CAMBRIDGE, Mass., 21 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- CarGurus (Nasdaq : CARG), un important cybermarché international d’automobiles, publie aujourd’hui sa deuxième étude sur les intentions d’achat dans le contexte de la pandémie de covid-19. Comparativement à l’ enquête sur les intentions d’achat dans le contexte de la covid-19 au Canada réalisée en avril par CarGurus , cette dernière analyse révèle que, malgré la pandémie, l’intérêt des consommateurs pour l’achat d’un véhicule demeure élevé.



« Notre étude comparative sur les intentions d’achat dans le contexte de la pandémie montre que bien que les ventes de voitures fléchissent au Canada en 2020, tout n’est pas perdu, loin de là. », affirme Madison Gross, directrice des informations sur les consommateurs chez CarGurus. « L'étude montre également qu’en raison de la pandémie, posséder un véhicule est de plus en plus considéré comme essentiel dans la vie quotidienne des consommateurs. La voiture remplace souvent d'autres modes de déplacement, comme le covoiturage ou les transports en commun. »

Les principales conclusions de l’étude sont les suivantes :

Moins d’acheteurs ont déclaré avoir reporté l’achat d’un véhicule en juin par rapport à avril. À long terme, la majorité des ventes de véhicule ne sont donc pas perdues en raison de la pandémie. De plus, la covid a même alimenté la demande de véhicules :

En juin, 78 % des acheteurs de voiture ont déclaré avoir reporté l’achat d’un véhicule, comparativement à 87 % en avril

Seules 2 % des personnes ayant prévu l’achat d’une voiture en 2020 avant la pandémie y ont renoncé, comparativement à 6 % en avril

21 % des personnes prévoyant actuellement l’achat d’un véhicule en 2020, mais ne l’ayant pas encore fait, ou ayant déjà acheté un véhicule en 2020 n’avaient pas prévu acheter un véhicule avant la pandémie

En outre, les consommateurs se déconfinent et réenvisagent leurs modes de déplacement à long terme, et la voiture leur semble de plus en plus essentielle à la vie quotidienne :

41 % des répondants qui utilisaient auparavant le taxi ou le covoiturage, et 50 % de ceux qui voyageaient en transports en commun pensent réduire, voire abandonner ce mode de déplacement

45 % des répondants affirment que leur voiture leur permet de s’évader et de se divertir, et 32 % prévoient accroître l’utilisation de la voiture par rapport à la situation antérieure

Dans tous les secteurs, les marques ont adapté leurs stratégies de marketing et de communication à la crise de la covid. La plus récente étude de CarGurus examine d’ailleurs spécialement comment les acheteurs de voitures ont perçu la réponse des constructeurs automobiles face à la pandémie. L’étude montre ce qui suit :

Selon les acheteurs de voitures, les constructeurs ayant le mieux réagi à la crise sont Ford (18 %), Toyota (17 %), Honda (15 %), BMW (10 %) et Hyundai (10 %)

30 % des acheteurs de voitures considèrent qu’aucun constructeur ne s’est démarqué par sa réponse appropriée à la crise de la covid

Vous pouvez télécharger une version détaillée de l’étude comparative de CarGurus sur les intentions d’achat dans le contexte de la covid-19 au Canada. Toute question sur l’étude peut être envoyée à l’adresse pr@cargurus.com

Méthodologie

En juin 2020, CarGurus a sondé 505 acheteurs pour connaître leurs intentions concernant l’achat d’un véhicule dans le contexte de la COVID-19. Tous les répondants avaient l’intention d’acheter un véhicule en 2020, avant ou depuis la pandémie. En avril, CarGurus avait sondé 500 acheteurs pour la première fois dans le cadre de la même étude.

