紐約, July 21, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- 摩根大通資產管理公司 (NYSE: JPM ) 與領先的雲端資金管理解決方案供應商 Hazeltree 建立合作關係，帶來獨特且整合的現金和流動性管理平台，以供私募股權、私人信貸、房地產和基礎設施基金使用。



現在，摩根大通資產管理公司的客戶可以使用 Hazeltree 的技術，輕鬆管理整個基金結構中的跨銀行關係，並無縫存取摩根大通的流動性產品。這可令私人基金管理人能將複雜的法人實體迅速加入摩根大通的流動性平台，並以高效且高度可控的方式在業務上促進不同交易方之間日益增加的交易工作量。

此合作關係為客戶提供跨銀行關係涉及的所有現金和流動性賬戶的無限透明度，讓基金管理人可以輕鬆追蹤和預測現金餘額。此外，客戶可以輕鬆配置機器人自動化來計算多餘的可投資現金，並根據用戶定義的參數和約束參數建議現金投資決策。

摩根大通資產管理美洲資產管理行政總裁兼全球流動性負責人 John Donohue 說：「管理流動性從未像現在般極具挑戰性或緊迫性。因此，我們致力為客戶提供最佳數碼解決方案。透過與 Hazeltree 合作，我們可以為客戶的投資產品系列提供的安全及實時存取權限，並為客戶全球投資組合帶來全面透明度。」

Hazeltree 主席兼行政總裁 Sameer Shalaby 表示：「很多公司仍然依賴電子表格和辦公工具來管理內部大量法人實體和繁多銀行業務關係所涉及的現金。我們的整合平台不但可以透過一致的控制和工作流程集中管理所有現金和流動資金持有的互動，更有機會透過摩根大通輕鬆地把多餘的現金投資在不同現金產品上。」

全新的整合產品現已向摩根大通資產管理公司和 Hazeltree 客戶開放使用。

關於 Hazeltree

Hazeltree 是一間財務管理解決方案的主要提供商，為對沖基金、私人市場、資產管理人、基金管理人、財務機構、養老基金及企業提供強大且積極的效能提升及風險緩解能力，從運營中生成阿爾法，降低一系列流動性和融資風險，並簡化運營。Hazeltree 結合了財務管理解決方案，包括全面現金管理、證券融資、抵押品管理、交易對手管理和保證金管理功能。Hazeltree 的總部位於紐約，在倫敦及香港均設有辦公室。請瀏覽 www.hazeltree.com 或聯絡 info@hazeltree.com 以獲得更多資訊。