ROUYN-NORANDA, Québec, 21 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- ENTREPRISES MINIÈRES GLOBEX INC. (GMX – Bourse de Toronto, G1MN – Bourses de Francfort, Stuttgart, Berlin, Munich, Tradegate, Lang & Schwarz et GLBXF – International OTCQX aux É.-U.) est heureuse d’informer ses actionnaires qu’elle a vendu à la société Troilus Gold 91 titres miniers totalisant 4 960 hectares comprenant les propriétés Rosario, Lac Testard Ouest, Pyrox, Lac De Maurès Est, Claudette Zone, Boulder Lake, Boulder Gold, et Lac Chix localisées approximativement 80 km au nord de Chibougamau, Québec. Les titres miniers comprennent de nombreux indices d’or et de cuivre, des anomalies géophysiques, des structures et des horizons méritant des travaux plus approfondis.



En échange pour 100% des intérêts dans ces titres miniers, la société d’exploration minière Troilus Gold (TLG-TSX) a payé Globex avec 350 000 actions ordinaires de Troilus et a octroyé à Globex une redevance brute des métaux (GMR) de 2%, 1% pouvant être racheté à n’importe quel moment pour la somme de 1 000 000 $.

Troilus Gold a consolidé un important territoire au sud et au sud-est de la mine Troilus. Les titres miniers de Globex viennent combler les vides à l’intérieur de cet imposant territoire.

Les actionnaires prendront note que l’ajout de ces 8 royautés au portefeuille de royautés de Globex porte à 62 le nombre de royautés allant des mines de zinc Mid-Tennessee en production, aux projets avancés de Fayolle (Au), Rocmec (Au), Bell Mountain (Au, Ag) et Authier (Li) ainsi que plusieurs autres projets à différents stages d’exploration. 54 des 190 projets de Globex ont des ressources historiques ou des ressources conformes à la Norme canadienne 43-101 dont 40 ont connus, historiquement, une phase d’exploitation. Nos actifs se concentrent dans l’est du Canada, avec également 3 projets aux États-Unis et un en Saxe en Allemagne, ce dernier présentement en cours de forage par Excellon Resources.

Autres nouvelles:

Le prix du zinc a remonté au-dessus de la barre de 0,90 $/lb USD et se situe présentement à 1.00 $/lb USD. Ce qui implique que les paiements de royautés à Globex provenant des Mines Mid-Tennessee recommenceront.

Globex a également vendu à trois différentes compagnies, pour un montant de 40 500 $, trois petites propriétés; Casa South, Windfall East et Belleterre Area. Globex retient une redevance nette de fonderie (NSR) de 2% sur les titres miniers de Windfall East.

O3 Mining (OIII-TSXV) effectue des travaux de forage sur et dans le secteur des zones aurifères Nordeau East et West optionnées de Globex. Le 7 juillet 2020, O3 annonçait le résultat d’un forage ayant retourné 46,4 g/t Au sur 1,3 m sur la propriété Nordeau East. Le forage est localisé approximativement 250 m au nord de la zone aurifère Nordeau East et est ouverte dans toutes les directions ainsi qu’en profondeur.

Excellon Resources Inc. (EXN-TSX, EXLLF-OTC, E4X1-FRA) a entrepris un programme initial de 15 forages sur le projet Silver City en Saxe, Allemagne, optionné de Globex (voir le communiqué de presse d’Excellon daté du 9 juillet 2020 et le communiqué de presse de Globex sur l’entente avec Excellon, daté du 24 septembre 2019).

Globex a reçu un paiement de 80 000 $ d’Eros Resource Corp., représentant une avance de redevances due à ce jour en ce qui concerne le projet de mine d’or et d’argent Bell Mountain au Nevada.

Ressources Nippon Dragon Inc. (NIP-TSXV) a annoncé le 9 juillet 2020 que le développement de la galerie du niveau 50 du dépôt aurifère Rocmec 1 (Russian Kid) avance rapidement. La galerie permettra l’accès à un bloc minéralisé de 100 mètres de long et de 30 mètres de haut qui sera extrait par fragmentation thermique. Globex détient une redevance brute des métaux (GMR) de 3% sur la propriété au prix actuel de l’or.

Ce communiqué de presse a été rédigé par Jack Stoch, géo., Président et Chef de Direction chez Globex en sa capacité de « personne qualifiée » conformément au Règlement 43-101.

