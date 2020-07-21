華盛頓州貝爾維尤, July 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CurvaFix, Inc. 是一家醫療器械開發商，致力修復骨骼彎曲的骨折，今天宣佈完成超額認購的 B 輪私募股權融資，總額為 1,075 萬美元。融資是由 Sectoral Asset Management 主導，其中參與的包括 Delta Dental Washington Seed Fund (種子基金) 等現有投資者及董事會成員。該公司還宣佈委任部門資產管理公司的 Michael Sjöström 及 Marc-André Marcotte 為其董事會成員。



CurvaFix 計劃使用融資收益來支持完成 RESTORE 臨床研究並開始商業化活動。

Sectoral Asset Management 資深合夥人 Michael Sjöström 說：「我們相信 CurvaFix® Rodscrew System (桿螺釘系統) 將為彎曲性骨折之骨科患者的治療方法上帶來根本性的進步，我們期待著為該團隊在臨床進展及開展商業活動中提供支援。Edited by: Sukmei Y., 38 minutes ago 這款新設備是專為彎曲骨骼的微創手術而設計，可以改善骨骼固定並縮短手術時間。」

公司的首個植入物專注於改善患有 骨盆骨折 之骨科創傷患者的療效並且簡化手術。直骨釘及侵入性骨板的局限性使手術程序變得複雜，並導致彎曲骨盆的骨固定效果欠佳。獲得專利的 CurvaFix® Intramedullary Rodscrew (髓內桿螺釘) 是首個能夠遵循骨盆自然骨曲率的植入物。在美國，每年超過 150,000 人受骨盆骨折影響1 通常由車禍或摔倒引起，對骨科整形外科醫生來說是最嚴重及技術最複雜的創傷之一。

CurvaFix 的行政總裁 Steve Dimmer 說：「我們很感謝投資界的大力支持，並歡迎 Sjöström 先生及 Marcotte 先生加入我們的董事會。這項融資驗證了我們的方案，那就是為骨盆創傷患者開發的一種用於彎曲骨骼的新型可植入裝置。」

該裝置已獲得美國食品及藥物管理局 (FDA) 的 510(k) 許可，用於骨盆骨折的固定，目前是 CurvaFix 贊助的 RESTORE 研究之重點。RESTORE 研究正在收集臨床佐證，以支持 CurvaFix 系統在美國商業上市之前對骨盆骨折患者的潛在益處。

關於 CurvaFix, Inc.

CurvaFix, Inc. 是一家總部位於華盛頓州貝爾維尤的私人醫療器械公司。CurvaFix 正在開發可植入產品，以改善彎曲骨骼的骨折修復。該公司的第一款產品是 CurvaFix Intramedullary Rodscrew (髓內桿螺釘)。

CurvaFix 是 CurvaFix, Inc. 的商標。

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聯絡人： Lorraine Marshall Wright