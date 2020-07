BELLEVUE, Washington, 21 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CurvaFix, Inc., développeur de dispositifs médicaux destinés à réparer les fractures dans les os incurvés, a annoncé aujourd'hui l'achèvement de son financement par capital-investissement de série B sursouscrit, totalisant 10,75 millions de dollars. Le financement était dirigé par Sectoral Asset Management et comprenait la participation d'investisseurs existants, notamment Delta Dental Washington Seed Fund, et de membres du conseil d'administration. La société a également annoncé la nomination de Michael Sjöström et Marc-André Marcotte de Sectoral Asset Management à son conseil d'administration.



CurvaFix prévoit d'utiliser le produit du financement pour soutenir l'achèvement de l'étude clinique RESTORE et débuter les activités de commercialisation.

« Nous sommes convaincus que le système de vis incurvée CurvaFix® permettra une avancée fondamentale dans la manière dont les patients orthopédiques souffrant de fractures des os incurvés sont traités, et nous sommes impatients de soutenir cette équipe au fur et à mesure qu'elle progresse dans la pratique clinique et commence les activités commerciales », a déclaré Michael Sjöström, associé principal de Sectoral Asset Management. « Ce nouveau dispositif est conçu pour être utilisé lors de procédures mini-invasives sur les os incurvés et peut améliorer la fixation osseuse et raccourcir les interventions chirurgicales. »

Le premier implant de la société vise à améliorer les résultats et simplifier la chirurgie chez les patients atteints de traumatismes orthopédiques et souffrant de fractures du bassin . Les limites des vis droites et des plaques osseuses invasives peuvent compliquer les procédures chirurgicales et entraîner une fixation osseuse sous-optimale du bassin incurvé. La vis incurvée intramédullaire brevetée CurvaFix® est le premier implant capable de suivre la courbure osseuse naturelle du bassin. Les fractures pelviennes affectent plus de 150 000 personnes par an aux États-Unis1. Souvent causées par des accidents de voiture ou des chutes, ces fractures sont parmi les blessures les plus graves et les plus complexes techniquement traitées par des chirurgiens orthopédistes et traumatologues.

« Nous apprécions ce fort soutien de la part de la communauté des investisseurs et souhaitons la bienvenue à M. Sjöström et à M. Marcotte au sein de notre conseil d'administration », a déclaré Steve Dimmer , président-directeur général de CurvaFix. « Ce financement valide notre approche de développement d'un nouveau dispositif implantable pour les os incurvés, en commençant par les patients atteints de traumatismes pelviens. »

L'appareil a reçu l'autorisation 510(k) de la Food and Drug Administration (FDA) des États-Unis pour la fixation de fractures pelviennes et est actuellement au cœur de l'étude RESTORE parrainée de CurvaFix. L'étude RESTORE rassemble des preuves cliniques pour étayer les avantages potentiels du système CurvaFix pour les patients atteints de fractures du bassin avant un lancement commercial aux États-Unis.

À propos de CurvaFix, Inc.

CurvaFix, Inc. est une société privée spécialisée dans les dispositifs médicaux basée à Bellevue, dans l'État de Washington. CurvaFix développe des produits implantables pour améliorer la réparation des fractures des os incurvés. Le premier produit de la société est la vis incurvée intramédullaire CurvaFix.

CurvaFix est une marque commerciale de CurvaFix, Inc.

1 2014 HCUP database Part B Summary Data Files

Contact : Lorraine Marshall Wright