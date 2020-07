Atos et RingCentral étendent leur partenariat stratégique avec « Unify Office », nouvelle

Paris, France et Belmont, Californie, États-Unis - Le 21 juillet 2020 - Atos SE (CAC40 : ATO), leader global de la transformation digitale et RingCentral, Inc. (NYSE : RNG), leader de solutions de communications cloud, de collaboration et de centres de contact pour les entreprises, ont annoncé ce jour l'extension de leur partenariat stratégique avec le lancement d'une solution conjointe de Communications Unifiées as-a-Service (UCaaS) appelée « Unify Office (UO) by RingCentral ». Celle-ci devient l’offre UCaaS exclusive pour les 40 millions d’utilisateurs de produits de la famille Atos Unify. Cette annonce étend la relation d’intégrateur de système précédemment annoncée entre Atos et RingCentral. Unify Office devrait être disponible à partir du 31 août 2020.

L’ajout d’une solide solution de communication cloud va permettre à Atos de soutenir toujours mieux la transformation digitale de ses clients. Combiné à la gamme de produits OpenScape et à l’offre de centres de contact cloud, Unify Office donne aux clients d'Atos un accès unique à des solutions de pointe dans toutes les grandes catégories de communications unifiées.

Atos va également devenir un client d’Unify Office et va commencer à déployer Unify Office auprès des équipes d’Atos Unified Communications et Collaboration (anciennement Division ‘Unify’) avec pour objectif d’équiper ensuite ses 110 000 collaborateurs. Unify, anciennement Siemens Enterprise Communications, a été racheté par Atos en 2016.

Pendant la pandémie de Covid-19, Atos a accéléré sa relation avec RingCentral et certifié plus de 90 partenaires avec un programme d'adoption précoce pour Unify Office.

« RingCentral s’est donné pour mission d’équiper les employés avec les outils de productivité et collaboration dont ils ont besoin pour exprimer leur plein potentiel où qu’ils soient, en utilisant n'importe quel appareil et selon la modalité de leur choix », a déclaré Vlad Shmunis, Fondateur, Président et Directeur Général de RingCentral. « En intégrant Unify Office à la base existante d'Atos, qui compte déjà 40 millions d'utilisateurs de produits Atos Unify, nous donnons aux entreprises la possibilité d'accélérer leur transformation digitale à tous les niveaux ».

Atos apportera une véritable valeur ajoutée à l’offre UCaaS de RingCentral grâce à la compatibilité des appareils de la famille Atos Unify et à ses capacités en matière de services. En outre, Atos proposera des offres Digital Workplace entièrement intégrées avec certains des plus grands partenaires d'Atos. En outre, Unify Office sera la solution UCaaS exclusive du programme « Atos Unify Channel Program », ce qui permettra sa revente par plus de 1 700 partenaires dans le monde entier, qui pourront également ajouter leur propre valeur.

« La période actuelle est critique en matière de solutions de communication pour la gestion de l’environnement de travail. Alors que les entreprises entrent désormais dans une ‘nouvelle normalité’ et reprennent possession de leurs bureaux, elles ont plus que jamais besoin d'une transformation numérique de leur environnement », a déclaré Elie Girard, Directeur Général d'Atos. « Nous sommes ravis de combiner notre savoir-faire de longue date en matière de communications unifiées avec les capacités du leader du marché UCaaS. Ensemble, nous proposons une nouvelle approche globale des solutions de communication d'entreprise ».

À propos d’Atos

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 110 000 collaborateurs dans 73 pays et un chiffre d’affaires annuel de 12 milliards d’euros. Numéro un européen du Cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées de Cloud Hybride Orchestré, Big Data, Applications Métiers et Environnement de Travail Connecté. Partenaire informatique mondial des Jeux Olympiques et Paralympiques, le Groupe exerce ses activités sous les marques Atos, Atos|Syntel, et Unify. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris et fait partie de l’indice CAC 40.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

About RingCentral

RingCentral, Inc. (NYSE: RNG) is a leading provider of cloud Message Video Phone (MVP), customer engagement and contact center solutions for businesses worldwide. More flexible and cost effective than legacy on-premise PBX and video conferencing systems that it replaces, RingCentral empowers modern mobile and distributed workforces to communicate, collaborate, and connect via any mode, any device, and any location. RingCentral’s open platform integrates with leading third party business applications and enables customers to easily customize business workflows. RingCentral is headquartered in Belmont, California, and has offices around the world.

