SAO PAULO, Brasil, July 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- As empresas no Brasil estão adotando gradualmente um modelo híbrido de data center em nuvem e estão usando provedores de serviços gerenciados para ajudá-los a identificar os tipos de processamento que podem ser movidos para a nuvem e as cargas de trabalho que não deveriam, de acordo com um novo relatório publicado hoje pela Information Services Group ( ISG ) (Nasdaq: III ), uma empresa líder global de consultoria e pesquisa em tecnologia.



O relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2020 para o Brasil identifica que empresas no país estão investindo em ferramentas relacionadas ao data center definido por software. Eles também estão adotando outras ferramentas de nuvem para avaliar, planejar e automatizar migrações.

Com os data centers de nuvem híbrida se tornando mais populares no Brasil, os provedores públicos de nuvem agora percebem a importância de software e serviços para habilitar a infraestrutura híbrida, diz o relatório.

"A nova geração de ferramentas na nuvem atingiu o nível desejado de confiabilidade que permite resultados previsíveis", disse Jan Erik Aase, diretor e líder global da ISG Provider Lens Research. "As mesmas ferramentas fornecem uma melhor compreensão dos benefícios da mudança para a nuvem, incluindo os impactos na arquitetura e os financeiros, proporcionando às empresas melhores casos de negócios".

Como as grandes empresas no Brasil adotam gradualmente nuvens híbridas, a computação de ponta está avançando, porque exige uma plataforma de gerenciamento unificada, diz o relatório. A maioria dos provedores de serviços gerenciados que oferecem suporte a ambientes corporativos complexos desenvolveram plataformas de gerenciamento robustas que reduzem o tempo de implantação para uma configuração de nuvem híbrida.

Além disso, muitos provedores de serviços no Brasil estão usando inteligência artificial e computação cognitiva para dar suporte à automação de serviços gerenciados, acrescenta o relatório. A automação inteligente se tornou o padrão para provedores de serviços gerenciados que atendem grandes empresas. Embora um data center em nuvem híbrido totalmente automatizado ainda não seja uma realidade, os fornecedores estão se movendo nessa direção. Usando a automação, algumas empresas automatizaram até 70% de suas solicitações de serviço e resolução de incidentes.

Enquanto isso, o relatório vê o mercado intermediário brasileiro no setor de data center em nuvem privada e híbrida crescendo mais rápido que o mercado de grandes empresas. Nos últimos anos, os provedores de serviços haviam relatado que novos clientes eram empresas com data centers internos e estavam dispostos a experimentar a nuvem. Mas em 2019, algumas empresas do mercado intermediário brasileiro mudaram de fornecedor, indicando uma concorrência agressiva no mercado.

O relatório recomenda que as empresas de médio porte preocupadas com os custos avaliem os serviços de nuvem híbrida e suas cláusulas de saída. Os clientes devem optar por contratos de curto prazo e arquiteturas abertas.

Enquanto isso, o relatório vê o mercado de hospedagem gerenciada perdendo relevância no Brasil, pois abre caminho para sistemas em nuvem pública e híbrida. No entanto, muitos fornecedores se concentraram em melhorar seus serviços gerenciados e instalações de data center. Alguns provedores deixaram o mercado de hospedagem gerenciada e os demais concorrentes estão focados em melhorar sua proposta de valor.

Uma tendência emergente é de provedores de hospedagem gerenciada passaram a usar instalações de colocation de alta qualidade em vez de seus próprios data centers para hospedar seu hardware e software, diz o relatório. Muitos clientes brasileiros também estão interessados em serviços de colocation, e muitos provedores de colocation estão construindo novas instalações para acompanhar a crescente demanda.

O relatório também mostra que provedores de segurança de data center estão expandindo seus recursos. Os fornecedores estão focados em confiança zero, microssegmentação, SD-WAN e IA para identificação e resposta a ameaças. Os principais fornecedores também estão oferecendo firewalls de última geração que podem ser integrados a outras ferramentas de segurança. No entanto, o relatório indica que não há fornecedores que podem fornecer segurança de ponta a ponta para seus clientes.

O relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2020 para o Brasil avalia a capacidade de 59 provedores distribuídos em seis mercados/quadrantes: Managed Services for Large Accounts, Managed Services for the Midmarket, Managed Hosting, Colocation Services, Data Center Security Products and Hyperconverged Systems.

O relatório nomeia Compasso UOL, Equinix e IBM como líderes em três quadrantes e CenturyLink, Cisco e TIVIT em dois. Ascenty, Broadcom/Symantec, Capgemini, Check Point, CorpFlex, Dedalus Prime, Dell EMC, DXC Technology, Fortinet, HPE, Juniper Networks, Nextios, Palo Alto Networks, Scala Data Centers, TCS, Trend Micro, T-Systems, Unisys, VMware e Wipro são líderes em um quadrante.

As “estrelas em ascensão” identificadas são Logicalis, Matrix, Nutanix, ODATA e T-Systems.

Uma versão customizada do relatório pode ser obtida em Ascenty , Matrix e Scala .

O relatório ISG Provider Lens™ Next-Gen Private/Hybrid Cloud – Data Center Services & Solutions 2020 para o Brasil está disponível para os assinantes da ISG, ou para compra avulsa no website.

Sobre a ISG Provider Lens™ Research

A série de pesquisas da ISG Provider Lens ™ Quadrant research é a única avaliação de fornecedores de serviços do gênero que combina pesquisa empírica baseada em dados e análise de mercado com a experiência do mundo real e as observações da equipe global de consultoria da ISG. As empresas encontrarão uma variedade de dados detalhados e análises de mercado para ajudar a orientar sua seleção de fornecedores e parceiros mais apropriados, enquanto os consultores da ISG usam os relatórios para validar seu próprio conhecimento do mercado e fazerem recomendações aos clientes corporativos da ISG. Atualmente, a pesquisa abrange provedores que oferecem seus serviços globalmente, na Europa e América Latina, bem como nos EUA, Alemanha, Reino Unido, França, países Nórdicos, Brasil e Austrália/Nova Zelândia, com mercados adicionais a serem adicionados no futuro. Para mais informações sobre a pesquisa ISG Provider Lens, visite este site webpage.

A série é um complemento aos relatórios ISG Provider Lens Archetype, que oferecem uma avaliação inédita dos provedores pela perspectiva de tipos de compradores específicos.

A partir deste ano, cada estudo ISG Provider Lens ™ incluirá um Resumo Global para ajudar os clientes assinantes a entender melhor as capacidades dos fornecedores em todos os mercados geográficos cobertos por esse estudo. Todos os relatórios da ISG Provider Lens™ agora também incluirão um recurso de contexto corporativo para ajudar os executivos a identificar rapidamente os principais insights relacionados às suas funções e responsabilidades.

Sobre a ISG

A ISG (Information Services Group) (Nasdaq: III) é uma empresa líder global em consultoria e pesquisa em tecnologia. É um parceiro de negócios confiável para mais de 700 clientes, incluindo mais de 75 das 100 maiores empresas do mundo. A ISG está comprometida em ajudar empresas, organizações do setor público e provedores de serviços e tecnologia a alcançarem excelência operacional e crescimento mais rápido. A empresa é especializada em serviços de transformação digital, incluindo automação, nuvem e análise de dados; consultoria em sourcing; governança gerenciada e serviços de risco; serviços de operadora de rede; desenho de estratégia e operações; gestão da mudança organizacional; inteligência de mercado e pesquisa e análise de tecnologia. Fundada em 2006 e com sede em Stamford, Connecticut, a ISG emprega mais de 1.300 profissionais prontos para digital que operam em mais de 20 países - uma equipe global conhecida por seu pensamento inovador, influência no mercado, profunda expertise em tecnologia e empresas de classe mundial, com recursos de pesquisa e análise baseados nos dados de mercado mais abrangentes do setor. Para mais informações visite www.isg-one.com.