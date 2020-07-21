美國舊金山和中國綿陽, July 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 總部位於中國綿陽的業界領先科技公司四川長虹網絡科技有限責任公司（Changhong Network）和世界專利池授權領導者Via Licensing今天宣佈，雙方已就高級音頻編碼（AAC）標准必要專利簽署了專利池全球授權協議。



“我們很高興與長虹網絡達成這項全球戰畧協定，並對長虹網絡真正尊重知識產權的態度深表讚賞。我們歡迎長虹網絡加入AAC高級音頻編碼專利池，”Via Licensing總裁Joe Siino說道。“長虹網絡憑藉其全球視野和遠大志向，加入了擁有約1000家被許可人的許可項目。”

“長虹網絡是一家以創新為動力的業界領先高科技公司。我們始終尊重知識產權，並長期致力於培育和創造高價值的知識產權。”長虹網絡CEO李诚先生表示。“我們很高興與Via建立全球戰略合作關係，這一合作關係將進一步推動長虹的產品創新和持續國際化進程。Via的AAC專利池公平高效地解决了獨特的市場問題，諸如在中國出現的一些問題。”

高級音頻編碼是一種編碼方法，可使消費者享受具有高壓縮效率的高品質音訊，從

而减少需要傳輸的數據量和重播所需的處理能力。

關於長虹

長虹创建於1958年，總部位於綿陽高新技術產業園區，現有員工約6萬人。長虹是一家大型高新技術企業，主要從事消費電子、顯示裝置、數字機上盒、安防監控、物聯網、網路通信、冰柜、洗衣機、LED照明等產品的研發和製造。1994年長虹在上海證券交易所主機板上市（600839）。經過60多年的發展，長虹已成為價值近1600億人民幣的世界知名品牌。

關於Via Licensing

Via Licensing公司是一家全球知識產權解决方案提供商，致力於與世界各地的科技公司、娛樂公司和大學建立合作夥伴關係，共同促進創新發展。Via代表在音頻、無線、廣播和汽車等市場中具有高度創新性的公司開發和管理授權項目。Via是杜比實驗室的獨立子公司，杜比實驗室在創新領域擁有50多年的經驗。有關Via的更多資訊，請訪問www.via-corp.com。

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