriisin johdosta muiden laajan tuloksen erien kautta kirjattavien saamistodistusten käyvät arvot laskivat 65 miljoonaa euroa ja väliaikaisen poikkeusmenettelyn piirissä olevien osakkeiden käyvät arvot laskivat 85 miljoonaa euroa.

Loppuvuoden näkymät

Koronaviruspandemian seurauksena maailmantalous taantui jyrkästi toisella vuosineljänneksellä. Talous alkoi kuitenkin elpyä jo alkukesällä, kun rajoituksia purettiin. Myös rahoitusmarkkinoilla tilanne koheni toisen vuosineljänneksen aikana, mitä auttoivat keskuspankkien mittavat tukitoimet. Suomen talous kärsi suoraan rajoituksista monia maita vähemmän, mutta Suomenkin kansantuote supistui jyrkästi keväällä.

Talouden näkymät ovat yhä poikkeuksellisen epävarmat talouden alustavasta toipumisesta huolimatta. Rahoitusmarkkinoilla epävarmuus voi nopeasti lisääntyä, jos pandemiakehitys alkaa uudelleen pahentua. Vientimarkkinoiden taantuma voi myös vaikuttaa Suomen talouteen viiveellä, vaikka itse pandemian suorat vaikutukset vähitellen hiipuisivat. Pandemian aiheuttama taantuma voi vaikuttaa viiveellä pankkeihin ja vakuutusyhtiöihin, jos asiakkaiden talousvaikeudet pitkittyvät.

Koronaviruspandemian aiheuttama poikkeuksellinen epävarmuus kasvattaa OP Ryhmän saamisten arvonalentumisia ja heikentää sijoitustoiminnan tuottoja. OP Ryhmän vuoden 2020 tuloksen ennen veroja arvioidaan jäävän pienemmäksi kuin vuoden 2019 tulos.

Kaikki tässä puolivuosikatsauksessa esitetyt ennusteet ja arviot perustuvat tämänhetkiseen näkemykseen talouden kehityksestä. Toteutuvat tulokset voivat olla merkittävästi erilaiset.

OP Yrityspankki Oyj ja OP-Asuntoluottopankki Oyj julkaisevat omat puolivuosikatsauksensa.

Helsingissä 21.7.2020

OP Osuuskunta

Hallitus

