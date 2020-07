OTTAWA, 21 juill. 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- Tandis que le gouvernement du Canada répond aux défis soulevés par la COVID-19, il apparait évident que le fait d’investir dans la recherche revêt toute son importance. Les chercheurs canadiens de toutes les disciplines jouent un rôle clé dans la recherche de solutions aux défis auxquels nous sommes confrontés, tant aujourd'hui qu’à l'avenir.



Aujourd’hui, l’honorable Navdeep Bains, ministre de l’innovation, des Sciences et de l’Industrie a annoncé un investissement de près de 230 millions de dollars, par l’entremise du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la Fondation canadienne pour l’innovation (FCI), pour continuer à soutenir les coûts d’exploitation de 14 installations de recherche nationales dans 10 universités.

Grâce à ces investissements continus, certaines de ces initiatives ont permis une réponse rapide vis-à-vis de la pandémie de la COVID-19. Ce financement supplémentaire annoncé aujourd’hui permettra de consolider les activités de recherche en cours des installations, ainsi que leurs efforts pour résister à la COVID-19.

Voici quelques exemples de la manière dont elles ont axé leurs travaux de recherche pour faire face à la situation :

SNOLAB, un laboratoire scientifique souterrain qui se spécialise dans la physique des neutrinos et de la matière noire à l’Université Queen’s, met à profit son expertise en matière de traitement des gaz et de systèmes de surveillance employée dans des expériences sur la matière noire, pour concevoir un respirateur simplifié ;

Érudit, une base de données en ligne réunissant des publications canadiennes en sciences humaines, dirigée par l’Université de Montréal, permet la consultation d’articles universitaires qui traitent des conséquences sociales, environnementales et économiques de la pandémie ;

CGEn, la plateforme nationale de séquençage et de l’analyse du génome, dirige l’initiative canadienne de séquençage du génome hôte de la COVID-19, qui comprend le séquençage du génome de 10 000 Canadiens pour comprendre comment le corps humain réagit à la COVID-19 ;

Le Réseau canadien des Centres de données de recherche, dont le siège est à l’Université McMaster, mène de front plusieurs projets de recherche en sciences sociales pour comprendre les effets de la pandémie sur la société, le marché du travail et l’économie ;

Le Centre canadien de rayonnement synchrotron, de l’Université de la Saskatchewan, a mis en place trois volets de recherche liés à la COVID-19. Ces volets sont le développement de médicaments, l’étude du comportement physique et de la transmission du coronavirus et l’amélioration de l’équipement pour les travailleurs de première ligne ;

Le Fonds des initiatives scientifiques majeures vise à soutenir les besoins exceptionnels qu’il faut pour exploiter et entretenir des installations de recherche canadiennes complexes et de grande envergure, afin que celles-ci demeurent à l’avant-garde et continuent à servir la communauté de chercheurs du Canada et du monde entier.

Citations

« Le Canada abrite plusieurs installations de recherche de pointe et de renommée internationale. Non seulement ces installations permettent que des travaux de recherche de premier plan se déroulent au Canada, mais nous bénéficions également de la puissance impressionnante et novatrice des chercheurs canadiens dans le cadre de notre approche concertée, à l’échelle nationale, vis-à-vis de la lutte contre la COVID-19. »

– L’honorable Navdeep Bains, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie

« Les installations de recherche nationales permettent aux meilleurs chercheurs de notre pays de participer à des travaux de recherche de pointe et de relever certains de nos défis nationaux et internationaux les plus pressants. Les investissements de la FCI dans l’infrastructure de recherche, par le biais du Fonds des initiatives scientifiques majeures, ont permis à ces installations d’être prêtes à relever un nouveau défi tel que la COVID-19. Alors que la société devient de plus en plus complexe, nous devons continuer à encourager l’ingéniosité et l’inaltérable soif de savoir avec les équipements et les espaces dont les chercheurs ont besoin pour se réaliser. »

– Roseann O’Reilly Runte, présidente-directrice générale de la Fondation canadienne pour l’innovation

Faits en bref

Les investissements annoncés aujourd'hui comprennent le soutien continu d’initiatives scientifiques majeures à l’Organisme de recherche sur les vaccins et les maladies infectieuses-Centre international de recherche sur les vaccins (VIDO-InterVac) de l'Université de Saskatchewan. Cet investissement avait été annoncé par le premier ministre Justin Trudeau le 23 mars dans une annonce distincte, raison pour laquelle il ne figure donc pas dans cette liste.

Le Fonds des initiatives scientifiques majeures soutient les activités menées dans des installations de recherche nationales clés, en finançant une partie de leurs besoins continus pour l’exploitation et la maintenance.

Cet investissement supplémentaire avoisinant les 230 millions de dollars porte le montant total du soutien apporté dans le cadre du Fonds des initiatives scientifiques majeures de la FCI à 533 millions de dollars de 2017 à 2023.

Liens rapides

Fondation canadienne pour l’innovation

Fonds des initiatives scientifiques majeures

Un aperçu des installations de recherche nationales du Canada

Le Navigateur d’installations de recherche : un répertoire en ligne des laboratoires et des installations qui sont disposés à collaborer avec les entreprises



À propos de la Fondation canadienne pour l’innovation

Depuis plus de vingt ans, la FCI procure aux chercheurs les outils dont ils ont besoin pour voir grand et innover. Un système d’innovation robuste crée des emplois et des entreprises, améliore notre santé, assure un meilleur environnement et ultimement, favorise l’épanouissement des collectivités. Grâce aux investissements qu’elle fait dans les infrastructures de pointe et les équipements pour les universités, les collèges, les hôpitaux de recherche et les établissements de recherche à but non lucratif du Canada, la FCI contribue à attirer et retenir les meilleurs talents au monde, à former la prochaine génération de chercheurs et à soutenir la recherche de calibre mondial de façon à renforcer notre économie et améliorer la qualité de vie de toute la population canadienne.

Découvrez les autres investissements de la FCI liés à la COVID-19 :

Nouveau concours pour financer la recherche liée à la COVID-19 : l'appel à propositions est maintenant en ligne

Le Premier ministre annonce du financement supplémentaire pour soutenir la recherche sur la COVID-19

Produits connexes

Vous pouvez consulter la liste complète des projets financés par la FCI et des articles à propos des installations sur innovation.ca. Pour obtenir des mises à jour, suivez-nous sur Twitter à @InnovationCA et abonnez-vous à notre chaîne YouTube . Sur cette plateforme, vous pourrez notamment visionner les vidéos de la FCI à propos des nombreux projets de recherche transformateurs qu’elle finance.

Renseignements