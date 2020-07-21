美国旧金山和中国绵阳, July 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 总部位于中国绵阳的业界领先科技公司四川长虹网络科技有限责任公司（Changhong Network）和世界专利池授权领导者Via Licensing今天宣布，双方已就高级音频编码（AAC）标准必要专利签署了专利池全球授权协议。



“我们很高兴与长虹网络达成这项全球战略协议，并对长虹网络真正尊重知识产权的态度深表赞赏。我们欢迎长虹网络加入AAC高级音频编码专利池。” Via Licensing总裁Joe Siino说道 “长虹网络凭借其全球视野和远大志向，加入了拥有约1000家被许可人的许可项目。”

“长虹网络是一家以创新为动力的业界领先高科技公司。我们始终尊重知识产权，并长期致力于培育和创造高价值的知识产权。” 长虹网络CEO李诚先生表示。“我们很高兴与Via建立全球战略合作关系，这一合作关系将进一步推动长虹的产品创新和持续国际化进程。Via的AAC专利池公平高效地解决了独特的市场问题，诸如在中国出现的一些问题。”

高级音频编码是一种编码方法，可使消费者享受具有高压缩效率的高品质音频，从

而减少需要传输的数据量和回放所需的处理能力。

关于长虹

长虹创建于1958年，总部位于绵阳高新技术产业园区，现有员工约6万人。长虹是一家大型高新技术企业，主要从事消费电子、显示设备、数字机顶盒、安防监控、物联网、网络通信、冰箱、洗衣机和LED照明等产品的研发和制造。1994年长虹在上海证券交易所主板上市（600839）。经过60多年的发展，长虹已成为价值近1600亿人民币的世界知名品牌。

关于Via Licensing

Via Licensing公司是一家全球知识产权解决方案提供商，致力于与世界各地的技术公司、娱乐公司和大学建立合作伙伴关系，共同促进创新发展。Via代表在音频、无线、广播和汽车等市场中具有高度创新性的公司开发和管理授权项目。 Via是杜比实验室的独立子公司，杜比实验室在创新领域拥有50多年的经验。有关Via的更多信息，请访问www.via-corp.com。

联系方式：

长虹网络

赵海军

+8613881171688

haijun.zhao@changhong.com

Via Licensing

Liz Weber

+1 415-645-4124

press@vialicensing.com